Goal.com
En direct
grafica cm bologna italianoGetty Images

Traduit par

Avant le match Bologne-Roma, Italiano : « Gasperini est un exemple pour tout le monde, notre dîner... »

L'entraîneur de Bologne s'exprime à la veille du match aller des huitièmes de finale de l'Europa League contre la Roma.

Vincenzo Italiano, l'entraîneur de Bologne, s'exprime lors d'une conférence de presse à la veille du match de demain contre la Roma, match aller des huitièmes de finale del'Europa League, prévu demain à 18h45 au Dall'Ara.

« Nous avons mis derrière nous la défaite contre Vérone et nous nous concentrons sur l'exploitation de certaines de leurs faiblesses. J'ai revu toutes nos défaites à domicile : nous méritions de perdre certains de ces matchs, tandis que nous aurions pu en gagner d'autres. C'est juste un de ces moments et une de ces saisons, mais nous avons encore des matchs devant nous pour renverser la tendance et nous allons essayer de le faire. Nos joueurs ont la bonne attitude, l'envie et la concentration nécessaires. »

« La Roma se porte bien : elle défend solidement, concède peu de buts et dispose d'un attaquant très performant, Malen. C'est une équipe agressive et nous devrons être prêts. D'une manière générale, je crains la Roma dans son ensemble. »

Je ne considère pas ce match comme décisif pour la saison, car si nous atteignons les quarts de finale, vous me poserez la même question. Nous méritions de perdre contre Vérone. La Serie A est un championnat très difficile et il faut savoir accepter les défaites. Il reste encore dix matchs à jouer et il est trop tôt pour faire un bilan définitif. »

  • « En ce qui concerne les joueurs blessés, Miranda n'a pas complètement arrêté et a continué à s'entraîner, bien que séparément. Heggem, quant à lui, travaille individuellement depuis environ quinze jours. L'Espagnol est plus avancé dans sa récupération, mais demain, nous évaluerons si quelqu'un peut serrer les dents et jouer », rapporte Il Corriere dello Sport. « Pobega a de bonnes chances de débuter. C'est un joueur important pour nous, et le fait qu'il se soit retrouvé sur le banc ne signifie pas qu'il a été mis à l'écart. Castro ou Dallinga ? Je n'ai pas encore décidé : Thijs a encore quelques problèmes physiques, tandis que Santi a beaucoup joué ces derniers temps. » 

    Interrogé par Sky, Italiano évoque également le célèbre dîner que lui et Gasperini se sont promis il y a quelque temps et qui n'a pas encore eu lieu : « Nous verrons si cela se fait demain. J'ai un immense respect pour lui et pour le travail extraordinaire qu'il a accompli à l'Atalanta. Remo (Freuler, ndlr) en a également fait l'expérience : il a été un exemple pour tout le monde, remportant des trophées et des distinctions personnelles. Mon respect pour lui est énorme, et si nous parvenons à organiser ce dîner, je suis sûr qu'il durera des heures, car nous finirons par parler de football jusqu'à la fermeture du restaurant. » 

    • Publicité
Ligue Europa
Bologne crest
Bologne
BOL
Roma crest
Roma
ROM
0