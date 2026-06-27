Bielsa, très amer : « Je ne laisse rien au football uruguayen »

Marcelo Bielsa a livré un débriefing amer après la défaite face à l’Espagne lors de la 3^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, un revers synonyme d’élimination pour l’Uruguay : « Nous méritions sept points et nous n’en avons que deux. Je ne laisse rien au football uruguayen. Quelle que soit la contribution qu’un entraîneur puisse apporter à un pays où il a travaillé pendant trois ans, elle ne se concrétise pas si les résultats ne suivent pas. La quatrième place lors des qualifications n’a eu aucune valeur, pas plus que la troisième place à la Copa América, et cette performance n’a pas besoin d’être commentée. Mon passage n’a rien laissé derrière moi. »





Ses propos résonnent comme un adieu après 40 matchs sur le banc (15 victoires, 17 nuls, 8 défaites, 53 buts marqués, 31 encaissés).



