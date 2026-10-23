Beppe Bergomi, ancien défenseur de l’Inter et de l’équipe d’Italie, aujourd’hui consultant, analyse au micro de Sky la période de crise traversée par la Juventus après son match nul 2-2 contre Rennes lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa : « Elle n’a pas fait un bon match. En première période, elle a été en difficulté, elle a rapidement ouvert le score, mais ensuite, je pense que changer constamment de système de jeu ne l’aide pas à disposer de temps, rapporte TuttiJuve.con. Aujourd’hui, c’était un 3-5-2, avec un positionnement un peu particulier de McKennie, qui permutait, mais globalement, c’était un 3-5-2. »