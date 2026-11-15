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SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS ITALYAFP
Simone Gervasio
Traduit par

Belgique-Italie, les notes de CM : Bastoni désastreux, Moreira insaisissable. Van Bommel donne une leçon à Mancini

Belgique vs Italie
Belgique
Italie
UEFA Nations League A

Les notes du match entre la Belgique de van Bommel et l’Italie de Mancini

Belgique-Italie

BELGIQUE

Lammens 7 : il commence le match par deux arrêts, avant d’encaisser un but imparable de Pio Esposito. À partir de là, il pourrait payer sa place tant il regarde les autres jouer, jusqu’au penalty accordé dans le temps additionnel. Il hypnotise l’attaquant de l’Inter et décroche une belle note, comme tous ses coéquipiers.

Castagne 7 : décisif sur l’égalisation. Il prend Calafiori de vitesse, qui le laisse filer, et remet le ballon dans l’axe sur l’action du 1-1. Il se projette constamment vers l’avant, comme à l’époque de Gasperini.

Ngoy 6 : dès le coup d’envoi, il gâche une énorme occasion dans la surface italienne. Il aggrave ensuite son cas en oubliant de marquer Pio Esposito, qu’il laisse seul sur le 0-1. Il se rachète quelques minutes plus tard en recevant un ballon qu’il n’a plus qu’à pousser au fond des filets de Donnarumma pour donner l’avantage aux siens (88e Theate, non noté).

Machele 6,5 : moins en vue que son partenaire en défense, il commet moins d’erreurs et fait preuve de davantage de leadership.

De Cuyper 6,5 : un autre attaquant déguisé en latéral. Il se projette pendant tout le match. Chanceux sur le but du 1-1, il confirme néanmoins qu’il est devenu ce grand joueur que l’AC Milan a tenté de recruter lors de plusieurs mercatos. Désormais, il domine à Brighton et laisse de gros regrets.

De Bruyne 7,5 : difficile de croire que le joueur admiré avec la Belgique est le même que celui que l’on voit à Naples. Il court, invente et réussit des gestes exceptionnels comme s’il avait dix ans de moins. Donnarumma le prive d’au moins deux buts qu’il aurait mérités. Il lance puis conclut l’action du quatrième but, alors que le mal est déjà largement fait (88e Lukebakio, non noté).

Lavia 6,5 : il remporte haut la main son duel physique avec Barella, court pour deux et impose un rythme que les milieux italiens subissent tout au long du match (76e Raskin, non noté).

Tielemans 6 : celui qui assure l’équilibre des Diables rouges. On le retrouve aussi bien à écarter le danger dans sa propre surface qu’à tenter un retourné pour battre Donnarumma. Un meneur de jeu précieux.

Moreira 7,5 : il vole sur le terrain et, en seconde période, quand les autres semblent fatigués, il accélère encore. Le joueur de l’AC Milan est insaisissable quand il provoque et déborde sur son aile. Il cherche le but et le frôle à plusieurs reprises avant de le trouver en fin de match, sur une offrande de De Bruyne qu’il n’a plus qu’à convertir (88e Trossard, non noté).

De Ketelaere 7 : de plus en plus à l’aise dans un rôle d’avant-centre en point d’appui, qu’il interprète selon ses qualités. Il organise le jeu offensif, offre toujours une solution en remise et se montre techniquement précis. Il pèche un peu dans la finition, mais donne l’impression d’avoir trouvé le poste qui lui permettra de s’imposer.

Doku 7,5 : les défenseurs italiens n’ont aucune chance de l’arrêter. Il les provoque et les élimine tous, comme sur l’action du 3-1. Il accélère quand il le veut et laisse tout le monde derrière lui. Dans une soirée comme celle-ci, c’est un joueur de tout premier plan (90e Godts, non noté).

Le sélectionneur van Bommel 8 : il domine l’Italie à domicile comme il l’avait dominée à Rome. Son équipe pratique un football splendide, court et se sacrifie bien davantage que ne l’a montré une France arrogante. Avec l’arrivée des derniers jeunes joueurs affamés, la génération dorée des Diables rouges a encore une chance dans les années à venir sous la direction du Néerlandais.

  • ITALIE

    Donnarumma 7 : il se surpasse d'entrée face à De Ketelaere, puis dans une mêlée, avant de sauver Bastoni en détournant sur le poteau le tir de De Bruyne. En seconde période, il s'illustre de nouveau face au milieu de terrain du Napoli. Le seul à tirer son épingle du jeu, il laisse éclater sa frustration en fin de match. Au moins trois grandes interventions qui évitent à l'Italie une défaite encore plus lourde.

    Kayode 4,5 : c'est de son pied que part le précieux centre pour le but d'Esposito, puis Doku lui fait vivre un enfer. Il tente par tous les moyens de le freiner, sans succès : défensivement, il a encore beaucoup à améliorer.

    Scalvini 4,5 : responsable, comme Bastoni, sur le but de Doku, il ne parvient jamais à le contenir. Il sort tant il est dépassé : en grande difficulté, surtout lorsqu'il est attaqué de face. (à la 62e, Palestra 5 : il entre, tente quelques accélérations, mais se cache généralement au lieu de se rendre disponible)

    Bastoni 4 : il se fait complètement mystifier par Doku sur le but du 2-1, avec l'autre défenseur central, Scalvini. Viennent ensuite son énorme erreur qui mène au tir de De Bruyne sur le poteau, puis sa faute en retenant De Cuyper, qui l'épargne en ne tombant pas. Il échoue lamentablement dans son rôle de défenseur chargé du marquage, après avoir brillé contre la France. Plus généralement, le sentiment demeure que, lorsque le niveau s'élève, il peine à défendre face aux meilleurs. Toujours en difficulté, il souffre terriblement dans une défense à quatre : en équipe nationale, c'est un problème

    Calafiori 5 : il tombe sur la tête de Mechele lors de l'égalisation de De Cuyper. Dans l'ensemble, il paraît incroyablement maladroit tout au long de la rencontre. Il n'apporte rien offensivement et défend mal.

    Barella 5 : il souffre énormément face au milieu de terrain des locaux. Il n'a jamais le temps de réfléchir et, lorsqu'il a le ballon, peine à trouver des solutions intéressantes : face à De Bruyne, la lutte est totalement inégale.

    Tonali 5 : nerveux et jamais vraiment à son niveau ces derniers temps, surtout sur le plan physique, ce qui est notable pour un joueur comme lui. (à la 62e, Cisse 6 : son tir provoque la main de Raskin et le penalty qui en découle, manqué par Esposito)

    Fagioli 5 : il gâche la belle occasion que lui a offerte Mancini. Lent, maladroit et décalé, il ne réussit aucune action et est sorti à la mi-temps. (à la 46e, Doumbia 5 : il entre avec beaucoup de bonne volonté, mais sa qualité de jeu laisse à désirer)

    Pisilli 5 : sa seule occasion notable est une tête qui passe au ras du poteau en fin de première période, mais il erre généralement sur le terrain sans trouver sa place. Il semble encore trop tendre pour ce niveau. (à la 46e, Dimarco 5

    Pio Esposito 6 : il marque en véritable avant-centre, à la Bobo Vieri, inscrivant son troisième but en deux matches, puis se fait lui aussi discret. En fin de rencontre, il manque son penalty, répétant l'erreur de son frère Salvatore contre la France.

    Koleosho 5 : du dynamisme et pas grand-chose d'autre. Il reste sur le terrain trop longtemps au vu de ce qu'il apporte. Comme pour Pisilli, ce n'est peut-être pas encore le moment pour lui de disputer de tels matches. (à la 77e, Vergara non noté)

    Entr. Mancini 4,5 : un échec total, peut-être annoncé. La victoire contre la France donne de faux espoirs aux supporters, aux joueurs et à lui aussi : une hirondelle ne fait pas le printemps et cette Italie a montré depuis de nombreuses années qu'elle était une équipe à l'équilibre mental précaire, souvent victime de passages à vide spectaculaires. Trop de plaisanteries, de rires et d'expérimentations dans un match pourtant décisif : une leçon qui servira, comme il l'affirme. À lui aussi, surtout à lui.

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