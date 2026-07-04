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Ange Postecoglou va entraîner Cristiano Ronaldo : le nouveau poste permanent de l'ancien entraîneur de Tottenham est confirmé
Al-Nassr officialise la nomination de Postecoglou
Le géant de la Saudi Pro League a officiellement nommé l’entraîneur australien pour ouvrir une nouvelle ère. Après le départ de Jorge Jesus, qui avait conduit l’équipe au titre, Al-Nassr a rapidement recruté l’ex-technicien de Premier League.
Le club a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux, affirmant ainsi sa volonté de conserver sa position dominante dans la région.
L’annonce, diffusée sur le compte officiel du club, était accompagnée de la légende suivante : « C’est officiel : M. Ange Postecoglou est le nouvel entraîneur principal d’Al-Nassr. Il a signé un contrat de deux saisons. »
Ce contrat marque son retour sur le banc après un passage mitigé dans les East Midlands, lui offrant une tribune de premier plan pour redorer son blason aux côtés de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.
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Tourner la page après le cauchemar de Nottingham Forest
Postecoglou arrive à Riyad avec l’intention de tourner la page sur une période difficile. Le dernier poste occupé par cet entraîneur de 60 ans à Nottingham Forest n’a duré que 39 jours, une période qu’il a récemment qualifiée de « brutale ». Au cours de son bref passage au City Ground, il n’a remporté aucune victoire en huit matches, ce qui a finalement conduit à son licenciement rapide par la direction du club.
Revenant sur le jour de son licenciement, Postecoglou a décrit une scène chaotique : « C’était brutal. J’étais dans la salle des entraîneurs. Je savais que ça pouvait arriver n’importe quand, mais ils m’ont licencié juste après le match. Je n’avais pas encore donné la conférence de presse, mais la presse était au courant. Je marchais dans les couloirs. Je voulais partir ; sinon, j’allais faire quelque chose que j’aurais regretté. Je voulais sortir de là. »
Un palmarès riche en trophées
Malgré l’élimination à Forest, Postecoglou a été choisi pour diriger Al-Nassr en raison de son palmarès impressionnant. Il est notamment connu pour avoir mis fin à la longue disette de titres de Tottenham Hotspur en menant le club à la victoire en Ligue Europa face à Manchester United à Bilbao. Son parcours compte également cinq trophées remportés lors de son passage au Celtic, où il a réalisé le triplé national en Écosse.
Ce palmarès lui a permis de devancer plusieurs candidats de haut niveau pour le poste vacant à Riyad, dont l’actuel sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez.
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Gérer le « facteur Ronaldo »
Le principal défi d’Ange Postecoglou sera de gérer Cristiano Ronaldo, pièce maîtresse du projet d’Al-Nassr. La star portugaise, toujours emblème de la Saudi Pro League, impose des exigences spécifiques sur le terrain que l’entraîneur devra intégrer à son système.
Après avoir officié comme consultant pour ITV durant la Coupe du monde, l’Australien retrouve désormais le banc et ses obligations quotidiennes d’entraîneur. Lié par un contrat de deux ans, il dispose d’un calendrier défini pour imposer son style de jeu au Moyen-Orient tout en veillant à ce que les dernières années de Ronaldo sous les couleurs or et bleu d’Al-Nassr soient couronnées de nouveaux titres.
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