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Aston Villa boucle un transfert retentissant pour la star de la Coupe du monde Zion Suzuki
Boucler l’arrivée d’une cible prioritaire
Aston Villa a confirmé le transfert définitif de Suzuki en provenance du club de Serie A de Parme. Le talentueux international japonais apporte à Villa Park une précieuse expérience du football européen et de la scène internationale.
S’attacher les services d’un joueur de ce calibre offre un renfort majeur à la profondeur de l’effectif au poste de gardien. La cellule de recrutement a agi avec détermination pour faire venir en Premier League l’un des plus brillants jeunes espoirs du jeu à ce poste.
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Construire un CV impressionnant
Né aux États-Unis et élevé à Urawa, au Japon, Suzuki a fait ses débuts professionnels avec les Urawa Red Diamonds à seulement 16 ans. Après un bref passage en Belgique, à Saint-Trond, il a passé les deux dernières saisons à peaufiner son jeu en Italie avec Parme.
Ses performances régulières en club l’ont rapidement imposé comme un talent qui se démarque dans le football européen. Cette progression rapide lui a désormais valu un transfert très médiatisé vers le football anglais.
Cap historique en Premier League
Suzuki arrive en tant que tout premier joueur japonais et asiatique de l’histoire d’Aston Villa. Il rejoint un contingent grandissant de stars japonaises évoluant actuellement en Premier League, parmi lesquelles Wataru Endo à Liverpool, Daichi Kamada à Crystal Palace, Kaoru Mitoma à Brighton & Hove Albion et Ao Tanaka à Leeds United.
Son arrivée met en lumière la présence croissante et la qualité du talent japonais qui s’impose dans le football anglais. Apporter ce pedigree à l’effectif fera encore davantage progresser son propre développement.
- Bildbyran
À l’approche de ses débuts
Les formalités du transfert étant désormais finalisées, Suzuki se prépare à s’intégrer au groupe et à rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Les supporters seront impatients de voir comment le jeune gardien s’adaptera à l’intensité du football anglais.
Son arrivée ouvre un nouveau chapitre passionnant, tant pour le joueur que pour le club. Les fans de Villa espéreront qu’il pourra avoir un impact immédiat au fil de la saison.
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