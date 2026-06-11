Même constat pour Franco Mastantuono, arrivé en Espagne en provenance de River Plate en 2025 pour un peu plus de 63 millions d’euros. Malgré ce transfert coûteux, le jeune attaquant n’a pas réussi à s’imposer lors de sa première saison chez les Blancos, peinant à se fondre dans le système de Xabi Alonso, puis dans celui d’Alvaro Arbeloa.
Convaincu de son potentiel, le Real Madrid estime toutefois qu’il n’est pas encore prêt à s’imposer au Bernabéu et envisage donc un départ cet été, sous la forme d’un prêt ou d’une opération similaire à celle qui a mené Nico Paz à Côme, afin de conserverle contrôle de son contrat.
Ces dernières heures, une rumeur a circulé selon laquelle le Real Madrid aurait proposé Mastantuono àla Juventus. Como, profitant de ses bons rapports avec la Casa Blanca, pourrait aussi entrer dans la course pour confier la poursuite de sa progression à Cesc Fàbregas.