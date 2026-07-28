Annonce, suppression, puis confirmation officielle : Zamalek met fin à l'aventure de John Edward dans la confusion

Alors que l'information avait disparu de l'application, la publication de la page officielle de l'application sur Facebook est restée en ligne sous le titre « Fin de l'aventure de John Edward avec le Zamalek », ce qui a accru le flou autour de cette décision, et sur le point de savoir si elle avait été annulée, ou si elle avait été publiée avant l'achèvement des procédures officielles.

Quelques minutes après cette confusion, l'application « Zamalkawy » est revenue confirmer de nouveau l'information, en publiant une nouvelle sous le même titre : « Fin de l'aventure de John Edward avec le Zamalek », dans laquelle il était indiqué que le directeur sportif avait mis un terme à son parcours avec le club après une saison au cours de laquelle l'équipe a été sacrée championne du championnat d'Égypte, tandis que le Zamalek se prépare actuellement pour la nouvelle saison et pour son retour en Ligue des champions d'Afrique après avoir obtenu la licence africaine et réglé un certain nombre de dossiers en suspens.

Le conseil d'administration du Zamalek, présidé par Hussein Labib, ainsi que les responsables des plateformes du club, n'ont publié aucun communiqué expliquant les raisons de la suppression de l'information dans un premier temps, ni la cause du retard dans sa confirmation définitive.

Cet épisode s'inscrit dans le contexte d'une crise grandissante entre le président du club et le directeur sportif, des sources de presse ayant révélé qu'une réunion d'environ cinq heures entre les deux parties s'est achevée sans parvenir à un accord sur les principaux dossiers de l'équipe de football, notamment l'identité du nouveau directeur technique.

Tandis que John Edward tenait à la nécessité de finaliser le recrutement de l'entraîneur serbe Vuk Rašović, Hussein Labib a exprimé ses réserves sur cette opération, privilégiant le maintien de Moatamed Gamal dans la mission technique, en raison de réserves sur le CV de l'entraîneur serbe et du coût élevé de son recrutement.