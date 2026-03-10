Goal.com
FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENALAFP

Arsenal, Calafiori dans le groupe : la Nazionale sourit aussi

Le défenseur, sorti du terrain samedi en raison d'une gêne musculaire, s'est entraîné à la veille du match de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen.

Bonne nouvelle pour Arsenal qui, à la veille du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions demain, sur le terrain du Bayer Leverkusen, retrouve Riccardo Calafiori et William Saliba. Tous deux se sont entraînés avec le groupe aujourd'hui

En ce qui concerne Calafiori, rappelons que l'ancien défenseur de Bologne a dû quitter le terrain à la 76e minute du match de FA Cup samedi contre Mansfield Town en raison d'un problème à la cuisse droite

« Ils avaient tous les deux delégères douleurs et ne se sentaient pas à l'aise pour continuer. Nous savions que cela pouvait arriver, surtout dans les conditions dans lesquelles nous jouons aujourd'hui. Nous avons donc dû les remplacer », avait déclaré Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, après le coup de sifflet final. 

  • GATTUSO SOURIT

    Le retour de Calafiori fait également sourire l'équipe nationale. L'Italie de Rino Gattuso affrontera l'Irlande du Nord à Bergame le jeudi 26 mars à 20h45. Ensuite, en cas de victoire, elle disputera la finale contre le Pays de Galles ou la Bosnie à l'extérieur le mardi 31 mars.

