Andrey Arshavin, ancienne star d'Arsenal et de l'équipe de Russie, se lance dans un nouveau jeu inattendu et affronte un triple champion

Il est arrivé dans le nord de Londres avec d’énormes attentes après un transfert de dernière minute en provenance du Zenit, début 2009. En quatre ans sous les ordres d’Arsène Wenger, il a disputé 144 matches, marquant 31 buts et délivrant 45 passes décisives. Si ses moments de génie étaient indéniables – notamment son but victorieux contre Barcelone en Ligue des champions –, son passage en Angleterre a souvent été marqué par un manque de régularité perçu par les observateurs. Après être retourné au Zenit en tant que joueur libre en 2013, il a enrichi son impressionnant palmarès, qui compte trois titres de champion de Russie et une Coupe de l'UEFA. Il occupe actuellement un poste de direction au sein du club russe, où il a consolidé son héritage avec 376 apparitions, 80 buts et 110 passes décisives.