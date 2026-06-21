Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-ITA-SERIEA-PARMA-MILANAFP

Traduit par

Arrogant et inutile… La prestation d’Ibrahimović lors de la Coupe du monde essuie une critique cinglante

Z. Ibrahimovic
Milan AC
Japon vs Suède
Japon
Suède
Coupe du monde
Suède
Italie
Japon
É.-U.

Ibra au cœur de la tempête

L’ancienne star suédoise Zlatan Ibrahimović a voulu tourner la page d’une atmosphère négative au Milan AC, suite à une saison manquée où les Rossoneri ont manqué la qualification pour la Ligue des champions. Il pensait y parvenir en endossant un nouveau rôle : l’analyse des rencontres de la Coupe du monde 2026.

Néanmoins, sa prestation d’analyste a rapidement essuyé des critiques négatives : plusieurs médias américains estiment qu’elle ne répond pas aux attentes et soulignent que la légende suédoise ne maîtrise pas les compétences techniques requises pour ce rôle.

  • Arrogant et inutile

    Selon le quotidien sportif italien Tuttosport, Zlatan Ibrahimović, conseiller du propriétaire de l’AC Milan Gerry Cardinale, a essuyé des critiques acerbes du New York Times. , en raison de ses interventions lors de l’analyse des matchs de la Coupe du monde 2026 sur la chaîne Fox.

    Cette polémique survient alors que les supporters rossoneri expriment de plus en plus leur malaise face à l’absence d’une structure administrative claire au sein du club, un mois après les changements intervenus au plus haut niveau de la direction sportive, dont Ibrahimović a été épargné.

    dans un éditorial au ton tranché, le quotidien affirme : « Sans Zlatan Ibrahimović, les émissions de Fox consacrées à la Coupe du monde auraient été meilleures », estimant que l’ancienne star suédoise n’a pas apporté la valeur ajoutée attendue et qu’il semble peu au fait des détails concernant les équipes et les joueurs, contrairement à la légende Tom Brady qui a eu besoin d’une saison entière pour devenir un commentateur et analyste de premier plan dans la ligue américaine de football américain.

    Selon le quotidien américain, l’ancien buteur serait plus pertinent s’il se consacrait à l’analyse tactique et technique plutôt qu’à des remarques générales, afin de valoriser « son intelligence et son instinct », marques de fabrique durant sa carrière.

    Lire aussi : Un indice de départ ?… Renard explique la crise tunisienne après l’élimination de la Coupe du monde

    • Publicité

  • Au cœur de la tempête, les déboires du Milan se poursuivent.

    Les critiques ne se limitent pas à la sphère médiatique : la presse italienne rapporte que Zlatan Ibrahimović fait face à une vague de mécontentement grandissante parmi les supporters milanais, irrités par son influence au sein de la nouvelle structure administrative. Le club est toujours dépourvu de directeur sportif, et la lenteur de Cardinali à pourvoir les postes vacants accentue la frustration.

    Cette crise intervient après l’échec des négociations avec Marcus Krocher, le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, laissant toujours en lice Victor Pezzani, David Ozic et Ramon Planes, sans que aucun ne soit proche de signer.

    Le club rossonero est désormais le seul de Serie A dépourvu d’une direction sportive structurée, alors que le mercato s’ouvrira le 29 juin. Autre obstacle : Kirovski, pourtant pressenti, ne détient pas la licence obligatoire de la Fédération italienne pour exercer officiellement la fonction de directeur sportif.

    Lire aussi : Mido crée la polémique avant le match entre les Pharaons et la Nouvelle-Zélande

    Lire aussi : Deux versions d’un transfert retentissant… La star de la Premier League serait-elle sur le point de rejoindre le Real Madrid ?

Coupe du monde
Japon crest
Japon
JAP
Suède crest
Suède
SWE