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SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS ITALYAFP
Simone Gervasio
Traduit par

Belgique-Italie, les notes de CM : Bastoni catastrophique, Moreira insaisissable. Van Bommel donne une leçon à Mancini

Belgique vs Italie
Belgique
Italie
UEFA Nations League A

Les notes du match entre l’Antwerp de van Bommel et l’Italie de Mancini-

Belgique-Italie

BELGIQUE

Lammens 7 : il commence le match par deux arrêts, puis encaisse un but imparable de Pio Esposito. À partir de là, il pourrait payer sa place tant il regarde les autres jouer, jusqu’au penalty accordé dans le temps additionnel. Face au tireur, il hypnotise l’attaquant de l’Inter et décroche une belle note, comme tous ses coéquipiers.

Castagne 7 : décisif sur l’égalisation. Il prend Calafiori de vitesse, qui le laisse filer, et remet le ballon au centre pour le 1-1. Il se projette constamment vers l’avant, comme à l’époque de Gasperini.

Ngoy 6 : dès le coup d’envoi, il gâche une occasion de but dans la surface italienne. Il aggrave ensuite son cas en oubliant de marquer Pio Esposito, qu’il laisse tout seul sur l’ouverture du score. Il se rachète quelques minutes plus tard : un ballon lui arrive et il n’a plus qu’à le pousser derrière Donnarumma pour donner l’avantage aux siens (88e Theate, non noté).

Machele 6,5 : moins en vue que son partenaire en défense, il commet moins d’erreurs et fait preuve de davantage de leadership.

De Cuyper 6,5 : encore un attaquant déguisé en latéral. Il se projette pendant tout le match, bénéficie d’un peu de chance sur le but du 1-1, mais confirme qu’il est désormais devenu ce grand joueur que l’AC Milan a tenté de recruter lors de plusieurs fenêtres de transferts. Il domine aujourd’hui à Brighton et laisse de gros regrets.

De Bruyne 7,5 : difficile de croire que le joueur admiré avec la Belgique est le même que celui que l’on voit à Napoli. Il court, invente, tente des gestes de grande classe et les réussit comme s’il avait dix ans de moins. Donnarumma le prive d’au moins deux buts qu’il aurait mérités. Il lance et conclut l’action du quatrième but alors que le mal est depuis longtemps fait (88e Lukebakio, non noté).

Lavia 6,5 : il remporte largement son duel physique avec Barella, court pour deux et impose un rythme que les milieux italiens subissent tout au long du match (76e Raskin, non noté).

Tielemans 6 : celui qui assure l’équilibre des Diables rouges. On peut le retrouver à dégager le danger dans sa propre surface ou à tenter un retourné pour battre Donnarumma. Un précieux meneur de jeu.

Moreira 7,5 : il vole sur le terrain et, en seconde période, quand les autres semblent fatigués, accélère encore. Le joueur de l’AC Milan est insaisissable lorsqu’il provoque ou déborde sur son aile. Il cherche le but et le frôle à plusieurs reprises avant de le trouver en fin de match, grâce à une offrande de De Bruyne qu’il n’a plus qu’à convertir (88e Trossard, non noté).

De Ketelaere 7 : de plus en plus à l’aise dans un rôle d’avant-centre pivot adapté à ses qualités. Il organise le jeu offensif et offre constamment des points d’appui, avec beaucoup de justesse technique. Il manque un peu d’efficacité sur ses occasions, mais donne l’impression d’avoir trouvé le rôle qui lui permettra de s’imposer.

Doku 7,5 : les défenseurs italiens n’ont aucune chance de l’arrêter. Il les provoque et les élimine tous, comme sur l’action du 3-1. Il accélère quand il le veut et laisse tout le monde derrière lui. Dans des soirées comme celle-ci, c’est un joueur de tout premier plan (90e Godts, non noté).

Sélectionneur van Bommel 8 : il domine l’Italie à domicile comme il l’avait dominée à Rome. Son équipe pratique un football splendide, court et se sacrifie bien davantage que ne l’a montré une France arrogante. Avec ses dernières recrues, jeunes et affamées, la Génération dorée des Diables rouges a encore une chance dans les années à venir sous la direction du Néerlandais.

  • ITALIE

    Donnarumma 7 : il réalise d’entrée une parade exceptionnelle face à De Ketelaere, puis intervient dans une mêlée. Il sauve ensuite Bastoni en détournant sur le poteau le tir de De Bruyne. En seconde période, il s’interpose de nouveau face au milieu de terrain du Napoli. Le seul à s’en sortir, il laisse éclater sa frustration en fin de match. Au moins trois arrêts majeurs qui évitent à l’Italie une défaite encore plus lourde.

    Kayode 4,5 : son centre précieux amène le but d’Esposito, puis Doku lui fait vivre un cauchemar. Il tente par tous les moyens de le freiner, sans succès : il a encore beaucoup à améliorer sur le plan défensif.

    Scalvini 4,5 : comme Bastoni, il porte une part de responsabilité sur le but de Doku, qu’il ne parvient jamais à contenir. Il sort tant il est dépassé : en grande difficulté, surtout lorsqu’il est attaqué de face. (62e : Palestra 5 : il entre, tente quelques accélérations, mais se cache globalement au lieu de se proposer)

    Bastoni 4 : il se fait complètement mystifier par Doku sur le but du 2-1, en partageant la responsabilité avec l’autre défenseur central, Scalvini. Il commet ensuite une énorme erreur qui conduit au tir de De Bruyne sur le poteau, puis retient De Cuyper, qui l’épargne en ne tombant pas. Après avoir brillé contre la France, il échoue lamentablement dans son rôle de défenseur chargé du marquage. Plus généralement, on a le sentiment qu’il peine à défendre face aux meilleurs quand le niveau s’élève. Toujours à la peine, il souffre terriblement dans une défense à quatre : c’est un problème en équipe d’Italie.

    Calafiori 5 : il tombe sur la tête de Mechele qui précède l’égalisation de De Cuyper. Dans l’ensemble, il paraît incroyablement maladroit tout au long du match. Il n’apporte rien offensivement et défend mal.

    Barella 5 : il souffre énormément face au milieu de terrain des locaux. Il n’a jamais le temps de réfléchir et, lorsqu’il a le ballon, peine à trouver des solutions intéressantes : face à De Bruyne, le duel est totalement déséquilibré.

    Tonali 5 : nerveux, il n’est jamais vraiment à son niveau habituel ces derniers temps, surtout sur le plan physique, ce qui est notable pour un joueur comme lui. (62e : Cisse 6 : son tir provoque la main de Raskin et le penalty qui s’ensuit, manqué par Esposito)

    Fagioli 5 : il gâche la belle occasion que lui a donnée Mancini. Lent, maladroit et à contretemps, il ne réussit rien et sort dès la mi-temps. (46e : Doumbia 5 : il entre avec beaucoup de bonne volonté, mais sa qualité de jeu laisse à désirer)

    Pisilli 5 : sa seule occasion notable est une tête passée au ras du poteau en fin de première période. Dans l’ensemble, il erre sur le terrain sans trouver ses repères ni sa place. Il paraît encore trop tendre pour ce niveau. (46e : Dimarco 5 : il est loin d’avoir les jambes de ses meilleurs jours et, en ce moment, son duel avec Moreira tourne nettement à l’avantage du joueur de l’AC Milan)

    Pio Esposito 6 : il marque en véritable avant-centre, à la Bobo Vieri, inscrivant son troisième but en deux matches, puis se montre peu lui aussi. En fin de match, il manque son penalty, répétant l’erreur de son frère Salvatore contre la France.

    Koleosho 5 : du dynamisme et pas grand-chose d’autre. Il reste trop longtemps sur le terrain au regard de ce qu’il produit. Comme pour Pisilli, ce n’est peut-être pas encore le moment pour lui de disputer de tels matches. (77e : Vergara, non noté)

    Entr. Mancini 4,5 : un échec total, peut-être annoncé. La victoire contre la France a donné de faux espoirs aux supporters, aux joueurs et à lui aussi : une hirondelle ne fait pas le printemps et cette équipe d’Italie montre depuis de nombreuses années qu’elle possède un équilibre mental fragile et connaît souvent des passages à vide retentissants. Trop de plaisanteries, de rires et d’expérimentations dans un match pourtant décisif : une leçon qui servira, comme il l’affirme. À lui aussi, surtout à lui.

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