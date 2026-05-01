Le transfert de Malik Tillman, estimé à 35 millions d’euros, est désormais officiel. Au cours de ses deux saisons aux Pays-Bas, il a remporté deux titres de champion avec le PSV et affiché d’excellentes statistiques la saison précédente (16 buts en 34 matchs officiels). Son total actuel ? 41 : le nombre de minutes qu’il a passées sur la pelouse pour le Bayer lors des quatre dernières journées de Bundesliga. Les supporters de Leverkusen espéraient davantage de ce milieu offensif, présenté durant l’été comme le « remplaçant de Wirtz » en raison de son positionnement et de son transfert onéreux.

« Soyez patients avec Malik, montrez-lui de l’affection et parlez-lui », conseillait d’ailleurs Peter Bosz, son ancien mentor au PSV, aux joueurs de Leverkusen avant le duel de Ligue des champions début octobre. Dès son arrivée, un problème se profilait : en raison de sa participation à la Gold Cup avec l’équipe des États-Unis, le milieu offensif avait bénéficié de vacances prolongées, puis s’était blessé lors de la préparation. En quête de sa meilleure forme, il n’a pas encore pu faire bonne impression. Puis, le départ précipité d’Erik ten Hag, remplacé par Kasper Hjulmand, n’a pas facilité son intégration. « Mon début n’a pas été facile », a-t-il reconnu auprès des médias du club.