Le numéro 10 demeure une référence absolue, tant sur le plan technique qu’émotionnel. Malgré son âge et la fin de sa carrière, son influence reste déterminante dans tous les aspects du jeu et du leadership au sein de l’équipe. Le capitaine argentin détient déjà le record du nombre d’apparitions en Coupe du monde et celui du meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine dans cette compétition, des chiffres qui confirment son statut de légende. Pour boucler la boucle entamée il y a vingt ans en Allemagne, il vise un doublé que seuls l’Italie (1934-1938) et le Brésil (1958-1962) ont réussi. Avant de tirer sa révérence, Messi a donc un objectif concret.