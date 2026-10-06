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Karim Malim
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Après l'ultime danse : Messi ouvre les coffres de son empire secret

FEATURES
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Une nouvelle vie entre les clubs et les milliards

La question de l'avenir de Lionel Messi ne se limite plus seulement au moment où il raccrochera les crampons, ou au match qu'il disputera pour la dernière fois sous le maillot de l'Argentine ; elle porte désormais sur ce qu'il construira après la fin de l'une des plus grandes carrières de l'histoire du football.

Messi s'apprête à disputer son dernier match avec la sélection argentine, lors d'une rencontre amicale face au Bénin au stade Monumental de Buenos Aires, dans une soirée au caractère historique et chargée d'une émotion exceptionnelle.

Il s'agira de son 208e match international en carrière, le joueur le plus capé de la sélection de son pays et meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste faisant ainsi ses adieux au public argentin, après avoir bâti au fil de longues années un héritage inégalable.

Messi est largement considéré comme le plus grand joueur de l'histoire de l'Argentine, aux côtés de la légende Diego Maradona, après avoir mené son pays vers la gloire mondiale et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la sélection.

Messi avait annoncé sa retraite internationale le 31 août, à peine six semaines après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde, affirmant qu'il ne sentait plus avoir quelque chose à offrir à la sélection.

Malgré cela, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a laissé la porte ouverte à son capitaine, assurant qu'il pouvait revenir sur sa décision s'il le souhaitait, et que changer d'avis à ce stade n'avait rien de répréhensible.

Mais tous les indices semblent confirmer que ce chapitre de la carrière internationale de Messi touche bel et bien à sa fin.



  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi choisit son avenir, et le football reste au cœur de la scène

    Au niveau des clubs, aucun indice ne laisse présager une fin prochaine de sa carrière. Le contrat de Messi avec l'Inter Miami court jusqu'à la fin de la saison 2028, avec une révision annuelle, et ses proches ne s'attendent pas à ce qu'il quitte le club avant l'échéance obligatoire.

    Les probabilités d'une prolongation de la relation apparaissent même très fortes si Messi estime qu'il est encore capable de continuer à jouer, que ce soit sur le plan physique ou mental. Et lorsqu'on interroge ses proches sur ce qu'il projette ensuite, ils se contentent de sourire ; Messi n'a jamais été de ces joueurs qui établissent des plans à long terme, car il a l'habitude de se concentrer sur le prochain match et les défis qu'il comporte.

    Pour autant, les contours de la prochaine étape commencent à se dessiner clairement. Messi restera lié au football, car s'éloigner totalement du jeu qui l'a accompagné toute sa vie semble extrêmement difficile, mais il élargit en même temps ses centres d'intérêt vers le monde des affaires et de l'investissement, et a déjà commencé à bâtir un empire qui dépasse les limites du rectangle vert.

    L'idée que Messi devienne directeur sportif ou conseiller d'un président de club a toujours suscité son intérêt, car il veut être proche des centres de décision, sans vivre les pressions quotidiennes liées aux déplacements incessants, aux appels et aux réunions qu'imposent certains postes exécutifs.

    Et lorsqu'on lui a récemment demandé quelle option il préférait entre devenir entraîneur ou propriétaire d'un club, Messi a clairement choisi d'être propriétaire. La raison lui paraît logique ; l'entraîneur vit sous la pression des résultats semaine après semaine, gère de nombreux détails et se retrouve constamment confronté aux crises, aux blessures et aux critiques.

    Le propriétaire, lui, peut tracer la trajectoire générale du club depuis une position plus paisible et relativement à l'écart de la pression des matches. Mais Messi ne veut pas être un propriétaire qui se contente de nommer l'entraîneur avant de se retirer de la scène ; il souhaite au contraire participer aux détails, prendre les décisions et suivre tout ce qui concerne le projet.


  • Ballon D'Or : Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport

    Eldense et Cornellà : les véritables débuts de l'empire footballistique de Messi

    En Espagne, les premières étapes de la construction de son projet footballistique ont déjà commencé. Le club de l'UE Cornellà (UE Cornellà), situé dans la banlieue de Barcelone et évoluant en cinquième division, a été l'une des premières pierres de ce projet, après que Messi en a pris le contrôle au mois d'avril, pour qu'il serve d'incubateur au développement des jeunes joueurs.

    Puis est venue l'étape la plus importante avec le club du CD Eldense (CD Eldense), qui évolue en deuxième division espagnole, après l'annonce, le 1er octobre, du transfert de sa propriété à Messi, en attendant d'obtenir l'approbation finale du Conseil supérieur des sports en Espagne.

    L'Eldense devrait être le club pivot du projet footballistique de Messi, bien que la première mission cette saison semble modeste et claire : éviter la relégation. C'est pour cette raison que Javi Calleja, ancien entraîneur de Villarreal, a été nommé pour assumer la responsabilité technique en même temps que l'arrivée du nouveau propriétaire.

    Le plan actuel repose sur la gestion des deux clubs par des personnes en qui Messi a confiance, qui serviront de trait d'union entre lui et les clubs, jusqu'à ce qu'il se consacre davantage à ce projet. Et Messi ne se contente pas de regarder les résultats de loin : il suit en permanence les matchs de l'Eldense sur son propre ordinateur.

    Après la victoire sur le Real Oviedo sur le score de 4-1, son premier message en tant que nouveau propriétaire est arrivé via son compte Instagram, lorsqu'il a écrit : « Aupa Deportivo » (Aupa Deportivo), une expression d'encouragement qui signifie « En avant, Deportivo ».

    L'effet du nom de Messi n'a pas tardé à se faire sentir : près de 12 entreprises ont déposé des demandes pour sponsoriser le club en quelques jours, parmi lesquelles des marques qui négociaient déjà avec les anciens propriétaires sans parvenir à un accord définitif, et d'autres qui entretiennent des relations commerciales antérieures avec la star argentine.

    En Uruguay, Messi a lancé un autre projet aux côtés de son ami proche Luis Suárez. En mai 2025, le duo a fondé le club du Deportivo LSM (Deportivo LSM), et l'équipe a réussi, lors de sa première saison, à monter en troisième division du pays.

    Il y avait au départ des idées de création d'un réseau plus large de clubs, mais l'augmentation des coûts nécessaires pour mener ces équipes à travers les différentes divisions a rapidement entraîné un recul de l'enthousiasme à l'égard du projet.

    C'est pourquoi l'idée de bâtir un vaste réseau de clubs n'est plus à l'ordre du jour pour le moment, tandis que la préoccupation principale de Messi porte sur le fait de savoir si l'Eldense sera capable de s'installer durablement dans le football espagnol.

    À Miami, en revanche, un autre lien attend Messi, puisque les clauses de son contrat avec l'Inter Miami prévoient qu'il obtienne une part dans la propriété du club après sa retraite. Mais fonder un nouveau club qui lui soit propre aux États-Unis ne fait pas partie de ses plans actuels.


  • Miami Open Presented by Itau 2025 - Day 11Getty Images Sport

    Le rêve qui ne s'est pas transformé en projet : l'autre passion

    Le retour de Messi à ses racines en Argentine reste une idée séduisante pour les supporters, surtout au regard de son attachement affectif au club de Newell's Old Boys, dont il a porté les couleurs durant son enfance dans la ville de Rosario. Mais la réalité est que cette idée n'a jamais été discutée officiellement.

    Peut-être cette idée lui traverse-t-elle l'esprit lors d'un moment partagé avec Luis Suárez autour d'un maté, tout comme pourrait lui venir l'idée d'un retour à Barcelone ou d'une courte expérience à Naples, le club historiquement associé au nom de Maradona.

    Mais les proches de Messi ne s'attendent à aucun de ces scénarios. Ses projets actuels tournent essentiellement autour de l'Europe et de Miami, tandis que l'attend la maison familiale idéale à Castelldefels, près de la mer et de la ville de Barcelone, un endroit qui représente pour lui et sa famille un point d'ancrage parfait.

    Et bien que la détention de clubs constitue un aspect important de son projet, le football des jeunes occupe une place particulière dans les centres d'intérêt de Messi. Newell's Old Boys reste très présent dans ce domaine, puisque le club figure parmi les 16 académies qui participent à la « Messi Cup » cette année.

    L'intérêt de la star argentine ne se limite pas à apposer son nom sur le tournoi : il tient à suivre les matches de son fils ainsi que les événements qui y sont liés, et consacre une partie de son temps et de son argent à soutenir les compétitions des catégories d'âge, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».

    Le tournoi avait débuté au départ avec la participation de huit équipes, mais Messi a surpris les organisateurs l'année dernière alors qu'on s'attendait à ce qu'il n'assiste qu'à un ou deux matches, et peut-être à la finale, avant de se présenter et de suivre tous les matches tout au long des journées du tournoi.

    Dans l'édition actuelle, le nombre de participants a doublé pour atteindre 16 équipes, les compétitions devant débuter le 25 octobre au sein des installations de l'Inter Miami, dans l'État de Floride.

    Le tournoi réunit des clubs et des académies de renom, parmi lesquels l'Atlético Madrid, Chelsea, Barcelone, l'Inter Milan, Arsenal et l'UE Cornellà, aux côtés de plusieurs autres équipes.

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  • FBL-BALLON D'OR-2019-AWARDAFP

    Du terrain aux milliards du business

    En dehors du football, Messi a réussi à bâtir un vaste portefeuille d'investissements qui explique en partie l'estimation faite par le magazine Forbes de sa fortune nette, évaluée à environ 1,1 milliard de dollars en juin, après que ses revenus annuels ont atteint près de 140 millions de dollars au cours de l'année précédente, entre le football et les investissements commerciaux.

    Le partenariat de longue durée avec la société Adidas, signé en 2017, demeure l'un de ses contrats commerciaux les plus connus. Messi possède également le projet MiM Hotels, une chaîne regroupant six hôtels-boutiques s'étendant d'Ibiza à l'Andorre, dont la gestion est assurée par le groupe Meliá en vertu d'un contrat de location en vigueur depuis le 1er novembre.

    Le nom MiM est issu de la fusion entre le nom de Messi et celui du groupe hôtelier Majestic, tandis que les hôtels sont gérés au sein du groupe Meliá Collection. Dans sa ville natale de Rosario, son entreprise familiale investit dans le projet résidentiel Carrasco M, qui comprend 24 maisons donnant sur le fleuve Paraná, les ventes étant assurées par l'agence immobilière appartenant à la star argentine Ángel Di María.

    Messi détient également une part dans la chaîne de restaurants El Club de la Milanesa, qui prévoit d'ouvrir cinq succursales dans la région de Catalogne, la première devant voir le jour dans le secteur de Castelldefels.

    Les choses ne se sont pas arrêtées à l'immobilier, aux hôtels et aux restaurants, puisque Messi est aussi entré dans l'univers du maté, la célèbre boisson traditionnelle d'Amérique du Sud, en lançant une collection spéciale en collaboration avec la société Stanley, spécialisée dans les récipients et accessoires pour boissons.

    Ce partenariat constitue le premier accord de longue durée conclu par Stanley avec un sportif, et Messi a lui-même participé au choix des matériaux et des couleurs utilisés dans la collection.

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

    L'homme d'affaires : les débuts qui se sont transformés en empire

    L'aventure de Messi dans le monde des affaires a débuté aux côtés de son père Jorge, qui a géré les intérêts de son fils dès ses débuts. Jorge Messi est décédé au mois d'août, à l'âge de 68 ans, après avoir été pendant des années l'une des figures les plus importantes du cercle rapproché de son fils.

    Mais certains conseils et certaines décisions prises à ses débuts ont causé des problèmes à la famille avec les autorités fiscales espagnoles, avant que l'écosystème d'affaires de Messi ne s'élargisse par la suite et ne se transforme en un réseau plus structuré et plus stable.

    L'entreprise regroupait des branches spécialisées dans la production télévisée, le marketing, les médias, les partenariats commerciaux et bien d'autres domaines. Ces activités étaient déjà bien établies avant la grave crise de santé qui a frappé son père.

    Aujourd'hui, Messi place sa confiance en un groupe de personnes qui gèrent ses affaires, dont certaines l'accompagnent depuis ses premières années à Barcelone. Les opportunités d'investissement font l'objet d'examens et de vérifications minutieux, de sorte que seul ce avec quoi il se sent à l'aise parvient jusqu'à Messi. Il reste au bout du compte le seul décideur quant à la nature de sa relation avec le monde des affaires, et ne laisse personne lui imposer une direction précise.

    Malgré l'ampleur de son portefeuille d'investissements et l'étendue de ses projets, Messi ne se considère pas comme un homme d'affaires pleinement aguerri. Lors de sa participation au America Business Forum à Miami en novembre dernier, Messi a déclaré : « Le monde des affaires est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais continuer à apprendre, car je ne sais rien et je n'en suis encore qu'au début du chemin. »

    Cette phrase résume peut-être sa vision de l'étape à venir mieux que n'importe quel plan annoncé. Messi, qui a passé plus de deux décennies au sommet du football, ne semble pas prêt à quitter totalement le jeu, mais il a dans le même temps commencé à bâtir un nouveau monde autour de lui.

    De la propriété de clubs à l'investissement dans les jeunes talents, en passant par l'immobilier, l'hôtellerie et la restauration, jusqu'aux grands partenariats commerciaux, un empire portant son nom se dessine peu à peu. Pourtant, le joueur qui est en lui demeure avant tout un joueur.

    Son portefeuille d'investissements est devenu impressionnant, ses projets s'étendent et sa position de propriétaire de clubs se précise, mais Messi est toujours en quête de nouveaux accomplissements sur le terrain.

    C'est peut-être là le paradoxe le plus fascinant de l'étape à venir : une légende qui approche du moment de tirer le rideau sur sa carrière internationale, un homme d'affaires qui a déjà commencé à tracer les contours de son empire, un propriétaire de clubs qui veut s'approcher des détails, et un joueur toujours à la recherche d'une nouvelle raison de continuer.

    L'ère de Messi avec l'Argentine est presque terminée, mais l'histoire de Messi elle-même est encore loin de toucher à sa fin.

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