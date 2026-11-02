La machine de l’Atlético continue de tourner, avec une nouvelle victoire sans encaisser de but. Les quatre dernières victoires de l’équipe de Diego Simeone, toutes compétitions confondues, ont toutes été obtenues sans concéder le moindre but. Grâce aux buts inscrits lors de ce match par Alejandro Grimaldo et Giuliano Simeone, l’Atlético reste à seulement deux points du FC Barcelone. Il compte désormais sept victoires consécutives en Liga.