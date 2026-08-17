La rencontre décisive entre Vasco da Gama et Santos, disputée hier dimanche au stade São Januário, s'annonçait comme le théâtre d'un duel particulier d'un autre genre : Thiago Mendes contre Neymar.

Les deux capitaines entretiennent une longue histoire de différends et de malentendus, qui s'est ravivée durant la rencontre, conclue sur une victoire de Santos 3-0, lorsque les deux joueurs se sont de nouveau accrochés sur la pelouse.

Le réseau ge.globo a rapporté que Thiago Mendes n'a pas serré la main de son adversaire Neymar avant le coup d'envoi, et que la star de Santos n'a pas apprécié la faute commise à son encontre par le milieu de terrain de Vasco durant la première période.

Quelques minutes plus tard, les deux hommes ont entamé une vive dispute, jusqu'à ce que Neymar tombe au sol, affirmant que Mendes lui avait touché le visage, et plusieurs joueurs sont intervenus pour empêcher que l'altercation ne dégénère en bagarre.

Lors d'une interview durant la mi-temps, Neymar a qualifié le capitaine de Vasco d'« idiot » et a rappelé un incident ancien survenu durant leur période en France, qui est à l'origine du différend entre eux.

Neymar, la star de Santos, a déclaré : « C'est toujours lui qui provoque les problèmes, et il veut toujours faire semblant d'être costaud, c'est toujours ainsi. Avec tout le respect que je lui dois, c'est un idiot. Il m'a blessé une fois quand j'étais au Paris Saint-Germain, et il m'a promis aujourd'hui qu'il recommencerait. Voyons s'il est assez homme pour me blesser à nouveau. »

Thiago a répondu : « C'est normal, c'est le football, et chacun défend son équipe. J'ai seulement demandé un peu de respect. Pendant sa célébration, il a demandé à nos supporters de se taire. Je n'ai rien dit d'excessif, et il ne m'a pas respecté. »

Il a ajouté : « Le match était presque celui de Neymar tout seul. L'arbitre, Rafael Rodrigo Klein, sifflait uniquement en sa faveur. À aucun moment il n'a sifflé en notre faveur. Mais nous ne pouvons rien y faire, nous sommes sortis du match avec la défaite. »