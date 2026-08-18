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Aston Villa subit un revers dans le dossier Aaron Wan-Bissaka, West Ham rejetant une approche de prêt pour l’ancien défenseur de Man Utd
West Ham exige un transfert définitif pour le défenseur
La première approche d’Aston Villa pour Wan-Bissaka a été rapidement repoussée par West Ham, le club londonien n’étant pas intéressé par un départ temporaire de l’ancien joueur de Manchester United, selon The Athletic.
Villa avait proposé un prêt sec pour le joueur de 28 ans, mais West Ham réclame un transfert définitif afin de récupérer des fonds après sa relégation en Championship.
Le club de l’est de Londres valorise actuellement le latéral à environ 25 M£ (33,5 M$), un montant que Villa espère faire baisser dans les prochains jours. Malgré ce premier refus, l’équipe d’Unai Emery ne se laisse pas décourager et devrait revenir avec une offre révisée.
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Le départ de Nedeljkovic ouvre la voie à une arrivée
L’urgence de boucler l’arrivée de Wan-Bissaka s’est accentuée avec le départ imminent de Kosta Nedeljkovic. Le jeune défenseur serbe, qui a eu du mal à enchaîner les minutes de jeu à Villa Park, prend la direction de l’Écosse afin d’acquérir davantage d’expérience. Selon certaines informations, Nedeljkovic doit rejoindre les Rangers dans le cadre d’un prêt d’une saison, un mouvement qui inclut un engagement financier spécifique pour l’avenir.
L’opération concernant le jeune joueur s’inscrit dans une logique stratégique, puisque Nedeljkovic va rejoindre les Rangers après un prêt de 18 mois au RB Leipzig, club de Bundesliga, plus tôt dans sa carrière. En laissant partir le joueur de 20 ans, Emery peut s’assurer que son effectif dispose de la profondeur et de l’expérience nécessaires pour maintenir ses standards élevés dans l’élite.
Wan-Bissaka vise un retour dans l’élite
Pour Wan-Bissaka, un transfert à Villa Park représente une bouée de sauvetage essentielle pour rester en Premier League. Le défenseur a traversé une période difficile à West Ham, après avoir fait partie de l’effectif relégué la saison dernière. Son statut de titulaire régulier a également été fragilisé vers la fin de la campagne, puisqu’il a souvent été écarté du onze de départ au profit de Kyle Walker-Peters.
Malgré les difficultés collectives de West Ham, Wan-Bissaka a conservé une cote élevée sur le plan individuel, en particulier sur la scène internationale. Il reste un élément clé de la RD Congo, ayant débuté les quatre matches de sa sélection lors de la récente Coupe du monde. C’est exactement ce pedigree international que recherche Emery pour rehausser la qualité de sa ligne défensive.
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Emery poursuit la refonte ambitieuse de l’effectif
La poursuite de l’ancienne star de Manchester United n’est qu’un élément d’un été très chargé pour Emery. Le club s’est montré proactif sur le marché, en validant plusieurs opérations de premier plan afin de s’assurer que l’effectif soit équilibré et compétitif. S’ils ont perdu des éléments clés comme Morgan Rogers, parti à Chelsea dans le cadre d’un transfert record, ils ont réagi en faisant venir de nouveaux talents comme Joao Gomes et Alejandro Garnacho.
La stratégie de recrutement de Villa s’est concentrée sur l’identification de joueurs ayant une expérience avérée en Premier League, capables d’intégrer directement le onze de départ ou d’exercer une pression immédiate sur les titulaires en place.
Wan-Bissaka correspond parfaitement à ce profil, avec 190 apparitions pour Manchester United et la réputation d’être l’un des meilleurs défenseurs du pays en un contre un.
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