Que chacun se sauve comme il peut : Tottenham n'a qu'un point d'avance sur l'avant-dernière place de la Premier League et, après la très lourde défaite 3-0 lors du face-à-face avec Nottingham Forest, envisage sérieusement de changer d'entraîneur pour la deuxième fois cette saison.

La situation d'Igor Tudor, qui n'a toujours pas remporté de victoire si l'on excepte le succès inutile lors du match retour des huitièmes de finale contre l'Atlético Madrid, est rendue encore plus délicate par le triste deuil qui a frappé l'ancien entraîneur de l'Udinese, de Vérone et de la Juventus, à savoir la perte de son père. Une douleur qui risque inévitablement de compromettre la lucidité de Tudor dans la fin de saison et de rendre nécessaire un appel d'urgence, qui pourrait intervenir au début de la semaine prochaine, sachant que le week-end de Pâques sera consacré à la FA Cup et non au championnat.