Le parquet de Monza, dirigé par Claudio Gittardi, a demandé le classement sans suite du volet d’enquête, transmis ces derniers mois par les procureurs de Milan, dans lequel l’ancien désignateur arbitral Gianluca Rocchi, l’ancien superviseur du VAR Andrea Gervasoni et les anciens arbitres VAR Luigi Nasca et Rodolfo Di Vuolo étaient visés pour complicité de fraude sportive. C’est ce que rapporte l’ANSA.
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ANSA - Le parquet de Monza : « Classer sans suite l’enquête sur les arbitres pour les “coups frappés” dans la salle VAR »
Le chapitre concernait ce qu’on appelait les « coups frappés » à la salle VAR de Lissone lors de certains matches, entre 2024 et 2025.
Selon le parquet, les éléments de l’enquête n’ont fait apparaître ni des comportements « de nature frauduleuse » ni le « dol » en vue de l’« altération » des résultats ».
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