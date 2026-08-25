Les deux clubs tentent de trouver un accord, il reste à définir la formule du transfert et si le joueur ouvrira la porte à cette destination. Auparavant, d’autres clubs s’étaient intéressés à lui, dont Monza.





Né en 2002, Asllani a disputé 33 matches et inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives avec le maillot de Besiktas lors de sa dernière expérience. Il était arrivé à l’Inter en provenance d’Empoli, mais au fil des années, il avait d’abord été barré par Brozovic puis par Calhanoglu.





Un riche contrat l’attend en UAE Pro League, l’Inter pousse pour un transfert définitif, des nouveautés sont attendues dans les prochaines heures.