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Barcelone vise un nouveau gardien de but, mais le casse-tête Marc-André ter Stegen reste entier
En quête d'un nouveau numéro un
Selon AS, Barcelone aurait commencé à élaborer des plans en vue d'un remaniement majeur au poste de gardien, Garcia apparaissant comme le seul titulaire assuré pour l'avenir. Alors que Deco scrute le marché, le gardien de la Real Sociedad, Remiro, s'est imposé comme une nouvelle cible. Le club basque l'a lié jusqu'en 2027, ce qui rend un transfert cet été difficile en raison de son prix élevé. Néanmoins, l'article affirme que le gardien est intéressé par un transfert au Camp Nou et que son agent a pris contact avec Deco. Même si un transfert en 2027 semble plus logique, les discussions préliminaires indiquent que le club se prépare à une nouvelle ère.
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Résoudre le dilemme des anciens combattants
Le casse-tête le plus épineux auquel est confronté l'entraîneur Hansi Flick concerne Ter Stegen. Actuellement prêté à Gérone pour le reste de la saison, le vétéran a vu prendre fin son règne de dix ans en tant que titulaire indiscutable. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2028, la direction a décidé que son parcours au plus haut niveau était terminé. Il s'avère toutefois difficile de trouver une solution définitive pour un gardien ayant des antécédents de problèmes physiques. Il a toujours eu du mal à accepter le rôle de remplaçant, ayant notamment lancé un ultimatum en 2016 pour être titularisé à la place de Claudio Bravo. Cependant, les relations se sont apaisées depuis les tensions de l'été dernier, et Barcelone espère recevoir une offre pour lui s'il refuse d'accepter un rôle secondaire.
Des espoirs de Coupe du monde qui s'amenuisent et des problèmes de blessures
Les problèmes physiques de Ter Stegen ont fortement limité son temps de jeu : il n'a disputé que trois matches, totalisant 270 minutes, entre la Liga et la Copa del Rey cette saison. Après s'être remis d'une opération au dos, il est resté sur le banc avant d'être prêté à Gérone en janvier. Il a disputé deux matches de championnat avec son nouveau club, mais s'est blessé aux ischio-jambiers, ce qui l'a écarté des terrains pour sept autres rencontres. En conséquence, ses chances de participer à la Coupe du monde s'amenuisent à l'approche de la compétition.
Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a déclaré : « Par respect pour lui, je n'écarte pas totalement cette possibilité, mais les chances sont encore très, très, très minces car il faut tenir compte de sa situation globale. »
Nagelsmann a ajouté : « Il doit intensifier sa rééducation. Il se porte plutôt bien et ne souffre plus beaucoup, juste un peu, mais cela prend du temps. Il n’a plus 21 ans et a déjà quelques matchs à son actif ; nous devons simplement voir comment il évolue. »
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Évaluation des solutions d'urgence et des jeunes
Au-delà de la situation de l'Allemand, Barcelone dispose d'une clause de résiliation spécifique lui permettant de mettre fin au contrat de Szczesny moyennant une indemnité forfaitaire d'environ 2 millions d'euros. S'il était conservé, le joueur de 36 ans ferait office de remplaçant fiable. Par ailleurs, Deco suit de près les talents prometteurs du centre de formation, comme Diego Kochen, international américain des moins de 21 ans. Après avoir passé deux saisons à partager son temps entre l'équipe première et les réserves, le jeune joueur devrait bientôt prétendre à une place en équipe première. De plus, Inaki Pena est actuellement à Elche jusqu'en 2029, mais le club devrait le vendre pour lever des fonds avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.