Arsenal accélère sa poursuite du capitaine de Newcastle, les discussions entre les deux clubs entrant désormais dans une phase avancée, selon talkSPORT. Si Newcastle a publiquement maintenu qu’aucun contact formel n’avait eu lieu, il est entendu que des progrès significatifs ont été réalisés vers un accord verbal. L’opération devrait atteindre une valeur totale supérieure à 75 millions de livres sterling, et Arsenal est prêt à la finaliser le plus tôt possible.

Les bases de ce transfert très médiatisé semblent avoir été posées il y a quelque temps, puisque les conditions personnelles entre Arsenal et le milieu de terrain brésilien ont déjà été convenues. Cette évolution a provoqué un certain degré de tension entre les deux clubs : des sources internes à Newcastle ont exprimé leur surprise face à l’absence d’offre écrite formelle malgré l’intense spéculation, tandis que des sources d’Arsenal assurent que trois offres verbales ont déjà été transmises.







