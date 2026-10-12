De l’enfer sportif à la renaissance. Le club de Modène savoure le retour au premier plan d’Andrea Belotti, décisif lors des deux derniers matches de championnat remportés face à Empoli et à Vérone. Des victoires capitales pour l’équipe dirigée par Daniele Galloppa, désormais troisième de Serie B avec 13 points, à 3 points du leader, Palerme, et à 2 du deuxième, Mantoue.
Les joueurs de Modène ont été portés en ce début de saison par le Coq lui-même, qui s’est remis à chanter et à briller après une saison tourmentée à Cagliari, marquée notamment par une énième blessure grave et conclue par la non-prolongation de son contrat, puis son départ du club.