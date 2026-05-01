Samedi dernier, lors du derby remporté 2-1 contre le 1. FC Cologne, le Bayer Leverkusen a enfin lancé son trio offensif : l’entraîneur Kasper Hjulmand a fait entrer Malik Tillman, Equi Fernandez puis Eliesse Ben Seghir en seconde période. Recrutés l’été dernier pour un total de 92 millions d’euros, les trois joueurs n’ont pour l’instant pas convaincu. Aucun des trois n’a coûté moins de 25 millions d’euros, et aucun n’a encore pleinement convaincu. Si les dirigeants du club répètent à l’envi qu’ils feront preuve de patience avec ce groupe remodelé sous les ordres du nouvel entraîneur, c’est pourtant leur « transfert phare » estival, l’Américain Malik Tillman, qui commencerait à s’impatienter.
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Arrivé pour succéder à Florian Wirtz, il pourrait déjà partir : un transfert record qui illustre les difficultés du Bayer Leverkusen
Le Bayer Leverkusen n’avait jamais investi autant dans un seul joueur : 35 millions d’euros versés au PSV Eindhoven avant le coup d’envoi de la saison pour recruter l’international américain de 23 ans. Les dirigeants de Leverkusen disposaient de liquidités importantes après avoir cédé Florian Wirtz au FC Liverpool pour 125 millions d’euros. Pour compenser le départ du jeune international allemand et d’autres éléments clés, le club a donc cherché à recruter des joueurs talentueux dotés d’un fort potentiel de progression.
Mais il est vite apparu que le club n’était pas en position de force dans les négociations : il fallait agir vite, et les autres clubs savaient qu’en cas de doute le Bayer serait prêt à surenchérir, l’argent étant là.
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Malik Tillman : « Ce n'était pas un début facile pour moi. »
Le transfert de Malik Tillman, estimé à 35 millions d’euros, est désormais officiel. Au cours de ses deux saisons aux Pays-Bas, il a remporté deux titres de champion avec le PSV et affiché d’excellentes statistiques la saison précédente (16 buts en 34 matchs officiels). Son total actuel ? 41 : le nombre de minutes qu’il a passées sur la pelouse pour le Bayer lors des quatre dernières journées de Bundesliga. Les supporters de Leverkusen espéraient davantage de ce milieu offensif, présenté durant l’été comme le « remplaçant de Wirtz » en raison de son positionnement et de son transfert onéreux.
« Soyez patients avec Malik, montrez-lui de l’affection et parlez-lui », conseillait d’ailleurs Peter Bosz, son ancien mentor au PSV, aux joueurs de Leverkusen avant le duel de Ligue des champions début octobre. Dès son arrivée, un problème se profilait : en raison de sa participation à la Gold Cup avec l’équipe des États-Unis, le milieu offensif avait bénéficié de vacances prolongées, puis s’était blessé lors de la préparation. En quête de sa meilleure forme, il n’a pas encore pu faire bonne impression. Puis, le départ précipité d’Erik ten Hag, remplacé par Kasper Hjulmand, n’a pas facilité son intégration. « Mon début n’a pas été facile », a-t-il reconnu auprès des médias du club.
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Malik Tillman : c’est seulement après son départ du Bayern que sa carrière devrait prendre son envol.
Formé au FC Bayern Munich depuis ses 13 ans, Tillman n’a pas réussi à s’imposer, malgré sept apparitions avec l’équipe première. C’est lors de son premier prêt aux Rangers de Glasgow qu’il a véritablement franchi un cap dans son développement. Un deuxième prêt au PSV a suivi, avant un transfert définitif estimé à douze millions d’euros. Le Bayern, qui disposait déjà d’un secteur offensif bien fourni, a choisi de ne pas le rappeler.
Après une période très positive à Eindhoven, Tillman traverse désormais une crise majeure lors de sa première véritable saison en Bundesliga. « Quand ça ne va pas vraiment bien, je suis très autocritique. J’ai alors tendance à tout garder pour moi », a-t-il avoué en toute franchise.
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Selon les dernières rumeurs, trois clubs de Premier League s’intéresseraient de près à Malik Tillman.
Cette situation aurait déjà généré un certain degré de frustration chez Tillman. Selon Sport Bild, il serait « émotionnellement distant » et aurait déjà échangé avec Simon Rolfes, le directeur sportif du Bayer. Le milieu de terrain envisagerait un départ rapide, bien qu’il soit encore sous contrat à Leverkusen jusqu’en 2030. Son avenir dépend toutefois de la décision du Bayer, actuellement peu probable de se qualifier pour la Ligue des champions, de conserver l’entraîneur Hjulmand pour la saison prochaine. Si un nouveau coach arrivait pour insuffler un nouvel élan à l’équipe, Tillman pourrait donner une seconde chance à son aventure allemande.
En revanche, son départ ne devrait pas trop affecter les finances du club : d’après l’article, trois formations de Premier League aux moyens importants – Brentford, Fulham et Bournemouth – suivent Tillman et seraient prêtes à investir les 35 millions d’euros déboursés par le Bayer. La quête d’un « nouveau Wirtz » pourrait alors reprendre pour les Rouge et Noir.
Les statistiques de Malik Tillman pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 39 Titularisations : 23 Minutes jouées par match : 57,5 Buts : 8 Passes décisives : 1 1