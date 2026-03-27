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Banc de Tottenham : De Zerbi ne prendrait les rênes qu'à la fin de la saison ; Dyche se prépare à remplacer Tudor

Mercato
Tottenham
S. Dyche
R. De Zerbi
I. Tudor
Premier League

Face à une situation d'urgence absolue, les Spurs envisagent de faire appel à un vétéran du maintien

Que chacun se sauve comme il peut : Tottenham n'a qu'un point d'avance sur l'avant-dernière place de la Premier League et, après la très lourde défaite 3-0 lors du face-à-face avec Nottingham Forest, envisage sérieusement de changer d'entraîneur pour la deuxième fois cette saison.

La situation d'Igor Tudor, qui n'a toujours pas remporté de victoire si l'on excepte le succès inutile lors du match retour des huitièmes de finale contre l'Atlético Madrid, est rendue encore plus délicate par le triste deuil qui a frappé l'ancien entraîneur de l'Udinese, de Vérone et de la Juventus, à savoir la perte de son père. Une douleur qui risque inévitablement de compromettre la lucidité de Tudor dans la fin de saison et de rendre nécessaire un appel d'urgence, qui pourrait intervenir au début de la semaine prochaine, sachant que le week-end de Pâques sera consacré à la FA Cup et non au championnat.

  • DE ZERBI, PAS POUR L'INSTANT

    L'intention des Spurs était claire : contacter immédiatement Roberto De Zerbi, libre de tout engagement depuis la fin de son passage à Marseille. Toutefois, selon le Telegraph, l'ancien entraîneur de Sassuolo aurait laissé entendre qu'il souhaitait attendre le début de la saison prochaine pour accepter un nouveau poste.

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  • DYCHE EST PRÊT

    L'idée serait donc de se tourner vers Sean Dyche, un entraîneur pragmatique et spécialiste du maintien qui a bâti sa carrière à Burnley et qui, cette saison, a occupé le banc de Nottingham Forest avant Vitor Pereira. Adi Hutter, Chris Hughton, Ryan Mason et Tim Sherwood sont les autres noms en lice.

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