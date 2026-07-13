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Andoni Iraola s’exprime sur l’avenir d’Harvey Elliott à Liverpool après un prêt « étrange » à Aston Villa
Iraola parie sur Elliott pour relancer Anfield
Iraola a ouvert la voie à Elliott pour qu’il relance sa carrière à Liverpool après une saison « étrange » loin d’Anfield. L’Espagnol, qui a pris les rênes du club de Merseyside après le limogeage d’Arne Slot, n’a pas tari d’éloges sur l’attitude du milieu de terrain depuis son retour au club avant la date prévue pour entamer sa préparation d’avant-saison.
« Absolument », a répondu Iraola lorsqu’on lui a demandé si le joueur de 23 ans avait encore un avenir à Anfield. « Harvey est ici avec nous, je l’ai vu faire preuve d’une grande envie de se montrer, d’être au top de sa forme. Il aura sa chance pendant la pré-saison, nous aurons besoin de lui et c’est un bon signe. » Ces déclarations marquent un changement de ton notable par rapport à l’ancienne direction et offrent un véritable espoir au joueur, dont la carrière semblait encore dans l’impasse il y a quelques mois.
- Getty
La débâcle à Villa Park
Le passage d'Elliott à Aston Villa a été entaché par un contrat de prêt complexe qui a fini par le mettre à l'écart de l'effectif d'Unai Emery. Le contrat comprenait une clause d’obligation d’achat de 30 millions de livres sterling, destinée à se déclencher dès qu’un certain nombre de matchs serait atteint. Craignant l’impact financier, Villa a alors écarté le milieu de terrain pour ne pas valider son transfert définitif, poussant Emery à présenter des excuses publiques pour cette situation « embarrassante ».
Cette impasse tactique et financière a laissé le jeune milieu sur la touche durant la majeure partie de la seconde moitié de la saison. Revenant sur cet épisode, Iraola a déclaré : « J’espère qu’il se trouve aujourd’hui dans une bonne situation. Je pense que la saison dernière a dû être difficile pour Harvey, c’était une situation étrange : ils ne pouvaient même pas le faire jouer. Je pense qu’il tire parti de cette expérience – cette mauvaise passe – pour être encore plus déterminé à devenir un joueur de Liverpool. »
Un contrat désastreux pour le joueur
D’un point de vue professionnel, son transfert à Villa Park a été qualifié de « transfert le plus désastreux de la saison de Premier League » pour le joueur. Après s’être illustré lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de 2025, Elliott était censé poursuivre sur sa lancée, mais il n’a finalement disputé que 109 minutes en première division sous les ordres d’Emery. Malgré ce manque de rythme, le joueur de 23 ans est revenu au centre d’entraînement AXA avec une motivation renouvelée.
- AFP
Les opportunités de la pré-saison
Face à une préparation estivale dense, Iraola entend donner leur chance aux joueurs en manque de temps de jeu et aux retours de prêt. Le technicien espagnol a passé sa première semaine à évaluer les U21 ainsi que les éléments revenus plus tôt, afin d’identifier précisément les talents disponibles.
« J’ai passé une semaine à observer les U21 et certains joueurs de l’équipe première déjà sur place, qui sont donc en meilleure condition », a-t-il expliqué. « J’en ai vu plusieurs aujourd’hui qui seront testés demain. Je prends contact avec chaque élément : jeunes, joueurs prêtés, à qui j’accorde davantage de temps de jeu, ainsi que les joueurs du centre de formation. Je ne les connaîtrais pas en temps normal, mais cela me permet maintenant de mieux les découvrir. »
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