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cm grafica bastoni italia 2027
Emanuele Tramacere
Traduit par

Bastoni et la « dette envers les Italiens » : aura-t-il aussi un avenir dans une défense à 4 ?

Italie
A. Bastoni
Inter
Turquie vs Italie
Turquie
UEFA Nations League A

Le défenseur italien a enfin retrouvé avec la Nazionale le niveau affiché à l’Inter.

Alessandro Bastoni n’était pas là lors de la première sortie désastreuse de la nouvelle Italie de Roberto Mancini contre la Belgique, suspendu, et l’Italie a beaucoup souffert sur le plan défensif. Une suspension qui a inévitablement ramené le défenseur central de l’Inter à Zenica, avec ce rouge reçu contre la Bosnie qui avait contraint l’Italie de Gennaro Gattuso de l’époque à l’échec qui ne nous a pas menés au Mondial.

Six mois et neuf minutes après cette nuit choc, le défenseur central né en 1999 s’est retrouvé et redécouvert leader d’une sélection qui avait absolument besoin de lui et qui, autour de lui, devra forcément construire son avenir défensif.

  • PAS SEULEMENT LE BUT

    Sa suspension purgée, Mancini a récupéré Bastoni et l’a immédiatement replacé au poste de défenseur axial gauche dans sa défense à 4, avec à ses côtés, d’un côté un latéral de métier et de l’autre un axial plus physique que lui (même si la prestation de Scalvini, bien que positive, n’a pas été à la hauteur de celle de l’Interiste).


    Et la prestation qui en a découlé va bien au-delà du but libérateur d’inquiétudes, sur une glissade en se coordonnant en très peu de temps et avec le ballon qui finit sous la barre, qui a débloqué le match à la 9e minute de la première période. Mais ce qui compte le plus, c’est la fiabilité défensive née de ses lectures, avec Scalvini dans son sillage et une direction du secteur avec de la personnalité qu’on n’avait plus vue depuis longtemps.

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  • La « dette envers les Italiens »

    Après Zenica et l’élimination subie face à la Bosnie, Bastoni a été désigné et érigé, peut-être à juste titre, en bouc émissaire de l’échec de l’Italie. Cependant, celui d’hier en Turquie a été le premier signal d’une renaissance qui devra ramener l’Italie là où est sa place au cours des 4 prochaines années de ce mandat.


    En s’exprimant après le match, ce n’est pas un hasard, le défenseur central a pris sur ses épaules le poids de cet échec en essayant de recoller les morceaux avec les supporters italiens, non seulement par ses actes sur le terrain, mais aussi par ses paroles. Et ce : « Pour moi, il est inévitable d’y repenser à chaque fois, à cette nuit-là. Je serai redevable envers tous les Italiens au moins pour les 4 prochaines années. Nous savons avoir touché le point le plus bas, mais nous sommes un groupe jeune et nous voulons repartir. Je demande seulement un peu d’équilibre et de patience » va précisément dans ce sens.

  • L’avenir aussi dans une défense à 4

    Des paroles de leader - rien de banal, surtout dans ce vestiaire où l’on cherche depuis longtemps quelqu’un capable de guider les plus jeunes - qui projettent Bastoni vers un rôle de certitude absolue pour le présent comme pour l’avenir. L’ancien défenseur de l’Atalanta a pris ses responsabilités, a demandé de la patience pour les jeunes et a invité les supporters à braquer leur viseur sur lui et sur les autres cadres plutôt que sur ceux qui ont besoin d’enthousiasme et de positivité.


    Bastoni devra donc être central, au niveau de la personnalité, mais aussi sur le terrain. Une fois de plus, en étant bien physiquement et mentalement, il a en effet démontré qu’il savait aussi tenir dans une défense à 4. Peut-être accompagné d’un stoppeur un peu plus rugueux que le Scalvini vu hier soir, peut-être en décalant durablement Calafiori à gauche et en repositionnant Dimarco entre le milieu et l’attaque (ce sera à Mancini de résoudre ce dilemme), mais assurément sans plus de doutes sur la nécessité de son adaptation.

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