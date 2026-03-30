Les problèmes physiques de Ter Stegen ont fortement limité son temps de jeu : il n'a disputé que trois matches, totalisant 270 minutes, entre la Liga et la Copa del Rey cette saison. Après s'être remis d'une opération au dos, il est resté sur le banc avant d'être prêté à Gérone en janvier. Il a disputé deux matches de championnat avec son nouveau club, mais s'est blessé aux ischio-jambiers, ce qui l'a écarté des terrains pour sept autres rencontres. En conséquence, ses chances de participer à la Coupe du monde s'amenuisent à l'approche de la compétition.

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a déclaré : « Par respect pour lui, je n'écarte pas totalement cette possibilité, mais les chances sont encore très, très, très minces car il faut tenir compte de sa situation globale. »

Nagelsmann a ajouté : « Il doit intensifier sa rééducation. Il se porte plutôt bien et ne souffre plus beaucoup, juste un peu, mais cela prend du temps. Il n’a plus 21 ans et a déjà quelques matchs à son actif ; nous devons simplement voir comment il évolue. »