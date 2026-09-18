Il est arrivé à Beşiktaş il y a seulement quelques mois, mais Vincenzo Italiano a déjà conquis ses nouveaux supporters et a déjà donné à son équipe une identité de jeu bien précise. Hier soir, le Beşiktaş Park s’est transformé en chœur pour l’entraîneur italien, célébré après le net 4-1 infligé à Marseille en Europa League.
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Beşiktaş, un Italien idole des supporters : pour lui, même la chanson de Toto Cutugno
L’hommage le plus insolite est venu des haut-parleurs du stade qui, au coup de sifflet final, ont fait retentir la chanson « L’Italiano » de Toto Cutugno. Les supporters ont accompagné la chanson en en entonnant le refrain et en le dédiant à l’entraîneur, qui a accueilli la scène avec un sourire, visiblement amusé. Une fête 100 % italienne à Istanbul, avec Italiano de plus en plus en vedette sur le banc de Beşiktaş.
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