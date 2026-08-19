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Gianluca Minchiotti

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Atalanta, Sarri : « Romagnoli ? Il est déplacé de parler de joueurs sous contrat avec d’autres équipes »

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Mercato
M. Sarri

L’entraîneur de l’Inter s’exprime à la veille du tour préliminaire de la Ligue Conférence

Maurizio Sarri, entraîneur de l'Atalanta, s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre l'Hapoel Tel-Aviv, rencontre comptant pour le match aller des tours préliminaires de Conference League, prévu demain soir à Bergame : "Un match qui nous tient à cœur. Nous avons eu un tirage important parce que nous affrontons une équipe dotée d'une qualité technique loin d'être négligeable. Je m'attends à un match difficile et ce sera certainement une bataille".


Sur l'ambiance : "J'ai trouvé un groupe uni et avec un grand sentiment d'appartenance, donc il y a de l'enthousiasme et aussi un peu de papillons dans le ventre. Nous sommes une équipe en pleine progression, mais encore en construction, nous affrontons un adversaire difficile, avec beaucoup plus de qualité qu'on pourrait le penser et avec bien plus de matches officiels dans les jambes que nous".

  • Sur Romagnoli : « Romagnoli ? Il me semblerait indélicat de parler de joueurs sous contrat avec d’autres équipes, avoir Giuntoli à mes côtés me fait me sentir serein. »


    Sur le mercato : « Sur le mercato, je ne sais pas quoi dire : je suis dans une période où je dois disputer quatre matches en douze jours, et en ce moment, le mercato ne m’intéresse pas. Pour cela, il y a Giuntoli et j’ai une confiance totale aussi bien en lui qu’en le club. »






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