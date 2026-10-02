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Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Alvini, entraîneur du mois d’août-septembre Philadelphia

M. Alvini
Frosinone

Le prix Philadelphia Coach Of The Month d’août-septembre a été attribué à l’entraîneur de Frosinone, Massimiliano Alvini. La remise du trophée aura lieu avant le coup d’envoi de Frosinone-Sassuolo, programmé vendredi 16 octobre à 20 h 45 au stade « Benito Stirpe » de Frosinone.

Le prix a été attribué par un jury composé de directeurs de rédactions sportives, qui ont évalué les différents entraîneurs sur la base de critères technico-sportifs et de la qualité de jeu exprimée par leurs équipes.

Pour le calcul final, les journées de la 1re à la 5e de Serie A Enilive 2025/2026 ont été prises en compte.

  • « Le Frosinone de Massimiliano Alvini fait assurément partie des plus belles surprises de cet excellent début de saison », a déclaré l’administrateur délégué de la Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo. « Frosinone, bien qu’étant une équipe promue, joue bien et a su obtenir des résultats même contre des adversaires de haut niveau, grâce au pressing, à la haute intensité et au dynamisme qui sont la marque de fabrique d’Alvini. Le coach met parfaitement en valeur un effectif intéressant, notamment parce qu’il est composé de nombreux jeunes talents italiens, qui suivent avec conviction les idées de leur entraîneur en proposant un football intense capable d’obtenir des résultats tout en offrant du spectacle et du plaisir ».

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