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Ryan Tolmich

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« Approche différente, message différent, idées différentes » : Folarin Balogun, Diego Luna et les plus grands gagnants et perdants du retour de Mauricio Pochettino à la sélection des États-Unis

Analysis
États-Unis
M. Pochettino
FEATURES
F. Balogun

GOAL se penche sur ceux qui pourraient tirer profit de cette décision concernant l’entraîneur, et sur ceux qui ont désormais du pain sur la planche

Le jour où son retour à la tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis a été annoncé, Mauricio Pochettino a tenu à être clair : il s’agit d’une page blanche. Ce n’est pas la continuité du projet 2026, mais bien un tout nouveau projet. De ce fait, les règles et la structure qui encadraient l’approche en vue de la Coupe du monde 2026 appartiennent désormais au passé, en grande partie parce que la route vers 2030 exige quelque chose de très différent.

Malgré tout, aussi vierge que soit cette page, la nomination de Pochettino est un retour, pas une arrivée. Il ne construit peut-être pas de la même manière qu’il l’a fait au cours des deux dernières années, mais il s’appuie dessus. Et, par conséquent, il arrive avec des bases. Pour certains, ces bases seront rassurantes. Pour d’autres, elles compliqueront la tâche.

« Certains joueurs ne sont pas contents de notre nomination, a déclaré Pochettino, et c’est bien de savoir si quelqu’un n’est pas content, mais l’approche sera différente, le message sera différent, les idées seront différentes. Tout sera différent. Les joueurs doivent apprendre à nous connaître, mais ils doivent être prêts parce que tout sera différent. »

Même avec ces différences, comme l’a dit Pochettino, certains seront plus heureux que d’autres de son retour. Certains devraient en tirer profit, tandis que d’autres devront faire un effort supplémentaire au cours des prochaines années. Dans cette optique, GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du retour de Pochettino...

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VAINQUEUR : les révélations de la Coupe du monde

    Plusieurs stars de l’USMNT ont vraiment franchi un cap cet été. Folarin Balogun est devenu un nom connu de tous, principalement pour des raisons liées au football. Malik Tillman a ébloui sur coups de pied arrêtés. Alex Freeman a parachevé son ascension fulgurante avec un but, tout en se montrant comme un prospect d’élite dans un rôle complexe.

    Ces trois joueurs ont respectivement 25, 24 et 21 ans. Ils constitueront la base de la Coupe du monde 2030, et ils ont tous fait passer leur niveau de jeu à l’échelon supérieur sous les ordres de Pochettino, qui les voit sûrement comme des joueurs autour desquels construire.

    Aucune place n’est garantie, bien sûr, comme Pochettino l’a répété à plusieurs reprises. Il existe toutefois une ossature, et cette ossature a le potentiel de progresser encore, ce qui ne pourra qu’aider les joueurs, en club comme en sélection.

    • Publicité
  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    PERDANT : la génération dorée

    Alors que ces étoiles montantes entreront dans leur prime, les principaux membres de la « génération dorée » seront, eux, dans la dernière partie de la leur. Christian Pulisic, Tyler Adams et Weston McKennie auront 31 ans lors de la prochaine Coupe du monde. Tim Weah en aura 30. Sergino Dest en aura 29.

    Tous les joueurs cités ci-dessus ont été les piliers de cette équipe sur deux cycles de Coupe du monde, et ils continueront de l’être à l’avenir. Cependant, à tout le moins, il est temps de commencer à prévoir des plans de secours. Leurs places ne sont plus assurées et il n’y a plus l’échéance de 2026 comme filet de sécurité. Désormais, tout se projette vers l’avenir et, simplement en raison des profils d’âge, il existe un scénario dans lequel Pochettino pourrait penser au-delà de certains joueurs clés.

    Ce n’est évidemment pas une certitude. Les visages les plus connus de l’USMNT pourraient continuer à s’épanouir en Europe et même aller encore plus loin au cours des prochaines années. Il y a toutefois désormais plus de pression sur eux pour y parvenir. Pour les sélectionneurs, il faut savoir se montrer impitoyable quand il s’agit d’assurer le renouvellement des générations. Pochettino est un entraîneur qui a à la fois la mentalité et la réputation pour le faire. Tourner la page des stars est très, très difficile, sur le terrain comme en dehors, mais Pochettino a le profil pour réellement le faire s’il l’estime nécessaire.

    La Coupe du monde 2026 a marqué l’aboutissement d’un cycle de huit ans et un nouveau commence maintenant. La lutte est désormais lancée pour en faire partie, et cette lutte concerne tout le monde.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    VAINQUEUR : jeunes espoirs

    Lors de ses premières discussions avec les médias après sa réembauche, Pochettino a longuement évoqué la prochaine génération. Il y a tellement de joueurs avec lesquels il est impatient de travailler au cours des prochaines années. Il voulait en intégrer quelques-uns lors de cette dernière période, mais il a tout simplement manqué de temps, ce qui est naturel quand une Coupe du monde est si proche.

    Il ne faudra donc pas être surpris de voir bientôt des noms comme Julian Hall, Zavier Gozo et Adri Mehmeti dans le groupe. Il ne faudra pas non plus être surpris de voir Cavan Sullivan et Mathis Albert apparaître à un moment ou à un autre durant cette période. Gardez aussi un œil sur le prochain Alex Freeman capable d’émerger de nulle part. Les voies d’accès à l’USMNT ne manquent pas, et Pochettino a désormais le temps et la liberté d’explorer toutes les différentes façons d’ajouter du talent.

    Dans le même temps, ces joueurs regarderont le parcours de Pochettino avec enthousiasme. Regardez Harry Kane, Son Heung-min et Cole Palmer. Regardez Freeman, Balogun et Tillman. Peu d’entraîneurs possèdent un tel CV avec les jeunes talents, donc, pour les étoiles les plus prometteuses du soccer américain, le retour de Pochettino pourrait changer une carrière.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDANT : les occasions manquées en Coupe du monde

    Si la place d’aucun joueur n’est garantie, la page n’a été tournée pour personne non plus. Pourtant, pour certains joueurs, des moments très délicats les attendent s’ils veulent retrouver l’USMNT.

    Diego Luna, Tanner Tessmann et Aidan Morris étaient tous en lice pour la Coupe du monde. Aucun d’eux n’a été retenu dans le groupe. Pourtant, ils ont tous le talent et le profil pour vraiment aider cette équipe à l’avenir. Il sera toutefois étrange de réintégrer l’équipe et de retravailler avec le même sélectionneur qui ne les a pas choisis cet été. Au final, tout dépendra de la manière dont chacun gérera ce malaise, car il sera impossible d’y échapper.

    Même chose pour quelqu’un comme Yunus Musah, qui est sorti du tableau depuis la majeure partie d’un an. John Tolkin, Jack McGlynn, Patrick Schulte : la liste est longue. Lors de son premier mandat, Pochettino a travaillé avec des dizaines de joueurs, mais seuls 26 sont allés à la Coupe du monde. L’une des parties les plus difficiles pour un sélectionneur qui entame un deuxième cycle consiste à gérer ceux qui ne faisaient pas partie des 26, et l’une des choses les plus difficiles pour les joueurs sera de se remettre au travail avec un sélectionneur qui, au bout du compte, ne les a pas emmenés au tournoi de leurs rêves.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    VAINQUEUR : U.S. Soccer

    Si la manière dont le parcours en Coupe du monde s'est terminé a clairement entamé l'élan positif, il est impossible de nier qu'une dynamique s'était construite dans les semaines qui ont précédé. La prochaine grande mission de l'U.S. Soccer était de trouver le moyen de s'appuyer sur cette dynamique tout en corrigeant les lacunes qui affectent actuellement le football américain dans son ensemble.

    Pochettino est-il l'homme de la situation pour y parvenir ? Seul le temps le dira. Il présente toutefois des atouts évidents. Il connaît le système et le paysage, et c'est, objectivement, un entraîneur de tout premier plan. C'est quelqu'un qui continue de susciter l'enthousiasme des donateurs et des supporters, et un entraîneur pour lequel les joueurs veulent généralement jouer. Ils ne sont pas nombreux à cocher toutes ces cases. Ils sont peu à être prêts et capables d'occuper ce poste en particulier.

    L'U.S. Soccer obtient donc sa figure de proue, quelqu'un qui peut à la fois représenter le football américain et le faire évoluer. Désormais, c'est à Pochettino, à son staff et à la fédération de faire en sorte que tout fonctionne, mais il est indéniable que les ingrédients sont réunis pour produire quelque chose de meilleur que ce que nous avons vu.

  • Josh Sargent, Toronto FCGetty

    PERDANT : les joueurs de rotation les plus expérimentés

    Si un international américain avait plus de, disons, 25 ans et ne semblait pas vraiment entrer dans la course au Mondial, il est difficile d’imaginer que cela va changer.

    De toute façon, cela n’aurait probablement pas changé. La personne recrutée pour ce poste allait très clairement faire venir de nouveaux visages, dont beaucoup de jeunes. Cependant, il y avait toujours de la place pour une divergence d’opinion. Peut-être qu’un autre entraîneur aurait adoré ce qu’un certain vétéran apporte. Peut-être que son système aurait nécessité un profil différent. Peut-être qu’il y aurait eu une occasion à saisir pour se montrer à la hauteur et devenir l’un des hommes de confiance du nouvel entraîneur.

    Au lieu de cela, Pochettino revient, et il reviendra avec des avis sur la plupart des joueurs de cette tranche d’âge. Il a travaillé avec des joueurs comme Josh Sargent, James Sands, Gianluca Busio et Kristoffer Lund, et même si chacun d’eux peut encore progresser, ils auront désormais cette étape supplémentaire à franchir, car ils devront faire changer une opinion. C’est un nouveau départ, a dit Pochettino, mais il est impossible que ce soit totalement nouveau, surtout pour ceux qui ne semblaient pas particulièrement proches de figurer dans son équipe pour la Coupe du monde.