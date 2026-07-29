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Arsenal en discussions avancées avec Newcastle pour le transfert de Bruno Guimaraes, alors que le montant final devrait dépasser 75 millions de livres sterling
Arsenal pousse pour un accord verbal
Arsenal accélère sa poursuite du capitaine de Newcastle, les discussions entre les deux clubs entrant désormais dans une phase avancée, selon talkSPORT. Si Newcastle a publiquement maintenu qu’aucun contact formel n’avait eu lieu, il est entendu que des progrès significatifs ont été réalisés vers un accord verbal. L’opération devrait atteindre une valeur totale supérieure à 75 millions de livres sterling, et Arsenal est prêt à la finaliser le plus tôt possible.
Les bases de ce transfert très médiatisé semblent avoir été posées il y a quelque temps, puisque les conditions personnelles entre Arsenal et le milieu de terrain brésilien ont déjà été convenues. Cette évolution a provoqué un certain degré de tension entre les deux clubs : des sources internes à Newcastle ont exprimé leur surprise face à l’absence d’offre écrite formelle malgré l’intense spéculation, tandis que des sources d’Arsenal assurent que trois offres verbales ont déjà été transmises.
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Newcastle fait face à un exode de ses dirigeants
Pour Newcastle, la perspective de perdre Guimaraes représenterait un coup dur important. Le club a déjà traversé un été difficile en matière de départs, avec des éléments clés comme Anthony Gordon, parti à Barcelone dans le cadre d’un transfert de 70 M£, et Sandro Tonali, transféré à Tottenham pour un montant d’environ 100 M£. Perdre Guimaraes signifierait le départ des deux tiers du trio de départ au milieu de terrain de la saison dernière. Si Newcastle a tenté d’anticiper l’avenir de l’effectif en recrutant Sean Steur en provenance de l’Ajax et Aladji Bamba en provenance de Monaco, la perte du leadership et de la qualité technique de son capitaine serait difficile à compenser immédiatement.
Newcastle se trouve actuellement dans une position de négociation relativement solide, puisque Guimaraes a encore deux ans de contrat à St James' Park. Ayant déjà généré des revenus importants grâce aux ventes de Gordon et Tonali, le club n’est soumis à aucune pression immédiate pour vendre.
Howe s’exprime sur l’avenir du capitaine
L'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, s'est exprimé franchement sur la situation après le match nul 1-1 de pré-saison de Newcastle contre Gateshead le week-end dernier, admettant qu'il ne contrôle pas totalement le destin du joueur de 28 ans. Il a déclaré : « J'ai parlé à Bruno avant, pendant et après la Coupe du monde. Nous avons eu de très bonnes conversations. C'est tout simplement une personne fantastique. Je ne sais pas ce qu'il va se passer concernant son avenir ; c'est à d'autres d'en spéculer. Il y a des discussions auxquelles je ne participe pas. Je ne pense pas qu'il soit juste de comparer (avec Isak l'été dernier). Il faut considérer cela pour ce que c'est.
« C'est le capitaine de notre club et un joueur incroyable, pendant toute la période où nous avons travaillé ensemble. Je parle au nom de tout le monde au club : nous l'adorons absolument, et bien sûr tout le monde aimerait qu'il reste. Il doit être de retour le 31 [juillet], et rien ne dit qu'il ne sera pas de retour. »
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« Ce sera une perte énorme »
L’ancien entraîneur de Newcastle, Alan Pardew, a livré une évaluation sombre pour les supporters de Newcastle, suggérant que le lien affectif du milieu de terrain avec le club s’est peut-être déjà estompé à la lumière de l’intérêt d’Arsenal. « Ce serait une perte énorme pour eux, a commenté Pardew. Je pense que son amour s’en est allé. Je ne le vois pas rester là-bas et être le même joueur, donc je pense que ce sera une question d’obtenir le plus d’argent possible. Je pense que c’est là-dessus que se positionnera la direction de Newcastle. »
Newcastle attend du Brésilien un professionnalisme total. Guimaraes est actuellement en congé après la Coupe du monde et souhaiterait qu’une issue rapide soit trouvée afin de pouvoir se concentrer sur son football.
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