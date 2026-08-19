Selon The Telegraph, Arsenal a lancé une tentative ambitieuse pour recruter Scanlon et Ogunneye à Manchester United. Le champion de Premier League est désireux d'ajouter le duo à ses équipes de jeunes cet été dans le cadre d'une stratégie de recrutement agressive. Scanlon et Ogunneye sont suivis de près par Arsenal, et le club est convaincu de pouvoir attirer les deux talents loin d'Old Trafford.

Ce potentiel double coup constitue une réponse directe au fait que Manchester United a réussi à recruter Chido Obi et Ayden Heaven en provenance d'Arsenal lors des dernières saisons, préparant le terrain pour une bataille intrigante entre les deux centres de formation rivaux.