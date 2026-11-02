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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Bilan de la 11e journée de Liga : le Barça étrille Alavés, le Real Madrid s’impose facilement sur le terrain du Racing

LaLiga
Real Madrid
FC Barcelone
L. Yamal
J. Bellingham
Raphinha
Kylian Mbappé

Retour complet sur les moments marquants de la dernière journée de Liga, disputée le week-end dernier. Au programme : les résultats, les faits marquants, les performances individuelles et bien plus encore, avec notamment les victoires du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a renoué avec la victoire ce week-end en écrasant le Deportivo Alavés (6-1). Le Real Madrid suit le rythme après un succès sans difficulté sur la pelouse du Racing Santander (3-0). En bas du classement, Valence a décroché une victoire dont il avait grand besoin à Elche.

  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelone 6-1 Deportivo Alavés

    Le Barça a oublié sa défaite lors du Clásico le week-end dernier en écrasant le Deportivo Alavés 6-1. Lamine Yamal s'est illustré avec un doublé et une passe décisive, tandis que le capitaine Raphinha a lui aussi inscrit deux buts.

  • Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 0-3 Real Madrid

    Le Real Madrid a enchaîné après sa victoire 2-1 contre Barcelone en s’imposant sans difficulté 3-0 sur le terrain du Racing Santander. Les buts inscrits en première période par Kylian Mbappe, Jude Bellingham et Yan Diomande ont assuré les trois points aux hommes de Jose Mourinho, qui restent sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues depuis leur défaite 2-1 contre l’Atletico Madrid.

  • Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Levante 0-2 Atlético de Madrid

    La machine de l’Atlético continue de tourner, avec une nouvelle victoire sans encaisser de but. Les quatre dernières victoires de l’équipe de Diego Simeone, toutes compétitions confondues, ont toutes été obtenues sans concéder le moindre but. Grâce aux buts inscrits lors de ce match par Alejandro Grimaldo et Giuliano Simeone, l’Atlético reste à seulement deux points du FC Barcelone. Il compte désormais sept victoires consécutives en Liga.

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  • Rayo Vallecano de Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo Vallecano 3-0 Celta Vigo

    Jorge de Frutos a inscrit un doublé pour Vallecano et assuré une précieuse victoire 3-0 face au Celta Vigo. Vallecano rejoint désormais Vigo avec 12 points. Dans la lutte pour le maintien, les deux équipes regarderont probablement davantage vers le bas que vers le haut du classement.

  • Athletic Club v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad

    Bilbao a remporté le premier derby 100 % basque de la saison grâce à un but précoce de la légende du club Inaki Williams et à un penalty d’Alex Berenguer en fin de temps additionnel de la première période.

    Les autres résultats de LaLiga ce week-end :

    • Villarreal 0-1 Espanyol
    • Real Betis 2-1 Malaga
    • Getafe 3-1 Sevilla
    • Elche 0-1 Valencia