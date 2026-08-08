S'exprimant auprès du Metrovia Football Betting, Aliadiere a souligné la nécessité de maintenir un équilibre financier après de lourdes dépenses lors des derniers mercatos. Évoquant la politique de transferts d'Arsenal, Aliadiere a déclaré : « Je pense simplement ceci : oui, nous sommes champions, oui, nous avons gagné beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, il faut aussi équilibrer les comptes.

« Quand on pense à l'argent qu'Arsenal a déjà dépensé après l'arrivée de [Bruno] Guimaraes, à ce que nous avons dépensé l'année dernière, et qu'en plus nous n'avons eu que le départ de Trossard contre de l'argent. Il n'y a que le club qui sache où il en est financièrement, mais sera-t-il capable d'aller dépenser 150 millions sur un nouvel ailier, ou est-il peut-être plus raisonnable financièrement d'opter pour une solution moins coûteuse ? »

À propos du pedigree de la star de Chelsea, il a ajouté : « Pedro Neto pourrait être une excellente option. Il joue en Premier League depuis de nombreuses années, il est confirmé, connaît le championnat, c'est un très, très bon joueur. Et n'oubliez pas, nous avons déjà recruté un ailier gauche avec Christos Tzolis. C'est un ailier gauche, donc vous ajoutez simplement un talent de premier plan.

« Nous avons dépensé 40 millions. On ne peut pas simplement dépenser 40 millions puis le mettre sur le banc sans jamais le faire jouer. Donc je pense qu'il faut garder toutes les options ouvertes et voir ce qui est le mieux financièrement pour le club. »