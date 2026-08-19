Aston Villa a confirmé le transfert définitif de Suzuki en provenance du club de Serie A de Parme. Le talentueux international japonais apporte à Villa Park une précieuse expérience du football européen et de la scène internationale.

S’attacher les services d’un joueur de ce calibre offre un renfort majeur à la profondeur de l’effectif au poste de gardien. La cellule de recrutement a agi avec détermination pour faire venir en Premier League l’un des plus brillants jeunes espoirs du jeu à ce poste.