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Barcelone se rapproche de la signature de Gabriel Jesus, les documents étant échangés avec Arsenal avant la visite médicale et le contrat
Le Barça conclut un accord à prix réduit pour Jesus
Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone a frappé un grand coup sur le marché des transferts en trouvant un accord avec Arsenal pour recruter Jesus. Le géant catalan s’est tourné vers le Brésilien de 29 ans après avoir échoué à faire venir Julian Alvarez, de l’Atletico Madrid.
Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, Barcelone et Arsenal ont désormais échangé les documents concernant le transfert de Gabriel Jesus, signe que l’opération entre dans sa phase finale.
Jesus quitte l’Emirates Stadium après quatre saisons, lui qui avait rejoint le club en provenance de Manchester City en 2022. Durant son passage sous les ordres de Mikel Arteta, l’attaquant a disputé 123 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 32 buts et délivrant 22 passes décisives. Son départ intervient alors qu’il a reculé dans la hiérarchie à Londres, Kai Havertz et la nouvelle recrue Viktor Gyokeres lui étant désormais préférés dans l’axe de l’attaque.
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Jesus prêt à passer sa visite médicale
Jesus devrait arriver à Barcelone demain afin de passer sa visite médicale avant d’accomplir les formalités et de signer son contrat avec le géant espagnol. Selon Romano, le joueur de 29 ans signera un contrat jusqu’en juin 2028, avec une option pour prolonger son séjour d’une période supplémentaire.
Ce transfert représente un nouveau chapitre dans la carrière de Jesus après son passage à Arsenal, qu’il avait rejoint en 2022 en provenance de Manchester City. L’attaquant brésilien avait réalisé des débuts impressionnants à l’Emirates, mais il a manqué de régularité et de temps de jeu lors de ses dernières années dans le nord de Londres.
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Flick a trouvé son nouveau numéro neuf
L’arrivée de Jesus au Spotify Camp Nou est perçue comme une nécessité tactique pour Hansi Flick, qui a insisté sur le besoin d’un avant-centre de métier après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres. Des informations indiquent que l’attaquant brésilien signera un contrat de deux ans avec une option pour une troisième année, offrant au Barça un vétéran polyvalent capable d’évoluer sur l’ensemble des trois postes offensifs.
Jesus doit arriver au terminal d’aviation privée de Barcelone lundi après-midi afin de se soumettre à un examen médical complet. Si tout se passe comme prévu, la présentation officielle de l’international brésilien aura lieu mardi.
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Arsenal s’apprête à conclure une vente record
Tandis que Jesus prend la direction de l’Espagne, un autre Gabriel se prépare à quitter l’Emirates pour un transfert lucratif. L’ailier Gabriel Martinelli est tout proche d’un transfert retentissant vers la Saudi Pro League, Al-Hilal finalisant un accord qui fera voler en éclats le record d’Arsenal pour une vente de joueur.
Arsenal devrait, selon les informations rapportées, recevoir un montant fixe de 60 M£ pour le joueur de 25 ans, qui n’était pas considéré comme un élément central des plans futurs d’Arteta. Son départ, combiné à la vente de Jesus, représente un remaniement majeur du secteur offensif qui a remporté le titre de champion il y a seulement quelques mois.
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