Beppe Bergomi, ancien défenseur de l’Inter et de l’équipe d’Italie, aujourd’hui consultant, analyse au micro de Sky la période de crise traversée par la Juventus après son match nul 2-2 contre Rennes lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa : « Elle n’a pas fait un bon match. En première période, elle a été en difficulté, elle a rapidement ouvert le score, mais ensuite, je pense que changer constamment de système de jeu ne l’aide pas à disposer de temps, rapporte TuttiJuve.con. Aujourd’hui, c’était un 3-5-2, avec un positionnement un peu particulier de McKennie, qui permutait, mais globalement, c’était un 3-5-2. »
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Bergomi : « Juventus, changer constamment de système de jeu n’aide pas »
Bergomi poursuit : « Dans cette équipe, si tu choisis de jouer en 3-5-2, tu n’as pas d’autre option que ces deux attaquants : Nico Gonzalez peut un peu jouer à ce poste, mais tu dois renoncer aux six joueurs de couloir. Je pense donc que c’était une solution pour aujourd’hui, pour revenir dans le match et livrer une seconde période différente. Après le penalty, la Juventus a retrouvé un peu d’enthousiasme, le public a poussé l’équipe et on a vu autre chose. Mais en première période, je l’ai encore trouvée en difficulté. »
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