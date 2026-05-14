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Arne Slot dévoile les projets de Liverpool concernant Harvey Elliott après son prêt cauchemardesque à Aston Villa
Elliott se prépare à retrouver Anfield
Slot a clarifié la situation concernant l’avenir d’Elliott, confirmant que le jeune milieu de terrain sera bien présent dans l’effectif de Liverpool pour la préparation estivale. Âgé de 23 ans, le joueur a passé la majeure partie de la saison en cours en prêt à Villa Park, mais ce transfert ne lui a pas permis de jouer régulièrement avec l’équipe première, contrairement aux attentes initiales.
S’exprimant devant les médias à la veille du match de Premier League entre Liverpool et Villa, le Néerlandais a coupé court aux spéculations : « Il est sous contrat avec nous, donc il sera avec nous en début de saison. »
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Un prêt décevant à Villa Park
Prêté aux West Midlands pour peaufiner sa progression, Elliott n’a finalement disputé que 284 minutes de jeu officiel tout au long de la saison. Un temps de jeu insuffisant qui a surpris nombre d’observateurs, d’autant plus que le jeune Anglais avait brillé lors du Championnat d’Europe U21 et avait déjà convaincu sous le maillot rouge.
Slot a reconnu que cette situation était loin d’être idéale pour la progression du joueur. « Je pense que pour lui, comme pour tout le monde, ça ne s’est pas passé comme il le souhaitait, comme nous le souhaitions et probablement aussi comme Villa le souhaitait, car on recrute généralement un joueur ou on le fait venir en prêt pour l’utiliser », a expliqué Slot.
Les interrogations concernant les postes de jeu mettent en lumière un manque de temps de jeu.
Bien que Slot ait refusé de critiquer directement les choix de sélection d’Emery, il a exprimé sa déception de voir un joueur au potentiel aussi élevé passer autant de temps sur le banc. L’entraîneur de Liverpool a souligné qu’Elliott avait même bénéficié de davantage de temps de jeu à Anfield avant son prêt que pendant son passage chez les Villans.
« Ce genre de situation est rare et je ne suis pas le mieux placé pour en expliquer les raisons », a-t-il déclaré. « Mais il est évident qu’un joueur vit mal le fait de peu jouer, surtout après la saison qu’il a réalisée chez nous, où il a totalisé encore plus de 280 minutes. Il est parti là-bas pour obtenir davantage de temps de jeu ; malheureusement, cela ne s’est pas produit. »
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La priorité est désormais donnée à la progression future du club.
Malgré des statistiques individuelles peu reluisantes durant son prêt, Slot conserve une confiance totale dans les qualités techniques d’Elliott. Le technicien a rappelé le palmarès international du milieu de terrain pour justifier l’estime que le club lui porte à l’aube de la nouvelle saison, estimant qu’un nouveau départ sur les bords de la Mersey est exactement ce dont il a besoin.
« Un joueur de son talent, qui a brillé lors de l’Euro U21 l’été dernier, doit forcément avoir davantage de temps de jeu », a ajouté Slot. « Il est parti dans un très, très bon club, qui compte déjà beaucoup de joueurs de qualité. Je ne sais pas pourquoi il n’a pas eu le temps de jeu qu’il espérait. Ce n’est pas à moi d’y répondre. Mais c’est toujours dommage qu’un joueur ne joue pratiquement pas pendant deux ans, surtout un joueur de cet âge qui a démontré lors de l’Euro U21 qu’il était un excellent joueur. »