Anthony Gordon reçoit une offre de transfert « concrète » du Bayern Munich, tandis que Barcelone s'apprête à passer à côté de l'ailier de Newcastle

Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports Allemagne, la démarche proactive du Bayern lui a permis de prendre les devants à l’approche du mercato estival, un contrat de cinq ans étant déjà proposé à Gordon.

« Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs, le FC Bayern a désormais présenté des chiffres concrets à Anthony Gordon et à son entourage. Gordon pourrait signer un contrat de cinq ans au Bayern », a écrit Plettenberg sur X. « Le principal obstacle reste la conclusion d’un accord avec Newcastle – et non avec le joueur. Le Bayern a fixé des limites claires. Eberl et Freund sont donc en pourparlers avec plusieurs candidats. »







