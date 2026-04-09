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Après la crise de l'Al-Ahly, des accusations de manipulation et de tricherie visent Cristiano Ronaldo

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L’arbitrage saoudien met le feu aux poudres autour de Cristiano

Le contentieux autour de la rencontre Al-Ahli Jeddah–Al-Fayha persiste et plane toujours sur la sphère sportive. La vive polémique arbitrale, alimentée par les réclamations d’Al-Ahli concernant deux penalties non sifflés, continue d’alimenter les débats.

Le match s’est soldé par un nul 1-1 lors de la 29^e journée du championnat professionnel Roshen, faisant perdre deux points à Al-Ahli, désormais bloqué à 66 unités et un peu plus éloigné de la course au titre.

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Ces incidents alimentent les débats au sein de la sphère footballistique, d’autant que le résultat pourrait influer sur la course au titre entre Al-Nassr et Al-Hilal en cette phase décisive de la saison.


  • Une crise explosive

    La polémique a éclaté après que l’arbitre de la rencontre entre Al-Ahli Jeddah et Al-Fayha a refusé d’accorder deux penalties à Al-Raqi, dont l’un en toute fin de match, malgré un visionnage de la vidéo de l’action controversée.

    Plusieurs experts et analystes spécialisés en arbitrage estiment, à l’unanimité, qu’Al-Ahli méritait au moins une sanction maximale, jugeant la décision de l’officiel pour le moins discutable.

    Conséquence immédiate : la direction du club a publié un communiqué officiel pour exprimer son profond mécontentement à l’égard des décisions arbitrales.

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  • Une vive critique de l’arbitrage

    La crise n’a pas pris fin là, l’attaquant anglais d’Al-Ahli, Ivan Tony, ayant tenu des propos controversés après la rencontre. Il a accusé l’arbitre de favoriser Al-Nasr.

    L’attaquant a déclaré : « L’arbitre nous a demandé d’oublier le championnat et de nous concentrer sur la Ligue des champions d’Asie. C’est acceptable ? Je n’ai jamais vu ça auparavant. »

    Yassir, autre joueur de l’Ahly, a abondé dans le même sens : « On nous a volé le match... L’arbitre nous a dit d’oublier le championnat ! »

    Il a ajouté : « Les actions qu’il n’a pas sifflées auraient été sifflées normalement tout au long de la saison, mais les critères ont changé lors des phases décisives pour favoriser les adversaires. »

    Et de conclure : « J’espère que la commission d’arbitrage de la Fédération saoudienne de football examinera les enregistrements de l’arbitre pendant qu’il s’adressait à nous, afin de s’en assurer. »

    De son côté, l’Allemand Matthias Jaissle, entraîneur de l’Ahlî, a lancé une vive attaque contre l’arbitre, confirmant les propos de Tony et attisant encore la polémique.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Des accusations pèsent sur Ronaldo

    Selon le journal britannique Daily Mail, qui rapporte l’affaire ce jeudi soir, « Ronaldo se trouve au cœur d’accusations de manipulation et de tricherie visant à remporter le titre de la Ligue professionnelle Roshen ».

    Selon le quotidien britannique, la rencontre face à Al-Ahli a déclenché une vive polémique, exacerbée par les déclarations d’Ivan Toney.

    Selon le quotidien britannique, les faits survenus hier laisseraient entrevoir de graves accusations contre Ronaldo et ses coéquipiers, soupçonnés d’avoir manipulé l’arbitrage pour obtenir le titre de champion de la Ligue saoudienne.

    Ces accusations surviennent alors qu’Al-Nassr occupe la première place du classement de la Ligue Roshen avec 70 points, deux unités devant Al-Hilal et quatre devant Al-Ahli, juste avant son match contre Al-Akhdoud, programmé samedi prochain.