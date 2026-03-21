Barcelone serait prêt à se séparer de Jules Koundé si l'offre est intéressante, malgré la prolongation de son contrat à long terme

Selon Marca, le Barça ne considère plus Koundé comme intouchable et examinera les offres qui pourraient être faites pour l'international français cet été. Koundé a signé un nouveau contrat jusqu'en 2030 l'été dernier, mais il a eu un peu de mal à trouver ses marques sous les ordres de Hansi Flick, principalement en raison de la tactique de ligne haute pratiquée par l'équipe.

Koundé a principalement joué au poste d'arrière droit, mais il a précédemment révélé que Xavi l'avait convaincu de rejoindre le Camp Nou en lui promettant qu'il jouerait en défense centrale, ce qui l'avait poussé à snober Chelsea pour s'installer en Espagne.

« J'ai apprécié notre conversation », a-t-il déclaré. « Le temps a filé, et c'est toujours bon signe quand on discute aussi naturellement. On parle surtout de football, ce que j'aime le plus, surtout avec l'entraîneur, Xavi, qui a été l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. »

Il a ajouté : « J’ai parlé à Tuchel et j’ai senti qu’il voulait que je parte, mais j’ai tout simplement préféré l’approche de Xavi.

« J’ai choisi le Barça parce que je sais que je jouerai la plupart du temps à ce poste [défenseur central]. »