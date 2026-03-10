Arsenal, Calafiori dans le groupe : la Nazionale sourit aussi

Bonne nouvelle pour Arsenal qui, à la veille du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions demain, sur le terrain du Bayer Leverkusen, retrouve Riccardo Calafiori et William Saliba. Tous deux se sont entraînés avec le groupe aujourd'hui.

En ce qui concerne Calafiori, rappelons que l'ancien défenseur de Bologne a dû quitter le terrain à la 76e minute du match de FA Cup samedi contre Mansfield Town en raison d'un problème à la cuisse droite.

« Ils avaient tous les deux delégères douleurs et ne se sentaient pas à l'aise pour continuer. Nous savions que cela pouvait arriver, surtout dans les conditions dans lesquelles nous jouons aujourd'hui. Nous avons donc dû les remplacer », avait déclaré Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, après le coup de sifflet final.