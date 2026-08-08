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Arsenal prié de détourner la cible de Manchester City dans un surprenant transfert à 70 M£ après le coup dur Vinicius Junior
Arsenal envisage des alternatives sur les ailes
Arsenal a été contraint de réorienter sa recherche d’un nouvel ailier après que Vinicius a signé une prolongation de contrat avec le Real Madrid. Le club londonien était auparavant prêt à faire du Brésilien le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League après le départ de Leandro Trossard. Plutôt que de se lancer dans une surenchère coûteuse pour Bradley Barcola, l’ancien attaquant d’Arsenal Aliadiere estime que le club devrait plutôt viser Neto, de Chelsea, dans le cadre d’un transfert à 70 millions de livres sterling.
- AFP
Aliadiere plaide pour une option raisonnable
S'exprimant auprès du Metrovia Football Betting, Aliadiere a souligné la nécessité de maintenir un équilibre financier après de lourdes dépenses lors des derniers mercatos. Évoquant la politique de transferts d'Arsenal, Aliadiere a déclaré : « Je pense simplement ceci : oui, nous sommes champions, oui, nous avons gagné beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, il faut aussi équilibrer les comptes.
« Quand on pense à l'argent qu'Arsenal a déjà dépensé après l'arrivée de [Bruno] Guimaraes, à ce que nous avons dépensé l'année dernière, et qu'en plus nous n'avons eu que le départ de Trossard contre de l'argent. Il n'y a que le club qui sache où il en est financièrement, mais sera-t-il capable d'aller dépenser 150 millions sur un nouvel ailier, ou est-il peut-être plus raisonnable financièrement d'opter pour une solution moins coûteuse ? »
À propos du pedigree de la star de Chelsea, il a ajouté : « Pedro Neto pourrait être une excellente option. Il joue en Premier League depuis de nombreuses années, il est confirmé, connaît le championnat, c'est un très, très bon joueur. Et n'oubliez pas, nous avons déjà recruté un ailier gauche avec Christos Tzolis. C'est un ailier gauche, donc vous ajoutez simplement un talent de premier plan.
« Nous avons dépensé 40 millions. On ne peut pas simplement dépenser 40 millions puis le mettre sur le banc sans jamais le faire jouer. Donc je pense qu'il faut garder toutes les options ouvertes et voir ce qui est le mieux financièrement pour le club. »
Chelsea confronté à un effectif pléthorique
Neto a inscrit 19 buts en 103 apparitions depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Wolverhampton en août 2024 et suscite désormais l'intérêt du City d'Enzo Maresca. Si Chelsea n'a aucune envie immédiate de le vendre, un effectif professionnel pléthorique de 41 joueurs a conduit l'entraîneur Xabi Alonso à reconnaître que des départs étaient nécessaires pour atteindre un bon équilibre.
Interrogé sur ces spéculations, Alonso a déclaré : « Je suis sûr qu'entre aujourd'hui et le dernier jour du mercato, il y aura beaucoup de liens, beaucoup de rumeurs, donc commenter chacune d'elles va être une tâche difficile. Mais c'est certain, nous avons besoin d'un bon équilibre en termes de qualités, en termes de postes, en termes d'équilibre. Nous voulons avoir un effectif complet et nous voulons bâtir une bonne équipe. »
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Une offre décisive de 70 millions de livres sterling attend##
Arsenal doit décider s’il faut entamer des négociations formelles avec Chelsea en soumettant une offre de 70 millions de livres sterling avant la fermeture du mercato. Pendant ce temps, Alonso reste concentré sur la réduction de son effectif à Stamford Bridge tout en préparant son équipe à l’exigeante campagne de Premier League qui l’attend. Les prochaines rencontres offriront un test sévère de la préparation tactique des deux clubs en vue de la nouvelle saison.
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