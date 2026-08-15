Selon The Athletic, l’équipe d’Unai Emery prépare activement l’après-Martinez, avec l’international japonais Suzuki identifié comme le principal candidat pour endosser le maillot de numéro un. Le joueur de 23 ans, qui évolue à Parme depuis 2024, a disputé 22 matches toutes compétitions confondues avec le club italien la saison dernière, pour six clean sheets. Sa cote a encore grimpé après des prestations impressionnantes sur la scène internationale, où il a débuté les quatre matches du Japon lors de la Coupe du monde de cet été avant son élimination en seizièmes de finale face au Brésil.

L’intérêt pour Suzuki n’est pas totalement nouveau, puisque le gardien né à Newark est dans le viseur de la cellule de recrutement de Villa depuis plusieurs mois. Auparavant, le club avait suivi d’autres pistes, notamment Robin Risser, du RC Lens, mais les qualités physiques de Suzuki et sa relance l’ont fait passer en tête de la liste restreinte. Sa route vers Villa Park s’est aussi dégagée après l’information de Fabrizio Romano selon laquelle le transfert du gardien au Paris Saint-Germain a capoté. Malgré un accord verbal sur un package de 35 millions d’euros et l’organisation d’un vol privé pour une visite médicale à Paris, le PSG a mis fin au transfert en raison de complications liées aux commissions sur le joueur et aux conditions avec ses représentants.