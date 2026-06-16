Le meilleur footballeur de l’histoire, celui qui vous a permis de remporter la Coupe du monde après 36 ans d’attente et qui aborde la dernière édition de la Coupe dumonde de sa carrière en tant que champion du monde en titre, capitaine et avec le numéro 10 sur le dos, peut-il se retrouver sur le banc ? Une décision qui incombe au sélectionneur argentin Lionel Scaloni, attendu dès 3 heures du matin pour le premier match du groupe J contre l’Algérie : comment gérer Lionel Messi ?
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Argentine : les débuts de Leo Messi face à l’Algérie : sera-t-il titulaire ou remplaçant de luxe lors de la Coupe du monde ?
À 38 ans, il évolue toujours en MLS.
Messi dispute sa sixième Coupe dumonde avec l’Argentine, avec pour mission de défendre le titre conquis au Qatar, ce qui marquera très probablement le dernier grand tournoi international de la carrière du meilleur joueur de l’histoire. Né en 1987, il a 38 ans et évolue depuis trois saisons en MLS sous le maillot de l’Inter Miami. Il est donc logique que son impact physique ne soit plus le même qu’il y a quatre ans.
SCALONI CONSERVE LE NUMÉRO 10
Scaloni n'envisage pas de se passer de la classe de « La Pulga ». Le joueur sera titulaire lors du match d'ouverture, comme l'ont confirmé les membres de l'équipe argentine. Sa simple présence, celle d'un footballeur capable d'élever le niveau de tous, en tant que leader discret et compétitif, reste décisive. Tout en sachant se mettre en retrait lorsque la situation l'exige.
GRATITUDE, IDENTITÉ ET COUVERTURE
La gratitude du pays s’est traduite par la sélection de Scaloni, qui comprend 17 des 26 joueurs présents au Qatar. L’ossature de l’équipe repose sur Emiliano Martínez dans les buts, Romero en défense, De Paul, Enzo Fernández et Mac Allister au milieu de terrain, ainsi que Messi et Álvarez aux côtés de Lautaro en attaque. Une identité forte, mais qui nécessite un certain type de couverture tactique, ce qui pourrait se traduire par l’intégration d’un joueur capable d’apporter de l’équilibre, comme Almada.
Les records et l’objectif
Le numéro 10 demeure une référence absolue, tant sur le plan technique qu’émotionnel. Malgré son âge et la fin de sa carrière, son influence reste déterminante dans tous les aspects du jeu et du leadership au sein de l’équipe. Le capitaine argentin détient déjà le record du nombre d’apparitions en Coupe du monde et celui du meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine dans cette compétition, des chiffres qui confirment son statut de légende. Pour boucler la boucle entamée il y a vingt ans en Allemagne, il vise un doublé que seuls l’Italie (1934-1938) et le Brésil (1958-1962) ont réussi. Avant de tirer sa révérence, Messi a donc un objectif concret.