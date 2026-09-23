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Emanuele Tramacere
Traduit par

Ancelotti réclame du temps de jeu pour Endrick : « S’il ne joue pas, il ne progresse pas. » La Roma et l’AC Milan font pression pour un prêt

Milan AC
Roma
Endrick
C. Ancelotti
Real Madrid
Brésil

Le sélectionneur italien du Brésil a souligné la nécessité, pour de nombreux jeunes talents dont Endrick, de trouver du temps de jeu pour « progresser ».

Le cas Endrick au Brésil a relancé le débat sur le choix de nombreux jeunes talents de quitter très tôt leur pays pour rejoindre les plus grands clubs d’Europe où, de plus en plus souvent, ils peinent à trouver du temps de jeu et de la continuité pour exploser.

C’est aujourd’hui le sélectionneur Carlo Ancelotti qui en a rajouté une couche en conférence de presse. En évoquant justement l’exemple du joueur du Real Madrid, il a souligné que l’attaquant, mais aussi d’autres très jeunes talents brésiliens, ont besoin de plus d’espace pour devenir des joueurs importants.

Et en Espagne, l’idée que dès janvier l’ancien de Palmeiras puisse prendre une voie loin de celle de la Maison-Blanche fait de plus en plus son chemin, avec l’AC Milan et la Roma en première ligne pour tenter de l’amener en Italie.

  • « S’il ne joue pas, il ne progresse pas »

    Ancelotti, qui a tout de même convoqué Endrick, s’est exprimé en conférence de presse à l’approche du coup d’envoi de cette nouvelle phase de son mandat, qui verra le Brésil affronter d’abord l’Australie puis l’Inde en match amical. Il a précisé qu’Endrick, mais aussi Estevao, ont besoin de trouver davantage de temps de jeu pour progresser :

    « Le problème des jeunes Brésiliens, c’est qu’ils ne progressent pas parce qu’ils ne jouent pas. C’est le cas d’Endrick, mais aussi d’autres talents comme Estevão : ils partent en Europe à 18 ou 19 ans, arrivent dans de grands clubs et ne trouvent pas leur place. Sans jouer, ils ne peuvent pas progresser. Nous avons de très jeunes joueurs prometteurs et nous devons suivre leur progression. Endrick deviendra un joueur important pour le Brésil à l’avenir. »

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  • Promesses non tenues

    Cet été, le Real Madrid et José Mourinho avaient garanti à Endrick une perspective différente de ces seuls 4 minutes de jeu dont il a bénéficié jusqu’ici cette saison. Entre-temps, il y a bien eu un petit problème musculaire, c’est vrai, mais les attentes du Brésilien n’étaient pas tant d’être un titulaire indiscutable que, au moins, d’être la première option de rechange derrière Mbappé et Vinicius. C’est aussi pour cela que toutes les rumeurs de mercato qui circulaient déjà à son sujet ont été éteintes et repoussées à la fois par le Real Madrid et par le joueur lui-même.

  • Départ en janvier ? L’AC Milan et la Roma tentent le coup

    En écoutant Ancelotti et en percevant le mécontentement du talent né en 2006, il est inévitable de regarder vers la prochaine fenêtre de transfert comme celle où résoudre une nouvelle fois le problème de son faible temps de jeu. Il y a un an, c’est le prêt à l’Olympique Lyonnais qui l’avait relancé (41 apparitions et 7 buts) et un autre prêt justement (cette fois avec option d’achat) pourrait être la bonne solution pour le prochain mercato hivernal.

    Le Milan de Gerry Cardinale avait déjà tenté le coup durant l’été et reviendra voir les agents du joueur. L’autre club italien, qui a déjà bougé ces derniers jours grâce au travail du directeur sportif Tony D’Amico, est la Roma, qui essaie encore d’offrir à Gian Piero Gasperini ce meneur de jeu qui devrait remplacer, en théorie, Matias Soulé.

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