Selon Bild et Sky, Alexander Nübel (VfB Stuttgart) sera le troisième gardien de but de la sélection allemande lors du tournoi en Amérique du Nord. Jonas Urbig, également évoqué, fera partie du groupe en tant que « gardien d’entraînement » : le jeune homme de 22 ans servira uniquement pour les séances d’entraînement et ne pourra pas jouer.
Traduit par
Bien qu’il ne soit pas éligible, Julian Nagelsmann envisagerait d’intégrer Jonas Urbig dans sa liste pour la Coupe du monde
Selon plusieurs sources concordantes, Manuel Neuer effectuera bien son retour très attendu en sélection allemande et devrait être aligné d’entrée pour la compétition, sous réserve de sa pleine condition physique. Lors de la dernière journée de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, le gardien de 40 ans a dû céder sa place en raison de douleurs musculaires au mollet gauche, ce qui met en doute sa présence pour la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart samedi.
L’ancien titulaire Oliver Baumann se retrouve donc relégué au statut de numéro 2, une décision que Nagelsmann lui aurait déjà notifiée lors d’un entretien individuel.
- Getty Images Sport
L’avenir d’Alexander Nübel après la Coupe du monde demeure incertain.
Selon les dernières informations, Alexander Nübel occupe désormais le troisième rang dans la hiérarchie des gardiens du Bayern Munich, ce qui maintient tendues ses relations avec Manuel Neuer. Arrivé en 2020 en provenance de Schalke 04 sans indemnité de transfert pour endosser le rôle de doublure, il n’a guère eu l’occasion de s’exprimer derrière le capitaine de la Nationalmannschaft. Sur le plan humain, leur collaboration n’a pas été optimale.
Prêté à l’AS Monaco puis au VfB Stuttgart de 2021 à 2023, il s’est distingué par ses performances et a intégré le cercle de l’équipe nationale. Son passage en Bade-Wurtemberg prendra fin cet été, mais les dirigeants bavarois ont récemment exclu tout retour à Munich, où il est sous contrat jusqu’en 2030. Son avenir après la Coupe du monde reste donc incertain.
Arrivé en janvier 2025 au FC Bayern, Urbig a rapidement gagné la confiance de Neuer et disputé 19 matchs cette saison, profitant des blessures à répétition du capitaine. De retour au club, Neuer aurait même plaidé pour qu’Urbig intègre le groupe de la Coupe du monde. Considéré comme son successeur désigné au Bayern, Urbig est donc automatiquement perçu comme un futur numéro un potentiel de la Nationalmannschaft.