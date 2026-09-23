Le cas Endrick au Brésil a relancé le débat sur le choix de nombreux jeunes talents de quitter très tôt leur pays pour rejoindre les plus grands clubs d’Europe où, de plus en plus souvent, ils peinent à trouver du temps de jeu et de la continuité pour exploser.

C’est aujourd’hui le sélectionneur Carlo Ancelotti qui en a rajouté une couche en conférence de presse. En évoquant justement l’exemple du joueur du Real Madrid, il a souligné que l’attaquant, mais aussi d’autres très jeunes talents brésiliens, ont besoin de plus d’espace pour devenir des joueurs importants.

Et en Espagne, l’idée que dès janvier l’ancien de Palmeiras puisse prendre une voie loin de celle de la Maison-Blanche fait de plus en plus son chemin, avec l’AC Milan et la Roma en première ligne pour tenter de l’amener en Italie.