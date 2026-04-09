Le contentieux autour de la rencontre Al-Ahli Jeddah–Al-Fayha persiste et plane toujours sur la sphère sportive. La vive polémique arbitrale, alimentée par les réclamations d’Al-Ahli concernant deux penalties non sifflés, continue d’alimenter les débats.

Le match s’est soldé par un nul 1-1 lors de la 29^e journée du championnat professionnel Roshen, faisant perdre deux points à Al-Ahli, désormais bloqué à 66 unités et un peu plus éloigné de la course au titre.

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Ces incidents alimentent les débats au sein de la sphère footballistique, d’autant que le résultat pourrait influer sur la course au titre entre Al-Nassr et Al-Hilal en cette phase décisive de la saison.



