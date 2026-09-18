L’hommage le plus insolite est venu des haut-parleurs du stade qui, au coup de sifflet final, ont fait retentir la chanson « L’Italiano » de Toto Cutugno. Les supporters ont accompagné la chanson en en entonnant le refrain et en le dédiant à l’entraîneur, qui a accueilli la scène avec un sourire, visiblement amusé. Une fête 100 % italienne à Istanbul, avec Italiano de plus en plus en vedette sur le banc de Beşiktaş.



















