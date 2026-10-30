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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Ancelotti répond à Laporta au sujet de la convocation de Raphinha

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L'entraîneur italien ignore les critiques du président du Barça

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Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a balayé les critiques du président du Barça, Joan Laporta, en affirmant qu'il n'avait reçu aucune demande du club catalan concernant Raphinha.

Ancelotti a convoqué Raphinha pour la trêve internationale du mois de novembre, durant laquelle la sélection brésilienne disputera deux matches amicaux à Singapour.

Le Brésil affrontera le Japon le samedi 14 novembre, puis rencontrera Singapour, le pays hôte, le 17 du même mois.

Le journal Sport rapporte que Raphinha, la star du Barça, devra parcourir une distance aérienne d'environ 22 000 kilomètres aller-retour.

Lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de la liste des joueurs convoqués, au siège de la fédération brésilienne, une question a été posée à Ancelotti au sujet de la colère de Laporta, après la blessure de Raphinha pendant la dernière trêve internationale.

L'attaquant brésilien avait été victime d'une déchirure musculaire le 29 septembre, lors d'une rencontre avec sa sélection face à l'Australie, dans la ville de Brisbane, et n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau physique et technique.

Laporta avait déclaré que les clubs subissaient d'importants préjudices à cause des matches internationaux des sélections, et il avait exprimé son mécontentement face à la longueur de la dernière trêve internationale, qui a vu certaines sélections disputer 3 matches, comme ce fut le cas pour le Brésil, et 4 matches pour les sélections européennes engagées en Ligue des nations.

Ancelotti a déclaré : « Nous entretenons de bonnes relations avec les clubs brésiliens et européens, et nous échangeons avec eux les informations relatives aux joueurs. D'une manière générale, cette relation est bonne. »

Le technicien italien a tenu à souligner qu'il n'avait reçu aucune demande particulière du Barça ni d'aucun autre club concernant les deux prochains matches du mois de novembre.

Il a ajouté sur un ton plus ferme : « Nous n'avons pas de demandes particulières, et nous n'en avons pas besoin non plus. Pendant les trêves internationales, nous convoquerons les joueurs que nous jugeons importants pour la sélection brésilienne. »

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    La raison de la convocation de Raphinha

    Les clubs brésiliens ont bénéficié d'un traitement de faveur de la part d'Ancelotti et de la Fédération brésilienne de football, alors qu'ils disputent la phase décisive du championnat du Brésil, un traitement dont les clubs européens n'avaient jamais bénéficié auparavant.

    Le technicien italien a déclaré : « C'est une période délicate, c'est pourquoi nous n'avons convoqué qu'un seul joueur par équipe, et nous avons décidé de ne convoquer aucun joueur de Flamengo ou de Palmeiras, car ces deux clubs se disputent le titre. »

    Quelques minutes plus tôt, Ancelotti avait expliqué les raisons de la convocation de Raphinha, alors que la sélection brésilienne s'oriente vers l'intégration de nouveaux visages, après l'échec en Coupe du monde.

    Ancelotti a précisé : « Nous avons entamé un projet de renouvellement, et c'est maintenant le moment idéal pour le mettre en œuvre. En septembre, nous avons commencé à évaluer un groupe de joueurs plus jeunes, et nous poursuivons aujourd'hui dans la même voie avec ces joueurs qui pourraient constituer l'avenir de la sélection brésilienne. »

    Il a ajouté : « Nous avons établi une liste équilibrée, comprenant 9 joueurs en âge de disputer les Jeux olympiques, et jusqu'à 15 joueurs âgés de moins de 23 ans. »

    Dans ce contexte, l'ancien entraîneur du Real Madrid estime qu'il est important de préserver ce qu'il a qualifié de colonne vertébrale de la sélection brésilienne.

    Il a souligné : « Nous avons choisi 5 joueurs ayant participé à la dernière Coupe du monde, et qui seront importants lors de la nouvelle phase durant laquelle nous disputerons la Copa América et une nouvelle édition de la Coupe du monde. Ces joueurs sont Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior et Raphinha. »

    Il a ajouté : « Quant à Douglas Santos, nous l'avons rappelé car il a affiché un niveau très positif lors de la Coupe du monde. »

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Incertitude autour du poste de Raphinha en tant qu'avant-centre

    En abordant les aspects tactiques, Ancelotti a éludé la question directe lorsqu'on lui a demandé si Raphinha continuerait à jouer dans le rôle d'avant-centre pur, le poste qu'il occupe cette saison avec le Barça et qu'il avait déjà essayé lors du match amical contre l'Australie, au cours duquel le joueur brésilien s'est blessé.

    Le technicien italien s'est contenté de déclarer : « Nous avons des attaquants qui possèdent de la polyvalence et peuvent occuper différents postes. »

    En revanche, Ancelotti s'est montré plus clair au sujet du schéma tactique que la sélection brésilienne adoptera lors des deux matches amicaux contre le Japon et Singapour.

    Il a affirmé : « Je me concentre sur ce que nous pouvons faire, nous, et non sur la qualité de nos adversaires. Nous continuerons à jouer avec trois joueurs au milieu de terrain et trois joueurs en pointe. »

    Ainsi, le technicien italien a écarté, pour l'instant, l'idée de s'appuyer sur quatre joueurs en ligne offensive, une formule qu'il avait essayée lors de la Coupe du monde, sans succès notable, ainsi que lors du premier match amical contre l'Australie.

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