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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ancelotti : « Je ne m'attendais pas à un tel niveau face au Maroc... Nous allons modifier la composition de l'équipe brésilienne. »

Brésil vs Haïti
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L'entraîneur italien Carlo Ancelotti s'apprête à modifier le onze de départ du Brésil pour son deuxième match de la Coupe du monde face à Haïti.

Le technicien transalpin estime que la Seleção doit élever son niveau de jeu après le match nul 1-1 concédé face au Maroc.

Ses propos, rapportés par le journal Sport lors de la conférence de presse tenue au Lincoln Financial Field de Philadelphie, confirment cette orientation.

« Nous allons procéder à quelques changements et peut-être donner leur chance à des joueurs dont la condition physique est meilleure », a expliqué le technicien transalpin.

« Nous devons améliorer notre équilibre et la qualité de notre jeu, réduire les erreurs de passe. Nous avons des joueurs dotés des qualités nécessaires pour y parvenir et livrer une meilleure performance », a-t-il ajouté.

Il a toutefois déjà acté son onze de départ face à Haïti, sans vouloir le divulguer à la presse.

« L’important est d’abord d’en informer les joueurs, car dans le football, rien n’est vraiment secret », a-t-il conclu.

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    Ancelotti déçu après la rencontre face au Maroc

    L’entraîneur italien a exprimé sa déception après la prestation de la Seleção lors de son match d’ouverture, admettant qu’il ne s’attendait pas à un niveau aussi faible en première mi-temps face au Maroc.

    Il a expliqué que la pression du premier match et le poids du maillot auriverde pouvaient expliquer ce passage à vide.

    « Le match n’était pas bon et je critique l’équipe », a-t-il tranché. « Nous devons trouver des solutions. »

    « Nous avons travaillé ces derniers jours pour corriger nos erreurs, et je reste convaincu que nous serons une équipe capable de rivaliser lors de cette édition de la Coupe du monde », a-t-il insisté.

    Interrogé sur l’identité de jeu qu’il entend donner à la Seleção, le technicien a refusé de cantonner son équipe à un seul système : « Mon objectif est que cette équipe s’adapte à toutes les situations, en tirant le meilleur de ses individualités, aussi bien en phase offensive que défensive. »

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    Ancelotti met en garde contre Haïti

    À propos d’Haïti, prochain adversaire du Brésil, Ancelotti a salué l’organisation, la discipline et la puissance physique de la sélection haïtienne, malgré sa défaite au bout du suspense face à l’Écosse.

    « Haïti est une équipe équilibrée, bien organisée, qui a une idée très claire de son jeu », a-t-il déclaré.

    L’entraîneur italien exige donc de ses joueurs une concentration maximale, rappelant qu’il n’existe pas de matchs faciles en Coupe du monde.

    Il a ajouté : « Nous devons respecter tous nos adversaires, car c’est la Coupe du monde, et toutes les équipes y participent avec une motivation maximale. »

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