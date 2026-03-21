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Barcelone serait prêt à se séparer de Jules Koundé si l'offre est intéressante, malgré la prolongation de son contrat à long terme
Le Barça s'apprête à se séparer de Koundé
Selon Marca, le Barça ne considère plus Koundé comme intouchable et examinera les offres qui pourraient être faites pour l'international français cet été. Koundé a signé un nouveau contrat jusqu'en 2030 l'été dernier, mais il a eu un peu de mal à trouver ses marques sous les ordres de Hansi Flick, principalement en raison de la tactique de ligne haute pratiquée par l'équipe.
Koundé a principalement joué au poste d'arrière droit, mais il a précédemment révélé que Xavi l'avait convaincu de rejoindre le Camp Nou en lui promettant qu'il jouerait en défense centrale, ce qui l'avait poussé à snober Chelsea pour s'installer en Espagne.
« J'ai apprécié notre conversation », a-t-il déclaré. « Le temps a filé, et c'est toujours bon signe quand on discute aussi naturellement. On parle surtout de football, ce que j'aime le plus, surtout avec l'entraîneur, Xavi, qui a été l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. »
Il a ajouté : « J’ai parlé à Tuchel et j’ai senti qu’il voulait que je parte, mais j’ai tout simplement préféré l’approche de Xavi.
« J’ai choisi le Barça parce que je sais que je jouerai la plupart du temps à ce poste [défenseur central]. »
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Les problèmes de blessures de Koundé
Koundé a été victime de blessures cette saison et est actuellement indisponible en raison d'une blessure musculaire.
À la suite d'une série d'examens médicaux effectués au centre médical du club après la blessure de Koundé contre l'Atlético de Madrid, l'étendue des dommages a été révélée.
Les Blaugrana ont publié un communiqué officiel pour informer les supporters de l'état de santé de Koundé, précisant que le Français serait absent pour une durée indéterminée. Le communiqué du club indiquait : « À l'issue des examens effectués mercredi sur les joueurs Jules Koundé et Alejandro Balde, il a été révélé que le défenseur français souffrait d'une blessure au tiers médian du muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Son retour au jeu dépendra de son rétablissement. »
L'intérêt de Manchester City
Alors que Chelsea s'était déjà montré intéressé, le directeur sportif du Barça, Deco, a confirmé que Manchester City s'était renseigné sur la disponibilité de Koundé l'été dernier.
Ils n'ont toutefois pas concrétisé cette démarche en faisant une offre : « Non, il n'y a pas eu d'offre. La seule chose que je sais, c'est que City, avec Hugo Viana [le nouveau directeur sportif] aujourd'hui et Txiki [Begiristain] auparavant, cherchait un arrière latéral, et bien sûr, ils nous ont demandé si Koundé était sur le marché. Et nous leur avons répondu que non. Il n'y a donc eu ni offre ni négociation. »
- AFP
Et maintenant ?
Le Barça occupe actuellement la tête de la Liga, avec quatre points d'avance sur le Real Madrid, deuxième. L'équipe de Flick affrontera le Rayo Vallecano dimanche prochain dans l'espoir de remporter trois nouveaux points, même si elle devra probablement se passer de Koundé pour cette rencontre.
Il devra également se passer de son arrière gauche Alejandro Balde, le Barça ayant confirmé début mars qu'il souffrait d'une blessure aux ischio-jambiers et qu'il serait absent pendant un mois.
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