L’aventure en Sardaigne du joueur de 32 ans, arrivé de Côme dans le cadre d’un transfert définitif, avait en réalité bien commencé : une bonne prestation pour ses débuts face à Parme, puis un doublé contre Lecce lors de la deuxième journée. Mais la grave blessure subie le 27 septembre 2025 à la suite d’un choc avec Josep Martinez (lésion du ligament croisé du genou gauche) l’avait ensuite contraint à rester longtemps éloigné des terrains.

Il avait fait son retour sur le terrain le 11 avril 2026, mais l’ancien joueur du Torino n’a pas réussi à remonter dans la hiérarchie de Fabio Pisacane au cours des 7 matches suivants, ne disputant que 5 rencontres pour un total de 28 minutes de jeu.

À la fin du championnat, les deux parties avaient tout de même entamé des discussions et exprimé leur volonté de poursuivre ensemble. Un accord semblait tout proche, mais les résultats des examens médicaux ont poussé le club à faire marche arrière, laissant le Gallo libre de tout contrat.