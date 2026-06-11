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Bernardo Silva en route pour le Real Madrid : quel avenir pour Brahim Diaz, Mastantuono et Nico Paz ?

Real Madrid
B. Silva
B. Diaz
Mercato
Juventus FC
F. Mastantuono
N. Paz
Como
J. Mourinho

Le Portugais pourrait rejoindre Mourinho et « libérer » les joueurs courtisés par les grands clubs italiens.

Ni Barcelone, ni l’Atlético de Madrid : l’avenir de Bernardo Silva pourrait se dessiner au Real Madrid.


Selon le quotidien espagnol As, l’impasse des négociations avec les Blaugrana et les Colchoneros s’expliquerait par l’appel de José Mourinho.


Un rebondissement qui, selon le quotidien madrilène, pourrait aussi influer sur d’autres dossiers du mercato suivis de près par les cadors de la Serie A.

  • LE PREMIER « NON » DU REAL MADRID

    Bernardo Silva n’est pas une nouveauté pour le Real Madrid. Selon As, il y a deux mois déjà, le super-agent Jorge Mendes proposait aux Merengues un duo clé : le milieu offensif, alors libre de tout contrat, et l’entraîneur José Mourinho, toujours sous contrat avec Benfica mais impatient de revenir sur le banc madrilène.


    Initialement, le Real avait rejeté cette proposition en raison de l’incertitude qui entourait l’avenir du club, notamment en raison des élections à la présidence. Mais la victoire de Florentino Pérez et la nomination ultérieure de Mourinho au poste d’entraîneur ont poussé le club à réexaminer le dossier.

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  • Du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid au Real Madrid

    Selon AS, le Special One a vivement poussé pour que son compatriote le rejoigne, ce dernier ayant déjà mis en stand-by les offres du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid (la Juventus s’étant retirée de la course après avoir manqué la qualification en Ligue des champions).


    La piste menant au Real Madrid a ainsi repris de la consistance et, selon le quotidien As, elle est désormais en voie de concrétisation. Ce transfert gratuit pourrait être finalisé dans les prochains jours, ouvrant la voie à d’autres réflexions : l’arrivée du Portugais pourrait en effet entraîner le départ de certains milieux de terrain madrilènes.

  • Brahim Díaz

    Le secteur offensif du Real Madrid est déjà saturé, et le retour attendu de Nico Paz et d’Endrick risque d’accentuer encore cette surpopulation. Conséquence : plusieurs joueurs, dont Brahim Díaz, pourraient quitter le Santiago Bernabéu et l’entraînement de Valdebebas dès cet été.


    Les projecteurs sont braqués sur Brahim Díaz, le Marocain qui a déjà évolué en Italie et remporté le Scudetto avec le Milan AC, un nom qui tourne depuis longtemps dans l’orbite de la Juventus. Luciano Spalletti apprécie particulièrement son profil et le joueur ne ferme pas la porte à un retour en Serie A, même s’il doit regarder la prochaine Ligue des champions à la télévision.


    Il prend encore le temps de mesurer l’opinion de Mourinho à son égard, mais l’éventuelle arrivée de Bernardo Silva réduirait davantage l’espace disponible. Une situation qui offrirait aux Bianconeri une chance réelle de l’aligner au poste de milieu offensif, aux côtés de Yildiz et Conceição, afin de relever le niveau de jeu.

  • FRANCO MASTANTUONO

    Même constat pour Franco Mastantuono, arrivé en Espagne en provenance de River Plate en 2025 pour un peu plus de 63 millions d’euros. Malgré ce transfert coûteux, le jeune attaquant n’a pas réussi à s’imposer lors de sa première saison chez les Blancos, peinant à se fondre dans le système de Xabi Alonso, puis dans celui d’Alvaro Arbeloa.


    Convaincu de son potentiel, le Real Madrid estime toutefois qu’il n’est pas encore prêt à s’imposer au Bernabéu et envisage donc un départ cet été, sous la forme d’un prêt ou d’une opération similaire à celle qui a mené Nico Paz à Côme, afin de conserverle contrôle de son contrat.


    Ces dernières heures, une rumeur a circulé selon laquelle le Real Madrid aurait proposé Mastantuono àla Juventus. Como, profitant de ses bons rapports avec la Casa Blanca, pourrait aussi entrer dans la course pour confier la poursuite de sa progression à Cesc Fàbregas.

  • NICO PAZ

    Par ailleurs, le club lombard est toujours dans l’attente d’une décision concernant NicoPaz, ou plus précisément d’un arbitrage du Real Madrid. Dans la capitale espagnole, l’impression prévaut que l’Argentin reviendra d’abord au bercail avant de choisir son avenir, tandis que, dans l’ombre, plusieurs cadors européens restent sur le coup, l’Inter en tête de liste (voir aussi les dernières déclarations de Javier Zanetti).


    L’éventuelle arrivée de Bernardo Silva n’est pas directement liée à ce dossier : les deux pistes sont distinctes, et un départ de Paz ne dépend pas du Portugais.


    Les deux profils ne sont pas incompatibles : au contraire, conserver les deux (ainsi qu’Arda Güler et Jude Bellingham) faciliterait d’autres départs, comme ceux déjà évoqués ou ceux de Rodrygo (hypothèse complexe en raison de sa blessure) et du jeune César Palacios (surveillé par Côme).