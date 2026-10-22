La Conference League est une compétition à laquelle les propriétaires italo-américains tiennent beaucoup. Jusqu’ici, c’est aussi celle dans laquelle l’Atalanta a le mieux réussi à exprimer les idées que l’entraîneur toscan a tenté d’insuffler à une équipe qui semble avoir perdu ses certitudes depuis l’après-Gasperini.

La victoire 3-1 contre le Pafos a été la meilleure prestation de la saison, du moins au vu de ce qui a été montré sur le terrain. Un signe positif qui n’a toutefois pas suffi à dissiper les interrogations suscitées par les autres sorties de l’équipe cette saison.