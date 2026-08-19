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Arsenal prépare un double raid sur Manchester United pour recruter les jeunes du centre de formation James Scanlon et Habeeb Ogunneye
Arsenal cible de jeunes joueurs de Manchester United
Selon The Telegraph, Arsenal a lancé une tentative ambitieuse pour recruter Scanlon et Ogunneye à Manchester United. Le champion de Premier League est désireux d'ajouter le duo à ses équipes de jeunes cet été dans le cadre d'une stratégie de recrutement agressive. Scanlon et Ogunneye sont suivis de près par Arsenal, et le club est convaincu de pouvoir attirer les deux talents loin d'Old Trafford.
Ce potentiel double coup constitue une réponse directe au fait que Manchester United a réussi à recruter Chido Obi et Ayden Heaven en provenance d'Arsenal lors des dernières saisons, préparant le terrain pour une bataille intrigante entre les deux centres de formation rivaux.
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Scanlon et Ogunneye cherchent des départs définitifs
Scanlon, 19 ans, et Ogunneye, 20 ans, ont passé un temps précieux loin de Manchester United la saison dernière, prêtés afin d'obtenir du temps de jeu en équipe première. Scanlon a marqué une fois en six apparitions avec Swindon Town, pensionnaire de League Two, tandis qu'Ogunneye a disputé 21 matches avec Newport County avant de retourner dans son club parent en janvier. Les deux espoirs seraient désormais prêts à quitter Manchester United de manière permanente afin de poursuivre leur développement. Arsenal a saisi cette opportunité, et il se dit que Scanlon a déjà accepté un contrat de deux ans avec une option pour 12 mois supplémentaires, ce qui souligne l'engagement d'Arsenal pour s'attacher les services de jeunes talents prometteurs.
Une nouvelle direction au centre de formation stimule le recrutement
Cette campagne agressive de recrutement de jeunes fait suite à la récente nomination de Pascal De Maesschalck au poste de nouveau responsable du centre de formation d'Arsenal, en remplacement de Per Mertesacker. Arsenal cible activement plusieurs espoirs nationaux afin d'assurer un vivier de talents constant. S'exprimant sur la nouvelle orientation du centre de formation, le directeur sportif Andrea Berta a expliqué : « Nous sommes ravis d'accueillir Pascal à Arsenal. Il apporte une vaste expérience acquise dans certains des plus grands clubs de football d'Europe et affiche un bilan remarquable dans le développement des jeunes. Nous sommes enthousiastes à l'idée de l'avoir avec nous alors que nous continuons à construire pour l'avenir, en développant de jeunes joueurs et en identifiant les meilleurs talents émergents pour rejoindre Arsenal dans un parcours vers le football professionnel. »
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Quel avenir pour Arsenal ?
Arsenal va désormais se concentrer sur la finalisation des formalités administratives et des accords d'indemnisation nécessaires pour faire venir Scanlon et Ogunneye à Londres. Le club devrait également boucler dans les prochaines semaines les arrivées en attente d'autres talents adolescents, dont Vincent Joseph et Axel Donczew. Les supporters suivront avec attention si ces recrues peuvent finalement se faire une place dans l'équipe première de Mikel Arteta.
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