Le jour où son retour à la tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis a été annoncé, Mauricio Pochettino a tenu à être clair : il s’agit d’une page blanche. Ce n’est pas la continuité du projet 2026, mais bien un tout nouveau projet. De ce fait, les règles et la structure qui encadraient l’approche en vue de la Coupe du monde 2026 appartiennent désormais au passé, en grande partie parce que la route vers 2030 exige quelque chose de très différent.

Malgré tout, aussi vierge que soit cette page, la nomination de Pochettino est un retour, pas une arrivée. Il ne construit peut-être pas de la même manière qu’il l’a fait au cours des deux dernières années, mais il s’appuie dessus. Et, par conséquent, il arrive avec des bases. Pour certains, ces bases seront rassurantes. Pour d’autres, elles compliqueront la tâche.

« Certains joueurs ne sont pas contents de notre nomination, a déclaré Pochettino, et c’est bien de savoir si quelqu’un n’est pas content, mais l’approche sera différente, le message sera différent, les idées seront différentes. Tout sera différent. Les joueurs doivent apprendre à nous connaître, mais ils doivent être prêts parce que tout sera différent. »

Même avec ces différences, comme l’a dit Pochettino, certains seront plus heureux que d’autres de son retour. Certains devraient en tirer profit, tandis que d’autres devront faire un effort supplémentaire au cours des prochaines années. Dans cette optique, GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du retour de Pochettino...