La première approche d’Aston Villa pour Wan-Bissaka a été rapidement repoussée par West Ham, le club londonien n’étant pas intéressé par un départ temporaire de l’ancien joueur de Manchester United, selon The Athletic.

Villa avait proposé un prêt sec pour le joueur de 28 ans, mais West Ham réclame un transfert définitif afin de récupérer des fonds après sa relégation en Championship.

Le club de l’est de Londres valorise actuellement le latéral à environ 25 M£ (33,5 M$), un montant que Villa espère faire baisser dans les prochains jours. Malgré ce premier refus, l’équipe d’Unai Emery ne se laisse pas décourager et devrait revenir avec une offre révisée.