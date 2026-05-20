Selon les dernières informations, Alexander Nübel occupe désormais le troisième rang dans la hiérarchie des gardiens du Bayern Munich, ce qui maintient tendues ses relations avec Manuel Neuer. Arrivé en 2020 en provenance de Schalke 04 sans indemnité de transfert pour endosser le rôle de doublure, il n’a guère eu l’occasion de s’exprimer derrière le capitaine de la Nationalmannschaft. Sur le plan humain, leur collaboration n’a pas été optimale.

Prêté à l’AS Monaco puis au VfB Stuttgart de 2021 à 2023, il s’est distingué par ses performances et a intégré le cercle de l’équipe nationale. Son passage en Bade-Wurtemberg prendra fin cet été, mais les dirigeants bavarois ont récemment exclu tout retour à Munich, où il est sous contrat jusqu’en 2030. Son avenir après la Coupe du monde reste donc incertain.

Arrivé en janvier 2025 au FC Bayern, Urbig a rapidement gagné la confiance de Neuer et disputé 19 matchs cette saison, profitant des blessures à répétition du capitaine. De retour au club, Neuer aurait même plaidé pour qu’Urbig intègre le groupe de la Coupe du monde. Considéré comme son successeur désigné au Bayern, Urbig est donc automatiquement perçu comme un futur numéro un potentiel de la Nationalmannschaft.