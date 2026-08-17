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Bêtise et refus de se serrer la main : une vieille rivalité qui refait surface contre Neymar

Vasco da Gama vs Santos FC
Vasco da Gama
Santos FC
Serie A
Neymar
Thiago Mendes
Brésil

La rencontre décisive entre Vasco da Gama et Santos, disputée hier dimanche au stade São Januário, s'annonçait comme le théâtre d'un duel particulier d'un autre genre : Thiago Mendes contre Neymar.

Les deux capitaines entretiennent une longue histoire de différends et de malentendus, qui s'est ravivée durant la rencontre, conclue sur une victoire de Santos 3-0, lorsque les deux joueurs se sont de nouveau accrochés sur la pelouse.

Le réseau ge.globo a rapporté que Thiago Mendes n'a pas serré la main de son adversaire Neymar avant le coup d'envoi, et que la star de Santos n'a pas apprécié la faute commise à son encontre par le milieu de terrain de Vasco durant la première période. 

Quelques minutes plus tard, les deux hommes ont entamé une vive dispute, jusqu'à ce que Neymar tombe au sol, affirmant que Mendes lui avait touché le visage, et plusieurs joueurs sont intervenus pour empêcher que l'altercation ne dégénère en bagarre.

Lors d'une interview durant la mi-temps, Neymar a qualifié le capitaine de Vasco d'« idiot » et a rappelé un incident ancien survenu durant leur période en France, qui est à l'origine du différend entre eux.

Neymar, la star de Santos, a déclaré : « C'est toujours lui qui provoque les problèmes, et il veut toujours faire semblant d'être costaud, c'est toujours ainsi. Avec tout le respect que je lui dois, c'est un idiot. Il m'a blessé une fois quand j'étais au Paris Saint-Germain, et il m'a promis aujourd'hui qu'il recommencerait. Voyons s'il est assez homme pour me blesser à nouveau. »

Thiago a répondu : « C'est normal, c'est le football, et chacun défend son équipe. J'ai seulement demandé un peu de respect. Pendant sa célébration, il a demandé à nos supporters de se taire. Je n'ai rien dit d'excessif, et il ne m'a pas respecté. »

Il a ajouté : « Le match était presque celui de Neymar tout seul. L'arbitre, Rafael Rodrigo Klein, sifflait uniquement en sa faveur. À aucun moment il n'a sifflé en notre faveur. Mais nous ne pouvons rien y faire, nous sommes sortis du match avec la défaite. »

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP

    Le début de l'histoire en 2020

    Le début de l'histoire remonte à l'année 2020, lors d'un match entre le Paris Saint-Germain et Lyon en Ligue 1.

    Dans le temps additionnel de la rencontre, Neymar a quitté la pelouse sur une civière en pleurant, après avoir été victime d'un tacle en « ciseaux » de la part de Thiago Mendes, qui a été expulsé à la suite d'un recours à l'assistance vidéo.

    La Fédération française a par la suite sanctionné le milieu de terrain d'une suspension de 3 matchs en raison de cette faute.

    Thiago Mendes a utilisé les réseaux sociaux pour présenter ses excuses à Neymar, dont les examens ont révélé qu'il souffrait d'une légère blessure à la cheville gauche, avant de faire son retour sur les terrains à la mi-janvier 2021.

    Le joueur n'a fait aucune déclaration officielle au sujet de l'incident, mais le père de Neymar a utilisé les réseaux sociaux pour critiquer publiquement Thiago Mendes.

    Plusieurs mois plus tard, dans un entretien exclusif accordé à ge, le milieu de terrain a révélé que sa famille avait fait l'objet de menaces à cause de cet incident.

    Il a déclaré : « Je pense que cela a été difficile, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, qui a reçu des menaces, des appels et des messages sur tous les réseaux sociaux. Le lendemain a été difficile pour moi, car ma femme m'a dit qu'il y avait beaucoup d'insultes et d'humiliations, et les gens insultaient aussi mes enfants. »

    Il a ajouté : « J'étais très contrarié, au point que j'ai cessé d'utiliser les réseaux sociaux pendant un certain temps. Je souffrais un peu de cette situation. Les menaces venaient de personnes de presque partout dans le monde, mais le plus grand nombre venait de Brésiliens, qui nous insultaient en portugais et nous appelaient. » 

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