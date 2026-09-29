Alessandro Bastoni n’était pas là lors de la première sortie désastreuse de la nouvelle Italie de Roberto Mancini contre la Belgique, suspendu, et l’Italie a beaucoup souffert sur le plan défensif. Une suspension qui a inévitablement ramené le défenseur central de l’Inter à Zenica, avec ce rouge reçu contre la Bosnie qui avait contraint l’Italie de Gennaro Gattuso de l’époque à l’échec qui ne nous a pas menés au Mondial.

Six mois et neuf minutes après cette nuit choc, le défenseur central né en 1999 s’est retrouvé et redécouvert leader d’une sélection qui avait absolument besoin de lui et qui, autour de lui, devra forcément construire son avenir défensif.