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Annonce, suppression, puis confirmation officielle : Zamalek met fin à l'aventure de John Edward dans la confusion

Zamalek SC
Premier League
CAF Champions League
Égypte

Confusion et conseil de Labib font toujours la paire !

Le club de Zamalek a semé la confusion parmi ses supporters pendant quelques minutes, mardi soir, après avoir annoncé via son application officielle « Zamalkawy » la fin de la relation entre le directeur sportif John Edward et le club, avant que l'information et la notification qui l'accompagnait ne soient supprimées peu de temps après, sans qu'aucune clarification officielle ne soit publiée à propos de ce qui s'était passé.

L'application avait publié une information faisant état de la démission de John Edward de son poste, et ses utilisateurs avaient reçu une notification au contenu identique, avant que l'information ne soit ensuite retirée, une démarche qui a suscité de nombreuses interrogations parmi les supporters du club sur la réalité de la situation du directeur sportif.

  • Officiel : le départ de John Edward

    Alors que l'information avait disparu de l'application, la publication de la page officielle de l'application sur Facebook est restée en ligne sous le titre « Fin de l'aventure de John Edward avec le Zamalek », ce qui a accru le flou autour de cette décision, et sur le point de savoir si elle avait été annulée, ou si elle avait été publiée avant l'achèvement des procédures officielles.

    Quelques minutes après cette confusion, l'application « Zamalkawy » est revenue confirmer de nouveau l'information, en publiant une nouvelle sous le même titre : « Fin de l'aventure de John Edward avec le Zamalek », dans laquelle il était indiqué que le directeur sportif avait mis un terme à son parcours avec le club après une saison au cours de laquelle l'équipe a été sacrée championne du championnat d'Égypte, tandis que le Zamalek se prépare actuellement pour la nouvelle saison et pour son retour en Ligue des champions d'Afrique après avoir obtenu la licence africaine et réglé un certain nombre de dossiers en suspens.

    Le conseil d'administration du Zamalek, présidé par Hussein Labib, ainsi que les responsables des plateformes du club, n'ont publié aucun communiqué expliquant les raisons de la suppression de l'information dans un premier temps, ni la cause du retard dans sa confirmation définitive.

    Cet épisode s'inscrit dans le contexte d'une crise grandissante entre le président du club et le directeur sportif, des sources de presse ayant révélé qu'une réunion d'environ cinq heures entre les deux parties s'est achevée sans parvenir à un accord sur les principaux dossiers de l'équipe de football, notamment l'identité du nouveau directeur technique.

    Tandis que John Edward tenait à la nécessité de finaliser le recrutement de l'entraîneur serbe Vuk Rašović, Hussein Labib a exprimé ses réserves sur cette opération, privilégiant le maintien de Moatamed Gamal dans la mission technique, en raison de réserves sur le CV de l'entraîneur serbe et du coût élevé de son recrutement.

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  • Des tensions dans tous les sens : une saison en jeu

    Les désaccords entre les deux parties se sont également étendus au dossier de la création de la société de football, le président du club ayant rejeté les pressions visant à faire passer des propositions accordant aux investisseurs des parts plus importantes, tenant à ce que le conseil d'administration conserve la plus grande part au sein de la société.

    Ces différends administratifs ont coïncidé avec une crise financière qui pèse sur le club ; en effet, des rapports égyptiens répétés ont indiqué que John Edward avait informé Hossam Labib de la possibilité que l'équipe soit confrontée à une grave crise au cours de la nouvelle saison, en raison du manque de liquidités nécessaires pour régler les sommes dues aux joueurs, au staff technique et au nouvel entraîneur.

    Il a également mis en garde contre la répétition des scénarios d'instabilité et de résiliation de contrats, et a accordé au conseil d'administration un délai de deux semaines pour résoudre la crise financière.

    Cette accumulation de désaccords techniques et financiers est ce qui confère à l'épisode de la publication de la nouvelle du départ, puis de sa suppression et enfin de sa remise en ligne, un contexte plus large qu'une simple « erreur technique » passagère, et en fait davantage le reflet d'un état de confusion administrative plus profond que traverse la citadelle blanche depuis des années, tandis que l'avenir du club et de l'équipe de football demeure entouré d'incertitudes.

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