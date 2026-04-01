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Andrey Arshavin, ancienne star d'Arsenal et de l'équipe de Russie, se lance dans un nouveau jeu inattendu et affronte un triple champion
Un changement radical pour une légende d'Arsenal
Selon talkSPORT, celui qui est resté dans les mémoires pour son match de rêve (4-4) contre Liverpool est apparu dans une vidéo YouTube inattendue. On le voit y affronter un triple champion de Russie lors d’une partie de backgammon à enjeux élevés, faisant preuve d’un esprit de compétition qui n’a manifestement pas faibli depuis l’époque où il était joueur. Cela ne signifie toutefois pas un changement radical de carrière, puisqu'il a déjà obtenu ses diplômes d'entraîneur de l'UEFA, et un avenir dans le football professionnel reste une possibilité très réelle pour l'ancien ailier.
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Un look méconnaissable pour l'ancien ailier
Cette apparition s'inscrit dans le cadre d'une collaboration créative avec Vladislav Radimov, un autre ancien joueur professionnel qui a disputé 33 sélections avec la Russie au cours d'une carrière marquée par des passages au Zenit Saint-Pétersbourg et au Real Saragosse. Le duo a lancé une chaîne YouTube qui a rapidement gagné en popularité et compte désormais près de 100 000 abonnés. Leur contenu consiste principalement à visiter des lieux insolites et à relever des défis excentriques. Dans le dernier épisode, la transformation physique de l'homme de 44 ans a occupé le devant de la scène, l'ancien Gunner arborant des lunettes et un chapeau traditionnel, ayant depuis longtemps abandonné la coiffure de jeunesse qui était la sienne à l'apogée de sa carrière à l'Emirates.
Réflexion sur l'héritage contrasté d'Emirates
Il est arrivé dans le nord de Londres avec d’énormes attentes après un transfert de dernière minute en provenance du Zenit, début 2009. En quatre ans sous les ordres d’Arsène Wenger, il a disputé 144 matches, marquant 31 buts et délivrant 45 passes décisives. Si ses moments de génie étaient indéniables – notamment son but victorieux contre Barcelone en Ligue des champions –, son passage en Angleterre a souvent été marqué par un manque de régularité perçu par les observateurs. Après être retourné au Zenit en tant que joueur libre en 2013, il a enrichi son impressionnant palmarès, qui compte trois titres de champion de Russie et une Coupe de l'UEFA. Il occupe actuellement un poste de direction au sein du club russe, où il a consolidé son héritage avec 376 apparitions, 80 buts et 110 passes décisives.
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Quelle sera la prochaine étape pour cette icône russe ?
Après avoir pris sa retraite au Kairat Almaty en 2019, fort d'un titre de Coupe du Kazakhstan, Arshavin met aujourd'hui à profit sa grande expérience sur le terrain dans des fonctions de direction. Les supporters attendent désormais avec impatience de voir s'il finira par endosser un poste de direction de premier plan dans le monde du football européen.