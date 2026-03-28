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Beltran : « J'aimerais rester à Valence, mais je vais probablement devoir retourner à la Fiorentina »

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Le Viking ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque son avenir

L'avenir de Lucas Beltran reste encore à écrire. L'attaquant argentin, actuellement prêté sans option de rachat par la Fiorentina à Valence, s'est exprimé ouvertement sur sa situation dans une longue interview accordée au quotidien AS, confirmant le lien fort qu'il a tissé avec le milieu espagnol.

  • UN JOUEUR RETROUVÉ

    Beltrán n'a pas caché son envie de rester au Mestalla, où il a le sentiment d'avoir retrouvé sa place idéale : « Ici, je me sens à nouveau moi-même. Je voulais redécouvrir mon essence, mon intensité, et en Espagne, j'arrive à exploiter au mieux mes points forts ». Un coup de cœur immédiat, tant pour la ville que pour les supporters : « Je peux dire que le Mestalla m'aime bien. Un footballeur doit représenter les gens sur le terrain et j'essaie toujours de le faire. Je déteste perdre et je donne toujours tout ».

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  • UN AVENIR VIOLET... CONTRE SON GRÉ

    Malgré ces impressions positives, la situation contractuelle complique les choses. En effet, le prêt ne prévoit pas d'option d'achat et la décision finale reviendra à la Fiorentina : « Il reste neuf matchs, puis on verra. Le scénario le plus probable est un retour à Florence, car il n'y a pas de clause. Cela ne dépend pas de moi : ce qui compte, c'est ce que veut faire Valence et ce qu'en pense la Fiorentina. J'aimerais bien rester. »

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