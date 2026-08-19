Barcelone, Flick : « Il nous faut un numéro 9 ». Deco : « Remplacer Lewandowski n’est pas facile »

« Nous sommes contents de tout le monde. Chaque recrue que nous avons signée a un objectif. Avant d’engager qui que ce soit, nous en avons longuement discuté avant de prendre une décision. Rodri ne faisait pas initialement partie de nos plans parce que nous pensions qu’il n’était pas disponible. Quand l’opportunité s’est présentée, nous l’avons saisie au vol et nous avons réussi, tout comme avec Gordon, Adeyemi, Bisiwu et Cancelo . Tout a un objectif : améliorer l’équipe, et Rodri l’améliore. Nous n’achetons pas des joueurs pour les enlever au Real, ce serait une erreur »