Farinas a vécu un été mouvementé, voyant un transfert envisagé à Gérone être gelé par le Barça tard dans le mercato. Le milieu de terrain de 20 ans est finalement resté pour effectuer la préparation de pré-saison sous les ordres de Flick, et son agent a désormais rencontré Deco pour s'assurer que son contrat reflète son nouveau statut rehaussé en équipe première.

Bien que Farinas soit le seul membre de l'effectif senior à ne pas encore avoir joué cette saison, son entraîneur ne tarit pas d'éloges sur sa polyvalence. Flick a récemment encensé le jeune joueur, soulignant sa capacité à dépanner sans difficulté au poste d'arrière droit lorsque cela est nécessaire.

« Brian m'a beaucoup surpris pendant la pré-saison parce que c'est un excellent joueur, très talentueux, a expliqué Flick aux médias. Il est en grande forme, à 100 %, et très impliqué dans son rôle ainsi que dans les différentes positions qu'il peut occuper. »