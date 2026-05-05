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Anthony Gordon reçoit une offre de transfert « concrète » du Bayern Munich, tandis que Barcelone s'apprête à passer à côté de l'ailier de Newcastle
Le Bayern prend la tête dans la course au transfert de Gordon
Le Bayern Munich a pris une sérieuse option sur l’arrivée de Gordon, après avoir présenté à l’ailier de Newcastle les termes détaillés d’un contrat en vue d’un éventuel transfert à l’Allianz Arena. Le géant allemand courtise l’international anglais depuis plusieurs mois, mais cette dernière démarche marque une tentative décisive de devancer ses rivaux européens.
Plettenberg dévoile la proposition « concrète » du Bayern
Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports Allemagne, la démarche proactive du Bayern lui a permis de prendre les devants à l’approche du mercato estival, un contrat de cinq ans étant déjà proposé à Gordon.
« Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs, le FC Bayern a désormais présenté des chiffres concrets à Anthony Gordon et à son entourage. Gordon pourrait signer un contrat de cinq ans au Bayern », a écrit Plettenberg sur X. « Le principal obstacle reste la conclusion d’un accord avec Newcastle – et non avec le joueur. Le Bayern a fixé des limites claires. Eberl et Freund sont donc en pourparlers avec plusieurs candidats. »
La valorisation de Newcastle constitue un obstacle majeur
Si le Bayern a avancé dans les discussions avec les représentants de Gordon, Newcastle reste en position de force. Sous contrat à St James’ Park jusqu’en 2030, l’ailier n’exerce aucune pression sur le club de Premier League pour partir. Selon Sky Sport, les Magpies réclameraient environ 90 millions d’euros (77 millions de livres / 96 millions de dollars) pour envisager un départ cet été. Gordon s’est imposé comme un maillon essentiel du système d’Eddie Howe et l’un des atouts offensifs les plus précieux du club.
Barcelone suit aussi de près ce joueur de 25 ans, mais ses contraintes financières actuelles lui laissent peu de marges pour s’aligner sur les montants évoqués, même si le directeur sportif Deco aurait déjà échangé avec l’entourage de Gordon.
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Les discussions de transfert devraient s'intensifier
La prochaine étape portera sur les négociations entre le Bayern et Newcastle, le club allemand cherchant à réduire l’écart d’évaluation. La direction sportive du Bayern continue d’examiner plusieurs ailiers potentiels au cas où l’opération s’avérerait trop coûteuse. Pour Gordon, la perspective de lutter pour des titres prestigieux en Allemagne et de disputer régulièrement la Ligue des champions constitue une opportunité alléchante, mais tout transfert dépendra finalement de la capacité du Bayern à répondre aux exigences de Newcastle.