Andoni Iraola s’exprime sur l’avenir d’Harvey Elliott à Liverpool après un prêt « étrange » à Aston Villa

Iraola a ouvert la voie à Elliott pour qu’il relance sa carrière à Liverpool après une saison « étrange » loin d’Anfield. L’Espagnol, qui a pris les rênes du club de Merseyside après le limogeage d’Arne Slot, n’a pas tari d’éloges sur l’attitude du milieu de terrain depuis son retour au club avant la date prévue pour entamer sa préparation d’avant-saison.

« Absolument », a répondu Iraola lorsqu’on lui a demandé si le joueur de 23 ans avait encore un avenir à Anfield. « Harvey est ici avec nous, je l’ai vu faire preuve d’une grande envie de se montrer, d’être au top de sa forme. Il aura sa chance pendant la pré-saison, nous aurons besoin de lui et c’est un bon signe. » Ces déclarations marquent un changement de ton notable par rapport à l’ancienne direction et offrent un véritable espoir au joueur, dont la carrière semblait encore dans l’impasse il y a quelques mois.



