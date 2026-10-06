En Espagne, les premières étapes de la construction de son projet footballistique ont déjà commencé. Le club de l'UE Cornellà (UE Cornellà), situé dans la banlieue de Barcelone et évoluant en cinquième division, a été l'une des premières pierres de ce projet, après que Messi en a pris le contrôle au mois d'avril, pour qu'il serve d'incubateur au développement des jeunes joueurs.

Puis est venue l'étape la plus importante avec le club du CD Eldense (CD Eldense), qui évolue en deuxième division espagnole, après l'annonce, le 1er octobre, du transfert de sa propriété à Messi, en attendant d'obtenir l'approbation finale du Conseil supérieur des sports en Espagne.

L'Eldense devrait être le club pivot du projet footballistique de Messi, bien que la première mission cette saison semble modeste et claire : éviter la relégation. C'est pour cette raison que Javi Calleja, ancien entraîneur de Villarreal, a été nommé pour assumer la responsabilité technique en même temps que l'arrivée du nouveau propriétaire.

Le plan actuel repose sur la gestion des deux clubs par des personnes en qui Messi a confiance, qui serviront de trait d'union entre lui et les clubs, jusqu'à ce qu'il se consacre davantage à ce projet. Et Messi ne se contente pas de regarder les résultats de loin : il suit en permanence les matchs de l'Eldense sur son propre ordinateur.

Après la victoire sur le Real Oviedo sur le score de 4-1, son premier message en tant que nouveau propriétaire est arrivé via son compte Instagram, lorsqu'il a écrit : « Aupa Deportivo » (Aupa Deportivo), une expression d'encouragement qui signifie « En avant, Deportivo ».

L'effet du nom de Messi n'a pas tardé à se faire sentir : près de 12 entreprises ont déposé des demandes pour sponsoriser le club en quelques jours, parmi lesquelles des marques qui négociaient déjà avec les anciens propriétaires sans parvenir à un accord définitif, et d'autres qui entretiennent des relations commerciales antérieures avec la star argentine.

En Uruguay, Messi a lancé un autre projet aux côtés de son ami proche Luis Suárez. En mai 2025, le duo a fondé le club du Deportivo LSM (Deportivo LSM), et l'équipe a réussi, lors de sa première saison, à monter en troisième division du pays.

Il y avait au départ des idées de création d'un réseau plus large de clubs, mais l'augmentation des coûts nécessaires pour mener ces équipes à travers les différentes divisions a rapidement entraîné un recul de l'enthousiasme à l'égard du projet.

C'est pourquoi l'idée de bâtir un vaste réseau de clubs n'est plus à l'ordre du jour pour le moment, tandis que la préoccupation principale de Messi porte sur le fait de savoir si l'Eldense sera capable de s'installer durablement dans le football espagnol.

À Miami, en revanche, un autre lien attend Messi, puisque les clauses de son contrat avec l'Inter Miami prévoient qu'il obtienne une part dans la propriété du club après sa retraite. Mais fonder un nouveau club qui lui soit propre aux États-Unis ne fait pas partie de ses plans actuels.



