Beltran : « J'aimerais rester à Valence, mais je vais probablement devoir retourner à la Fiorentina »

Beltrán n'a pas caché son envie de rester au Mestalla, où il a le sentiment d'avoir retrouvé sa place idéale : « Ici, je me sens à nouveau moi-même. Je voulais redécouvrir mon essence, mon intensité, et en Espagne, j'arrive à exploiter au mieux mes points forts ». Un coup de cœur immédiat, tant pour la ville que pour les supporters : « Je peux dire que le Mestalla m'aime bien. Un footballeur doit représenter les gens sur le terrain et j'essaie toujours de le faire. Je déteste perdre et je donne toujours tout ».