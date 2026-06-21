Arrogant et inutile… La prestation d’Ibrahimović lors de la Coupe du monde essuie une critique cinglante

Selon le quotidien sportif italien Tuttosport, Zlatan Ibrahimović, conseiller du propriétaire de l’AC Milan Gerry Cardinale, a essuyé des critiques acerbes du New York Times. , en raison de ses interventions lors de l’analyse des matchs de la Coupe du monde 2026 sur la chaîne Fox.

Cette polémique survient alors que les supporters rossoneri expriment de plus en plus leur malaise face à l’absence d’une structure administrative claire au sein du club, un mois après les changements intervenus au plus haut niveau de la direction sportive, dont Ibrahimović a été épargné.

dans un éditorial au ton tranché, le quotidien affirme : « Sans Zlatan Ibrahimović, les émissions de Fox consacrées à la Coupe du monde auraient été meilleures », estimant que l’ancienne star suédoise n’a pas apporté la valeur ajoutée attendue et qu’il semble peu au fait des détails concernant les équipes et les joueurs, contrairement à la légende Tom Brady qui a eu besoin d’une saison entière pour devenir un commentateur et analyste de premier plan dans la ligue américaine de football américain.

Selon le quotidien américain, l’ancien buteur serait plus pertinent s’il se consacrait à l’analyse tactique et technique plutôt qu’à des remarques générales, afin de valoriser « son intelligence et son instinct », marques de fabrique durant sa carrière.

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