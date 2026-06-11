Ni Barcelone, ni l’Atlético de Madrid : l’avenir de Bernardo Silva pourrait se dessiner au Real Madrid.





Selon le quotidien espagnol As, l’impasse des négociations avec les Blaugrana et les Colchoneros s’expliquerait par l’appel de José Mourinho.





Un rebondissement qui, selon le quotidien madrilène, pourrait aussi influer sur d’autres dossiers du mercato suivis de près par les cadors de la Serie A.