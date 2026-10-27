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Ballon d'Or : Yamal a gâché une grande chance, et la défaite de Mbappé est une bonne nouvelle à Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
H. Kane
Kylian Mbappé
J. Mourinho
L. Yamal
J. Bellingham
FC Barcelone
Espagne
Angleterre
France
Portugal

Un journaliste espagnol explique comment la star française peut remporter le Ballon d'Or

Diego Vargas, journaliste du site « Defensa Central », estime que le résultat final du Ballon d'Or 2026 est juste, après que Harry Kane l'a finalement remporté.

Il considère que le joueur anglais a présenté le dossier le plus complet, car Mbappé et Lamine Yamal ont manqué de quelque chose qui les rendrait aussi méritants que lui pour le trophée.

Le capitaine de la sélection anglaise a reçu le Ballon d'Or hier soir, lundi, au London Palladium, tandis que Mbappé a terminé à la deuxième place et Lamine Yamal à la troisième, se contentant de remporter le trophée du meilleur jeune talent pour la troisième fois consécutive.

  • Yamal a gâché une grosse occasion

    Vargas a expliqué : « Harry Kane possède ce que Mbappé n'a pas obtenu, à savoir les titres collectifs comme le Championnat d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne, et il possède également ce qui a manqué à Lamine Yamal, à savoir l'influence sur les succès de son équipe. »

    Pour Vargas, Lamine Yamal a laissé filer une grande opportunité en 2026. Il a déclaré : « Si Lamine, champion du Championnat d'Espagne et vainqueur de la Supercoupe avec Barcelone, avait livré une bonne performance lors de la Coupe du monde, il aurait été le lauréat sans aucun doute, mais sa contribution limitée au sacre de la sélection espagnole a nui à ses chances. Quant à Mbappé, il a battu le record de buts en Coupe du monde, mais l'absence de titres a pesé lourdement contre lui. »

    Vargas a affirmé sa conviction qu'aucun des deux joueurs n'avait suffisamment démontré pour trancher la course au Ballon d'Or.

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  • « Mourinho le veut plus affamé »

    Vargas estime que la deuxième place occupée par Kylian Mbappé prouve que l'excellence individuelle ne suffit pas, et qu'il doit encore démontrer sa capacité à peser également sur les succès collectifs.

    Mais d'un autre côté, Vargas pense que cela représente une très bonne nouvelle pour le Real Madrid et son entraîneur José Mourinho, qui ont besoin d'une version « plus affamée » de Mbappé pour remporter des titres cette saison, après deux années sans le moindre trophée.

    Vargas a déclaré : « Mbappé avait des arguments pour remporter le Ballon d'Or, mais au final la victoire de Harry Kane était le résultat le plus juste. »

    Il a ajouté : « Pour Mourinho et le Real Madrid, le fait que Mbappé n'ait pas remporté le Ballon d'Or est une excellente nouvelle. S'il l'avait gagné, cela aurait constitué une source de motivation moindre durant cette saison. Mourinho a besoin de lui affamé, et 2027 doit être son année. »

    Il a poursuivi : « Le monde du football a soif de décerner ce trophée à Kylian, mais il ne l'obtiendra pas en cadeau, il doit le mériter, et il sait déjà que marquer des buts ne suffit pas. Il doit mener le Real Madrid et remporter des titres, de préférence la Ligue des champions. S'il y parvient, il n'y aura plus aucun doute en 2027. »

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  • Bellingham comme Mbappé : le Real attend une équipe terrifiante !

    Vargas est également revenu sur les raisons de la victoire de Kane et sur l'incapacité de Jude Bellingham à le concurrencer, même s'il considère que le joueur du Real Madrid a été le meilleur parmi les joueurs anglais lors de la Coupe du monde aux États-Unis.

    Il a déclaré : « La Coupe du monde disputée par Jude Bellingham a été bien meilleure que celle disputée par Harry Kane, c'est une réalité indiscutable. Mais il est également vrai que Jude a rencontré le même problème que Mbappé, à savoir l'absence de titres. De plus, il était très loin de la lutte compte tenu de ce qu'il a montré avec le Real Madrid tout au long de la saison dernière. Quant à sa situation actuelle, c'est différent ; son niveau a connu un bond considérable depuis la Coupe du monde. »

    Vargas a conclu ses propos en disant : « J'espère que les Madrilènes se prépareront bien pour le Ballon d'or l'an prochain, et que la couleur blanche dominera entièrement la cérémonie de 2027. Le Real Madrid possède dans son effectif plusieurs joueurs capables de remporter le trophée. Mourinho doit pousser ces joueurs vers l'avant et construire une équipe redoutable afin que l'un d'eux soit sacré du Ballon d'or l'an prochain. »

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