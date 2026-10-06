La question de l'avenir de Lionel Messi ne se limite plus seulement au moment où il raccrochera les crampons, ou au match qu'il disputera pour la dernière fois sous le maillot de l'Argentine ; elle porte désormais sur ce qu'il construira après la fin de l'une des plus grandes carrières de l'histoire du football.
Messi s'apprête à disputer son dernier match avec la sélection argentine, lors d'une rencontre amicale face au Bénin au stade Monumental de Buenos Aires, dans une soirée au caractère historique et chargée d'une émotion exceptionnelle.
Il s'agira de son 208e match international en carrière, le joueur le plus capé de la sélection de son pays et meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste faisant ainsi ses adieux au public argentin, après avoir bâti au fil de longues années un héritage inégalable.
Messi est largement considéré comme le plus grand joueur de l'histoire de l'Argentine, aux côtés de la légende Diego Maradona, après avoir mené son pays vers la gloire mondiale et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la sélection.
Messi avait annoncé sa retraite internationale le 31 août, à peine six semaines après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde, affirmant qu'il ne sentait plus avoir quelque chose à offrir à la sélection.
Malgré cela, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a laissé la porte ouverte à son capitaine, assurant qu'il pouvait revenir sur sa décision s'il le souhaitait, et que changer d'avis à ce stade n'avait rien de répréhensible.
Mais tous les indices semblent confirmer que ce chapitre de la carrière internationale de Messi touche bel et bien à sa fin.