Le FC Barcelone fête sa victoire 2-1 contre Al-Ahli lors du traditionnel rendez-vous estival du Trophée Joan Gamper, dans une ambiance de fête. Au Camp Nou, il n’a toutefois pas été question que du terrain puisque, dans l’immédiat après-match, comme l’a raconté Mundo Deportivo, le directeur sportif du club catalan Deco et l’entraîneur Hansi Flick ont aussi pris la parole. Tous deux ont choisi d’expliquer les prochaines manœuvres du club (aujourd’hui présenté comme un nouveau prétendant pour Lautaro Martinez LISEZ ICI) pour un mercato qui verra encore le Barça jouer un rôle majeur, surtout en attaque.
Traduit par
Barcelone, Flick : « Il nous faut un numéro 9 ». Deco : « Remplacer Lewandowski n’est pas facile »
Rodri ? Nous ne faisons pas le mercato pour souffler des joueurs au Real Madrid
« Nous sommes contents de tout le monde. Chaque recrue que nous avons signée a un objectif. Avant d’engager qui que ce soit, nous en avons longuement discuté avant de prendre une décision. Rodri ne faisait pas initialement partie de nos plans parce que nous pensions qu’il n’était pas disponible. Quand l’opportunité s’est présentée, nous l’avons saisie au vol et nous avons réussi, tout comme avec Gordon, Adeyemi, Bisiwu et Cancelo . Tout a un objectif : améliorer l’équipe, et Rodri l’améliore. Nous n’achetons pas des joueurs pour les enlever au Real, ce serait une erreur »
Combler le vide laissé par Lewandowski n’est pas simple
Deux joueurs sont partis, Ferran et Robert (Lewandowski). Nous pouvons combler le vide laissé par Ferran avec les nouvelles recrues, mais remplacer Robert est très difficile. Même si nous trouvions un bon joueur, ce serait quand même compliqué, car il a marqué une époque chez nous. Nous avons des solutions en interne, mais nous ferons certainement quelques mouvements. Il s’agit de trouver la meilleure solution. Nous travaillons pour comprendre ce que nous pouvons faire d’ici à la fin de la saison."
FLICK : « Il nous faut un numéro 9 »
À la fin du match, Flick a lui aussi confirmé la nécessité d’un avant-centre : « Oui, nous cherchons un attaquant, un numéro 0. Deco fait un excellent travail depuis longtemps. J’espère et je crois fermement qu’une affaire ira au bout. Je crois au travail de Deco »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles