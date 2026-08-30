Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone a frappé un grand coup sur le marché des transferts en trouvant un accord avec Arsenal pour recruter Jesus. Le géant catalan s’est tourné vers le Brésilien de 29 ans après avoir échoué à faire venir Julian Alvarez, de l’Atletico Madrid.

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, Barcelone et Arsenal ont désormais échangé les documents concernant le transfert de Gabriel Jesus, signe que l’opération entre dans sa phase finale.

Jesus quitte l’Emirates Stadium après quatre saisons, lui qui avait rejoint le club en provenance de Manchester City en 2022. Durant son passage sous les ordres de Mikel Arteta, l’attaquant a disputé 123 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 32 buts et délivrant 22 passes décisives. Son départ intervient alors qu’il a reculé dans la hiérarchie à Londres, Kai Havertz et la nouvelle recrue Viktor Gyokeres lui étant désormais préférés dans l’axe de l’attaque.