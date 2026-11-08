Diego Simeone a abordé la rencontre avec une approche tactique très proche de celle qu'avait proposée le Portugais José Mourinho avec le Real Madrid face au Barça lors du dernier Clasico, qui s'était soldé par une victoire du club merengue (2-1) sur la pelouse du Camp Nou.

Mais la différence fondamentale entre les deux expériences réside dans le fait que le technicien argentin n'a adopté cette approche que durant la première mi-temps, à travers un pressing organisé et de bons mouvements collectifs pour fermer les espaces devant les ailiers du Barça, Lamine Yamal et Gordon, tout en préparant minutieusement ses attaques et en cherchant à exploiter le piège du hors-jeu.

Au cours des 45 premières minutes, Simeone a réussi à livrer une prestation tactique remarquable et à imposer sa mainmise sur le déroulement du jeu, après avoir limité la capacité du Barça à construire ses attaques de la manière habituelle. Il est également parvenu à faire tomber les joueurs du club catalan dans le piège du hors-jeu à plus d'une reprise.

La supériorité de Simeone ne s'est pas limitée à l'aspect défensif : son équipe s'est aussi montrée dangereuse dans les transitions offensives, se procurant plus de cinq occasions nettes durant la première période, que ce soit par des percées dans l'axe ou par l'exploitation des espaces sur les côtés.

Le changement soudain du sens du jeu a constitué l'une de ses armes les plus marquantes : il entamait l'attaque par le flanc droit avant de la basculer rapidement vers la gauche, pour isoler Baena dans un duel individuel face à Fariñas, en même temps qu'Álvarez se décalait sur le côté gauche et que Simeone se déplaçait pour percer dans l'axe, des mouvements qui ont préparé le premier but.

Mais le tableau a complètement changé après la pause, lorsque Simeone a renoncé à l'approche offensive et au pressing organisé pour se replier dans des zones défensives très basses, laissant la possession et la maîtrise au Barça sans réelle tentative de presser le porteur du ballon ou de perturber la construction des attaques.

Ce repli a offert au club catalan l'espace et le temps de se créer des occasions à répétition, jusqu'à renverser le match et décrocher la victoire.

C'est là qu'apparaît le point faible le plus flagrant dans la gestion de la rencontre par Simeone : après avoir démontré en première période sa capacité à rivaliser avec le Barça et à le dominer tactiquement lorsqu'il prenait l'initiative du pressing et de l'attaque, il a choisi en seconde période de renoncer à tout cela et d'offrir à son adversaire une maîtrise totale, dans un repli excessif qui lui a coûté le résultat du match.