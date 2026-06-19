L'entraîneur italien Carlo Ancelotti s'apprête à modifier le onze de départ du Brésil pour son deuxième match de la Coupe du monde face à Haïti.

Le technicien transalpin estime que la Seleção doit élever son niveau de jeu après le match nul 1-1 concédé face au Maroc.

Ses propos, rapportés par le journal Sport lors de la conférence de presse tenue au Lincoln Financial Field de Philadelphie, confirment cette orientation.

« Nous allons procéder à quelques changements et peut-être donner leur chance à des joueurs dont la condition physique est meilleure », a expliqué le technicien transalpin.

« Nous devons améliorer notre équilibre et la qualité de notre jeu, réduire les erreurs de passe. Nous avons des joueurs dotés des qualités nécessaires pour y parvenir et livrer une meilleure performance », a-t-il ajouté.

Il a toutefois déjà acté son onze de départ face à Haïti, sans vouloir le divulguer à la presse.

« L’important est d’abord d’en informer les joueurs, car dans le football, rien n’est vraiment secret », a-t-il conclu.