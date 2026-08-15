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Aston Villa accélère dans le dossier Zion Suzuki alors que les discussions autour d’un transfert d’Emiliano Martinez avancent
Suzuki s’impose comme la cible prioritaire
Selon The Athletic, l’équipe d’Unai Emery prépare activement l’après-Martinez, avec l’international japonais Suzuki identifié comme le principal candidat pour endosser le maillot de numéro un. Le joueur de 23 ans, qui évolue à Parme depuis 2024, a disputé 22 matches toutes compétitions confondues avec le club italien la saison dernière, pour six clean sheets. Sa cote a encore grimpé après des prestations impressionnantes sur la scène internationale, où il a débuté les quatre matches du Japon lors de la Coupe du monde de cet été avant son élimination en seizièmes de finale face au Brésil.
L’intérêt pour Suzuki n’est pas totalement nouveau, puisque le gardien né à Newark est dans le viseur de la cellule de recrutement de Villa depuis plusieurs mois. Auparavant, le club avait suivi d’autres pistes, notamment Robin Risser, du RC Lens, mais les qualités physiques de Suzuki et sa relance l’ont fait passer en tête de la liste restreinte. Sa route vers Villa Park s’est aussi dégagée après l’information de Fabrizio Romano selon laquelle le transfert du gardien au Paris Saint-Germain a capoté. Malgré un accord verbal sur un package de 35 millions d’euros et l’organisation d’un vol privé pour une visite médicale à Paris, le PSG a mis fin au transfert en raison de complications liées aux commissions sur le joueur et aux conditions avec ses représentants.
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La situation de Martinez change
La recherche d’un nouveau gardien est une surprise compte tenu de la position publique du club il y a seulement quelques semaines. Auparavant, le directeur des opérations football d’Aston Villa, Damian Vidagany, avait été catégorique sur le fait que l’Argentin resterait à Birmingham. S’exprimant auprès de 365scores, Vidagany avait déclaré : « L’avenir du gardien est réglé, il reste avec nous et nous n’avons aucune intention de le laisser partir cet été. L’équipe a besoin de ses efforts et de sa vaste expérience, et il est un élément très important de notre projet pour la saison prochaine. »
Malgré ces déclarations fermes, la situation a évolué alors que la Juventus continue de pousser pour l’ancien joueur d’Arsenal. Le géant italien avait vu plusieurs offres successives rejetées plus tôt dans ce mercato, mais les négociations ont désormais atteint un stade où un départ est sérieusement envisagé.
Un héritage à Villa Park
Depuis son arrivée en provenance d’Arsenal en septembre 2020, Martinez s’est imposé comme l’un des gardiens les plus fiables et charismatiques de Premier League. Il a disputé 256 matches avec le club, devenant un héros des tribunes et jouant un rôle clé dans le triomphe de Villa en Ligue Europa. La saison dernière n’a pas fait exception, puisqu’il a pris part à 44 rencontres toutes compétitions confondues, dont 32 titularisations en Premier League.
La vente potentielle de Martinez s’ajouterait à un été déjà marqué par d’importants bouleversements à Villa Park. Le club a déjà vu partir des joueurs confirmés de l’équipe première comme Morgan Rogers, Youri Tielemans et Lucas Digne, tandis qu’Emery cherche à remodeler son effectif pour la campagne à venir.
- AFP
Les recrues estivales et le début de la nouvelle saison
Avant la nouvelle saison, Aston Villa a déjà été actif sur le marché des transferts, en s'attachant les services de Johan Manzambi en provenance de Fribourg et de Joao Gomes en provenance de Wolverhampton Wanderers. L'équipe d'Unai Emery a lancé sa saison officielle par une courte défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA, et cherchera désormais à rebondir lorsqu'elle entamera sa campagne de Premier League à l'extérieur contre Brighton le 23 août.
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