Belgique-Italie, les notes de CM : Bastoni catastrophique, Moreira insaisissable. Van Bommel donne une leçon à Mancini

Belgique-Italie

BELGIQUE

Lammens 7 : il commence le match par deux arrêts, puis encaisse un but imparable de Pio Esposito. À partir de là, il pourrait payer sa place tant il regarde les autres jouer, jusqu’au penalty accordé dans le temps additionnel. Face au tireur, il hypnotise l’attaquant de l’Inter et décroche une belle note, comme tous ses coéquipiers.

Castagne 7 : décisif sur l’égalisation. Il prend Calafiori de vitesse, qui le laisse filer, et remet le ballon au centre pour le 1-1. Il se projette constamment vers l’avant, comme à l’époque de Gasperini.

Ngoy 6 : dès le coup d’envoi, il gâche une occasion de but dans la surface italienne. Il aggrave ensuite son cas en oubliant de marquer Pio Esposito, qu’il laisse tout seul sur l’ouverture du score. Il se rachète quelques minutes plus tard : un ballon lui arrive et il n’a plus qu’à le pousser derrière Donnarumma pour donner l’avantage aux siens (88e Theate, non noté).

Machele 6,5 : moins en vue que son partenaire en défense, il commet moins d’erreurs et fait preuve de davantage de leadership.

De Cuyper 6,5 : encore un attaquant déguisé en latéral. Il se projette pendant tout le match, bénéficie d’un peu de chance sur le but du 1-1, mais confirme qu’il est désormais devenu ce grand joueur que l’AC Milan a tenté de recruter lors de plusieurs fenêtres de transferts. Il domine aujourd’hui à Brighton et laisse de gros regrets.

De Bruyne 7,5 : difficile de croire que le joueur admiré avec la Belgique est le même que celui que l’on voit à Napoli. Il court, invente, tente des gestes de grande classe et les réussit comme s’il avait dix ans de moins. Donnarumma le prive d’au moins deux buts qu’il aurait mérités. Il lance et conclut l’action du quatrième but alors que le mal est depuis longtemps fait (88e Lukebakio, non noté).

Lavia 6,5 : il remporte largement son duel physique avec Barella, court pour deux et impose un rythme que les milieux italiens subissent tout au long du match (76e Raskin, non noté).

Tielemans 6 : celui qui assure l’équilibre des Diables rouges. On peut le retrouver à dégager le danger dans sa propre surface ou à tenter un retourné pour battre Donnarumma. Un précieux meneur de jeu.

Moreira 7,5 : il vole sur le terrain et, en seconde période, quand les autres semblent fatigués, accélère encore. Le joueur de l’AC Milan est insaisissable lorsqu’il provoque ou déborde sur son aile. Il cherche le but et le frôle à plusieurs reprises avant de le trouver en fin de match, grâce à une offrande de De Bruyne qu’il n’a plus qu’à convertir (88e Trossard, non noté).

De Ketelaere 7 : de plus en plus à l’aise dans un rôle d’avant-centre pivot adapté à ses qualités. Il organise le jeu offensif et offre constamment des points d’appui, avec beaucoup de justesse technique. Il manque un peu d’efficacité sur ses occasions, mais donne l’impression d’avoir trouvé le rôle qui lui permettra de s’imposer.

Doku 7,5 : les défenseurs italiens n’ont aucune chance de l’arrêter. Il les provoque et les élimine tous, comme sur l’action du 3-1. Il accélère quand il le veut et laisse tout le monde derrière lui. Dans des soirées comme celle-ci, c’est un joueur de tout premier plan (90e Godts, non noté).

Sélectionneur van Bommel 8 : il domine l’Italie à domicile comme il l’avait dominée à Rome. Son équipe pratique un football splendide, court et se sacrifie bien davantage que ne l’a montré une France arrogante. Avec ses dernières recrues, jeunes et affamées, la Génération dorée des Diables rouges a encore une chance dans les années à venir sous la direction du Néerlandais.