Arne Slot dévoile les projets de Liverpool concernant Harvey Elliott après son prêt cauchemardesque à Aston Villa

Slot a clarifié la situation concernant l’avenir d’Elliott, confirmant que le jeune milieu de terrain sera bien présent dans l’effectif de Liverpool pour la préparation estivale. Âgé de 23 ans, le joueur a passé la majeure partie de la saison en cours en prêt à Villa Park, mais ce transfert ne lui a pas permis de jouer régulièrement avec l’équipe première, contrairement aux attentes initiales.

S’exprimant devant les médias à la veille du match de Premier League entre Liverpool et Villa, le Néerlandais a coupé court aux spéculations : « Il est sous contrat avec nous, donc il sera avec nous en début de saison. »