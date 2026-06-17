Le retour de José Mourinho au Real Madrid, pour un contrat de trois ans, et la signature de Bernardo Silva ce mercredi chez les Merengues, remettent sur le devant de la scène un groupe de joueurs singuliers. Tous ont été façonnés par l’empreinte de deux des entraîneurs les plus influents du football moderne : José Mourinho et Pep Guardiola. Certains se sont davantage illustrés sous les ordres de l’un plutôt que de l’autre, tandis que d’autres incarnent le dénominateur commun entre ces deux écoles contrastées.
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Bernardo n'est pas un cas isolé : plusieurs stars se sont déjà illustrées sous les enseignements de Guardiola et de Mourinho
1. Bernardo Silva
Bernardo Silva a incarné avec brio la philosophie de Guardiola à Manchester City. Polyvalent, créatif et discipliné tactiquement, il a joué un rôle clé dans les plus grands succès du club, aussi bien en Angleterre qu’en Europe. En neuf saisons, il a disputé 460 matchs, marqué 76 buts et délivré 77 passes décisives, contribuant à la conquête de 20 titres, dont six championnats d’Angleterre et une Ligue des champions. Il est devenu le joueur le plus capé sous les ordres de Guardiola et l’un des plus influents de son système.
Mais le scénario a surpris tout le monde : alors que son transfert vers le FC Barcelone semblait imminent, il a finalement opté pour le Real Madrid, quelques jours après l’annonce de la nomination de José Mourinho à la tête de l’équipe pour les trois prochaines saisons. Il devrait jouer un rôle clé dans la reconstruction du milieu de terrain merengue et lui redonner de l’éclat, terni par les départs de Luka Modrić et Toni Kroos.
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2. Arjen Robben
Arjen Robben a eu la chance d’être entraîné tant par José Mourinho que par Pep Guardiola à des moments clés de sa carrière. À Chelsea, sous la houlette de Mourinho (2004-2007), Robben a remporté deux titres de Premier League, ainsi que la Coupe de la Ligue et la FA Cup. Le technicien portugais a souvent loué les qualités du Néerlandais et s’est appuyé sur lui pour percer les défenses les plus solides.
Si ses performances à Chelsea furent époustouflantes, les blessures ont toutefois entravé sa régularité. Sous les ordres de Guardiola au Bayern Munich (2013-2016), Robben a élargi sa palette technique.
Le jeu de possession de Guardiola réclamait plus de discipline tactique et de mouvements sans ballon, exigences auxquelles l’ailier néerlandais s’est adapté pour contribuer à la domination nationale du Bayern et à ses exploits en Ligue des champions.
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3. Kevin De Bruyne
La carrière de Kevin De Bruyne a connu un véritable bond en avant après son arrivée aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City. Son passage chez Mourinho à Chelsea (2013) n’a toutefois pas été couronné de succès. De Bruyne n’a en effet bénéficié que de peu d’opportunités sous les ordres de Mourinho, qui a justifié cette décision par un manque d’engagement défensif. En conséquence, le Belge est transféré à Wolfsburg, où il s’impose rapidement comme l’un des meilleurs meneurs de jeu du continent. Lorsque De Bruyne rejoint Guardiola à Manchester City en 2016, il atteint enfin son plein potentiel.
Guardiola lui a offert les clés du jeu offensif des Citizens, et le Belge a répondu par des performances brillantes et constantes, couronnées par deux titres de joueur de l’année décernés par l’Association des joueurs professionnels. Sa créativité, sa vision du jeu et ses passes décisives ont été déterminantes dans les succès nationaux et européens des Citizens, démontrant que la philosophie de Guardiola correspondait parfaitement à son style, jusqu’à son départ pour Naples à l’été 2025.
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4. Samuel Eto'o
Samuel Eto’o a brillé sous les ordres de ces deux entraîneurs, dans des contextes pourtant très différents. À Barcelone, il a joué un rôle clé dans le triplé historique de Guardiola en 2009. Malgré un bilan statistique impressionnant, ponctué notamment d’un but en finale de Ligue des champions, l’attaquant camerounais quitte le club à l’été 2009 en raison de divergences tactiques avec son entraîneur. Ce succès lui ouvre toutefois les portes de la légende blaugrana.
À l’inverse, l’Inter Milan de José Mourinho lui offre un cadre idéal en 2009. Mourinho a repensé son utilisation, l’alignant souvent dans un rôle défensif, notamment lors de la campagne de Ligue des champions 2010 où l’Inter a éliminé le Barça de Guardiola. Sous la houlette de Mourinho, son talent et son sens du collectif ont permis au club milanais d’accomplir un triplé historique, démontrant sa capacité à s’adapter et à briller dans des systèmes tactiques variés.
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5. Xabi Alonso
Xabi Alonso fait partie de ces rares milieux de terrain capables de briller aussi bien dans le contre-pressing ultra-offensif de José Mourinho au Real Madrid que dans le jeu de possession léché de Pep Guardiola au Bayern Munich. Mourinho s’appuya sur son intelligence de jeu et ses longues passes pour accélérer la transition défense-attaque, faisant de lui le métronome du titre de champion d’Espagne 2012, acquis avec un record de buts marqués.
Sous la houlette de Guardiola au Bayern Munich, il a adapté son jeu au placement complexe exigé par le technicien catalan. Devenu le métronome du milieu de terrain, il a contrôlé le rythme et offert une base solide aux offensives bavaroises.
Malgré ces styles opposés, Alonso s’est adapté avec aisance, illustrant sa grande intelligence tactique et sa capacité d’adaptation.
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6. Zlatan Ibrahimović
Le passage de Zlatan sous les ordres de Guardiola à Barcelone (2009-2010) a été marqué par de nombreuses tensions. Malgré 21 buts marqués lors de sa première saison, l’attaquant suédois s’est rapidement heurté au technicien catalan sur des questions tactiques, et leur relation s’est détériorée. Ibrahimović a ensuite reproché à Guardiola de ne pas avoir su exploiter pleinement ses atouts, ce qui a précipité son départ du Camp Nou.
Sous les ordres de José Mourinho, le Suédois a ensuite retrouvé un entraîneur capable d’apprécier sa personnalité et son style de jeu. Ensemble, ils ont brillé à l’Inter Milan puis à Manchester United : plusieurs titres nationaux en Italie, et, en Angleterre, la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue.
Ibrahimović évoque souvent avec admiration l’entraîneur portugais, qu’il crédite d’avoir su créer un environnement taillé pour son éclat personnel.
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7. Cesc Fàbregas
À Barcelone, sous les ordres de Guardiola (2011-2014), Fabregas a occupé plusieurs postes, du milieu offensif à l’attaquant fantôme. La flexibilité tactique de Guardiola lui a permis de briller, même s’il était souvent éclipsé par le talent de Xavi et d’Iniesta au milieu de terrain.
Son passage sous les ordres de José Mourinho à Chelsea (2014-2015) s’avère plus marquant : installé en sentinelle, le Catalan exploite sa précision de passe et sa créativité pour contribuer au titre de champion d’Angleterre des Blues en 2015. Il a ainsi délivré de nombreuses passes décisives à Diego Costa, illustrant sa capacité d’adaptation au style pragmatique et efficace de l’entraîneur portugais.
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Entre le « Special One » et « le philosophe », d’autres surnoms circulent.
Le « club Mourinho/Guardiola » réunit également plusieurs autres joueurs ayant exercé une influence variable, parmi lesquels :
Pedro : élément méconnu de l’effectif barcelonais de Guardiola, il s’est distingué dans le pressing collectif et a marqué en finale de la Ligue des champions 2011, avant d’endosser un rôle tactique clé sous Mourinho à Chelsea.
Alexis Sánchez : à Barcelone, il a prospéré sous le pressing et les déplacements rapides imposés par Guardiola ; à Manchester United, Mourinho a ensuite exploité sa créativité et son impact physique, malgré des statistiques en berne.
Claudio Pizarro : l’attaquant péruvien a apporté son expérience précieuse au Bayern Munich de Guardiola, mais son bref passage à Chelsea sous Mourinho est resté anecdotique, la faute à une adaptation difficile à la Premier League.
Eidur Gudjohnsen : il a joué un rôle clé dans le doublé historique de Chelsea sous Mourinho grâce à sa polyvalence offensive, avant de se muer en joueur de soutien au Barça de Guardiola durant la période de domination continentale.
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Maxwell : latéral gauche intelligent tactiquement, il a contribué aux titres nationaux de l’Inter sous Mourinho avant de s’imposer comme un pilier du système de Guardiola et de disputer la Ligue des champions 2011.
Nathan Aké : peu utilisé par Mourinho à Chelsea, il s’est imposé comme un pilier de la défense de Manchester City sous Guardiola, contribuant au triplé historique.
Pierre-Emile Højbjerg : formé au jeu combiné par Guardiola au Bayern, il est ensuite devenu le milieu préféré de Mourinho à Tottenham grâce à sa discipline et à sa force mentale.
Bastian Schweinsteiger : il est resté un leader influent au milieu de terrain du Bayern pendant l’ère Guardiola, mais les blessures ont limité son impact sous les ordres de Mourinho à Manchester United, malgré son importance au sein de l’équipe ; un désaccord entre les deux hommes a entraîné son départ d’Old Trafford.
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