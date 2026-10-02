Alvini, entraîneur du mois d’août-septembre Philadelphia

Le prix Philadelphia Coach Of The Month d’août-septembre a été attribué à l’entraîneur de Frosinone, Massimiliano Alvini. La remise du trophée aura lieu avant le coup d’envoi de Frosinone-Sassuolo, programmé vendredi 16 octobre à 20 h 45 au stade « Benito Stirpe » de Frosinone.

Le prix a été attribué par un jury composé de directeurs de rédactions sportives, qui ont évalué les différents entraîneurs sur la base de critères technico-sportifs et de la qualité de jeu exprimée par leurs équipes.

Pour le calcul final, les journées de la 1re à la 5e de Serie A Enilive 2025/2026 ont été prises en compte.