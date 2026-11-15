Belgique-Italie

BELGIQUE

Lammens 7 : il commence le match par deux arrêts, avant d’encaisser un but imparable de Pio Esposito. À partir de là, il pourrait payer sa place tant il regarde les autres jouer, jusqu’au penalty accordé dans le temps additionnel. Il hypnotise l’attaquant de l’Inter et décroche une belle note, comme tous ses coéquipiers.

Castagne 7 : décisif sur l’égalisation. Il prend Calafiori de vitesse, qui le laisse filer, et remet le ballon dans l’axe sur l’action du 1-1. Il se projette constamment vers l’avant, comme à l’époque de Gasperini.

Ngoy 6 : dès le coup d’envoi, il gâche une énorme occasion dans la surface italienne. Il aggrave ensuite son cas en oubliant de marquer Pio Esposito, qu’il laisse seul sur le 0-1. Il se rachète quelques minutes plus tard en recevant un ballon qu’il n’a plus qu’à pousser au fond des filets de Donnarumma pour donner l’avantage aux siens (88e Theate, non noté).

Machele 6,5 : moins en vue que son partenaire en défense, il commet moins d’erreurs et fait preuve de davantage de leadership.

De Cuyper 6,5 : un autre attaquant déguisé en latéral. Il se projette pendant tout le match. Chanceux sur le but du 1-1, il confirme néanmoins qu’il est devenu ce grand joueur que l’AC Milan a tenté de recruter lors de plusieurs mercatos. Désormais, il domine à Brighton et laisse de gros regrets.

De Bruyne 7,5 : difficile de croire que le joueur admiré avec la Belgique est le même que celui que l’on voit à Naples. Il court, invente et réussit des gestes exceptionnels comme s’il avait dix ans de moins. Donnarumma le prive d’au moins deux buts qu’il aurait mérités. Il lance puis conclut l’action du quatrième but, alors que le mal est déjà largement fait (88e Lukebakio, non noté).

Lavia 6,5 : il remporte haut la main son duel physique avec Barella, court pour deux et impose un rythme que les milieux italiens subissent tout au long du match (76e Raskin, non noté).

Tielemans 6 : celui qui assure l’équilibre des Diables rouges. On le retrouve aussi bien à écarter le danger dans sa propre surface qu’à tenter un retourné pour battre Donnarumma. Un meneur de jeu précieux.

Moreira 7,5 : il vole sur le terrain et, en seconde période, quand les autres semblent fatigués, il accélère encore. Le joueur de l’AC Milan est insaisissable quand il provoque et déborde sur son aile. Il cherche le but et le frôle à plusieurs reprises avant de le trouver en fin de match, sur une offrande de De Bruyne qu’il n’a plus qu’à convertir (88e Trossard, non noté).

De Ketelaere 7 : de plus en plus à l’aise dans un rôle d’avant-centre en point d’appui, qu’il interprète selon ses qualités. Il organise le jeu offensif, offre toujours une solution en remise et se montre techniquement précis. Il pèche un peu dans la finition, mais donne l’impression d’avoir trouvé le poste qui lui permettra de s’imposer.

Doku 7,5 : les défenseurs italiens n’ont aucune chance de l’arrêter. Il les provoque et les élimine tous, comme sur l’action du 3-1. Il accélère quand il le veut et laisse tout le monde derrière lui. Dans une soirée comme celle-ci, c’est un joueur de tout premier plan (90e Godts, non noté).

Le sélectionneur van Bommel 8 : il domine l’Italie à domicile comme il l’avait dominée à Rome. Son équipe pratique un football splendide, court et se sacrifie bien davantage que ne l’a montré une France arrogante. Avec l’arrivée des derniers jeunes joueurs affamés, la génération dorée des Diables rouges a encore une chance dans les années à venir sous la direction du Néerlandais.