Ange Postecoglou va entraîner Cristiano Ronaldo : le nouveau poste permanent de l'ancien entraîneur de Tottenham est confirmé

Le géant de la Saudi Pro League a officiellement nommé l’entraîneur australien pour ouvrir une nouvelle ère. Après le départ de Jorge Jesus, qui avait conduit l’équipe au titre, Al-Nassr a rapidement recruté l’ex-technicien de Premier League.

Le club a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux, affirmant ainsi sa volonté de conserver sa position dominante dans la région.

L’annonce, diffusée sur le compte officiel du club, était accompagnée de la légende suivante : « C’est officiel : M. Ange Postecoglou est le nouvel entraîneur principal d’Al-Nassr. Il a signé un contrat de deux saisons. »

Ce contrat marque son retour sur le banc après un passage mitigé dans les East Midlands, lui offrant une tribune de premier plan pour redorer son blason aux côtés de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.