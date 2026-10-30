Ancelotti répond à Laporta au sujet de la convocation de Raphinha

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a balayé les critiques du président du Barça, Joan Laporta, en affirmant qu'il n'avait reçu aucune demande du club catalan concernant Raphinha.

Ancelotti a convoqué Raphinha pour la trêve internationale du mois de novembre, durant laquelle la sélection brésilienne disputera deux matches amicaux à Singapour.

Le Brésil affrontera le Japon le samedi 14 novembre, puis rencontrera Singapour, le pays hôte, le 17 du même mois.

Le journal Sport rapporte que Raphinha, la star du Barça, devra parcourir une distance aérienne d'environ 22 000 kilomètres aller-retour.

Lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de la liste des joueurs convoqués, au siège de la fédération brésilienne, une question a été posée à Ancelotti au sujet de la colère de Laporta, après la blessure de Raphinha pendant la dernière trêve internationale.

L'attaquant brésilien avait été victime d'une déchirure musculaire le 29 septembre, lors d'une rencontre avec sa sélection face à l'Australie, dans la ville de Brisbane, et n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau physique et technique.

Laporta avait déclaré que les clubs subissaient d'importants préjudices à cause des matches internationaux des sélections, et il avait exprimé son mécontentement face à la longueur de la dernière trêve internationale, qui a vu certaines sélections disputer 3 matches, comme ce fut le cas pour le Brésil, et 4 matches pour les sélections européennes engagées en Ligue des nations.

Ancelotti a déclaré : « Nous entretenons de bonnes relations avec les clubs brésiliens et européens, et nous échangeons avec eux les informations relatives aux joueurs. D'une manière générale, cette relation est bonne. »

Le technicien italien a tenu à souligner qu'il n'avait reçu aucune demande particulière du Barça ni d'aucun autre club concernant les deux prochains matches du mois de novembre.

Il a ajouté sur un ton plus ferme : « Nous n'avons pas de demandes particulières, et nous n'en avons pas besoin non plus. Pendant les trêves internationales, nous convoquerons les joueurs que nous jugeons importants pour la sélection brésilienne. »