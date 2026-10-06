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Barcelone verrouille Raphinha et prépare DEUX autres prolongations surprises
Une vague de nouvelles prolongations à Barcelone
Barcelone s’active pour sécuriser rapidement le noyau dur de l’effectif de Hansi Flick. Le club catalan est parvenu à prolonger Raphinha avec un nouveau contrat de longue durée, l’attaquant brésilien s’engageant jusqu’en juin 2030 après un début de saison étincelant, marqué par 14 buts en huit matches.
L’attaquant n’est pas le seul joueur à prolonger son aventure. Le Barça a également finalisé un nouveau contrat pour Hamza Abdelkarim, tandis que les négociations avec les très prometteurs produits de La Masia Xavi Espart et Marc Bernal avanceraient bien et se dirigeraient vers une issue positive.
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Deco vise deux autres dossiers cruciaux
Alors que plusieurs dossiers majeurs approchent de leur conclusion, le directeur sportif Deco a déjà identifié les prochains joueurs à prolonger. Selon Mundo Deportivo, Martin et Farinas sont le prochain duo appelé à être récompensé par le club.
Les deux joueurs sont actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028. Cependant, le Barça est déterminé à régler rapidement leur situation, afin d’éviter d’aborder l’été prochain avec seulement un an restant sur leurs contrats respectifs. Deco veut gérer de manière proactive l’avenir de l’effectif et éviter tout feuilleton contractuel inutile.
Martin brille dans un nouveau rôle défensif
Martin a été l’une des plus grandes surprises de la saison en Catalogne. Latéral gauche de formation, il s’est parfaitement reconverti dans l’axe de la défense pour devenir un titulaire indispensable aux côtés de Pau Cubarsi.
Le repositionnement réussi du jeune défenseur a pleinement convaincu Flick, qui lui fait désormais confiance comme option fiable en défense centrale. Alors que les négociations autour d’un nouveau contrat n’en sont encore qu’à leurs débuts, le club considère sa prolongation à long terme comme une priorité après son impressionnante adaptation au football de haut niveau.
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Flick mise sur le polyvalent Farinas
Farinas a vécu un été mouvementé, voyant un transfert envisagé à Gérone être gelé par le Barça tard dans le mercato. Le milieu de terrain de 20 ans est finalement resté pour effectuer la préparation de pré-saison sous les ordres de Flick, et son agent a désormais rencontré Deco pour s'assurer que son contrat reflète son nouveau statut rehaussé en équipe première.
Bien que Farinas soit le seul membre de l'effectif senior à ne pas encore avoir joué cette saison, son entraîneur ne tarit pas d'éloges sur sa polyvalence. Flick a récemment encensé le jeune joueur, soulignant sa capacité à dépanner sans difficulté au poste d'arrière droit lorsque cela est nécessaire.
« Brian m'a beaucoup surpris pendant la pré-saison parce que c'est un excellent joueur, très talentueux, a expliqué Flick aux médias. Il est en grande forme, à 100 %, et très impliqué dans son rôle ainsi que dans les différentes positions qu'il peut occuper. »
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