Avant le match Bologne-Roma, Italiano : « Gasperini est un exemple pour tout le monde, notre dîner... »

Vincenzo Italiano, l'entraîneur de Bologne, s'exprime lors d'une conférence de presse à la veille du match de demain contre la Roma, match aller des huitièmes de finale de l'Europa League, prévu demain à 18h45 au Dall'Ara.

« Nous avons mis derrière nous la défaite contre Vérone et nous nous concentrons sur l'exploitation de certaines de leurs faiblesses. J'ai revu toutes nos défaites à domicile : nous méritions de perdre certains de ces matchs, tandis que nous aurions pu en gagner d'autres. C'est juste un de ces moments et une de ces saisons, mais nous avons encore des matchs devant nous pour renverser la tendance et nous allons essayer de le faire. Nos joueurs ont la bonne attitude, l'envie et la concentration nécessaires. »

« La Roma se porte bien : elle défend solidement, concède peu de buts et dispose d'un attaquant très performant, Malen. C'est une équipe agressive et nous devrons être prêts. D'une manière générale, je crains la Roma dans son ensemble. »

Je ne considère pas ce match comme décisif pour la saison, car si nous atteignons les quarts de finale, vous me poserez la même question. Nous méritions de perdre contre Vérone. La Serie A est un championnat très difficile et il faut savoir accepter les défaites. Il reste encore dix matchs à jouer et il est trop tôt pour faire un bilan définitif. »