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Cagliari Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
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Andrea Belotti est redevenu décisif : la renaissance du Coq peut faire grandir Modène

Serie B
Modena
A. Belotti
Modena vs Hellas Vérone
Hellas Vérone
Modena vs Empoli
Empoli
Cagliari
Torino

De l’enfer sportif à la renaissance. Le club de Modène savoure le retour au premier plan d’Andrea Belotti, décisif lors des deux derniers matches de championnat remportés face à Empoli et à Vérone. Des victoires capitales pour l’équipe dirigée par Daniele Galloppa, désormais troisième de Serie B avec 13 points, à 3 points du leader, Palerme, et à 2 du deuxième, Mantoue.


Les joueurs de Modène ont été portés en ce début de saison par le Coq lui-même, qui s’est remis à chanter et à briller après une saison tourmentée à Cagliari, marquée notamment par une énième blessure grave et conclue par la non-prolongation de son contrat, puis son départ du club.


  • LA BLESSURE ET L’ARRÊT APRÈS LES EXAMENS MÉDICAUX À CAGLIARI

    L’aventure en Sardaigne du joueur de 32 ans, arrivé de Côme dans le cadre d’un transfert définitif, avait en réalité bien commencé : une bonne prestation pour ses débuts face à Parme, puis un doublé contre Lecce lors de la deuxième journée. Mais la grave blessure subie le 27 septembre 2025 à la suite d’un choc avec Josep Martinez (lésion du ligament croisé du genou gauche) l’avait ensuite contraint à rester longtemps éloigné des terrains.

    Il avait fait son retour sur le terrain le 11 avril 2026, mais l’ancien joueur du Torino n’a pas réussi à remonter dans la hiérarchie de Fabio Pisacane au cours des 7 matches suivants, ne disputant que 5 rencontres pour un total de 28 minutes de jeu.

    À la fin du championnat, les deux parties avaient tout de même entamé des discussions et exprimé leur volonté de poursuivre ensemble. Un accord semblait tout proche, mais les résultats des examens médicaux ont poussé le club à faire marche arrière, laissant le Gallo libre de tout contrat.

  • LA RENAISSANCE À MODÈNE

    Libre de tout contrat, Belotti a continué à travailler et à s’entraîner seul avant d’accepter, début septembre, les avances du Modena. Le club émilien lui a proposé un contrat d’un an jusqu’au 30 juin 2027, assorti d’un salaire net de 300 000 euros, en misant sur l’envie de revanche de l’attaquant.

    Un salaire élevé pour le club émilien, mais qui a immédiatement produit les résultats espérés : un retourné acrobatique pour lancer la remontée face à l’Empoli le 20 septembre et, hier, devant son public, une reprise victorieuse à bout portant sur une passe de Giuseppe Caso pour battre Vérone sur le fil.

    Deux buts différents, mais tous deux nés de la volonté de l’attaquant de se relancer et d’offrir le plus de joies possible à ses nouveaux supporters. Une véritable renaissance qui permet désormais au Modena de rêver grand. Il est encore trop tôt pour parler de montée, mais une chose est sûre : Belotti n’a aucune envie de s’arrêter.

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