Vargas estime que la deuxième place occupée par Kylian Mbappé prouve que l'excellence individuelle ne suffit pas, et qu'il doit encore démontrer sa capacité à peser également sur les succès collectifs.

Mais d'un autre côté, Vargas pense que cela représente une très bonne nouvelle pour le Real Madrid et son entraîneur José Mourinho, qui ont besoin d'une version « plus affamée » de Mbappé pour remporter des titres cette saison, après deux années sans le moindre trophée.

Vargas a déclaré : « Mbappé avait des arguments pour remporter le Ballon d'Or, mais au final la victoire de Harry Kane était le résultat le plus juste. »

Il a ajouté : « Pour Mourinho et le Real Madrid, le fait que Mbappé n'ait pas remporté le Ballon d'Or est une excellente nouvelle. S'il l'avait gagné, cela aurait constitué une source de motivation moindre durant cette saison. Mourinho a besoin de lui affamé, et 2027 doit être son année. »

Il a poursuivi : « Le monde du football a soif de décerner ce trophée à Kylian, mais il ne l'obtiendra pas en cadeau, il doit le mériter, et il sait déjà que marquer des buts ne suffit pas. Il doit mener le Real Madrid et remporter des titres, de préférence la Ligue des champions. S'il y parvient, il n'y aura plus aucun doute en 2027. »

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