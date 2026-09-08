Malgré la douleur d’avoir manqué le grand rendez-vous, Morata est resté très proche du groupe et a apporté tout son soutien à distance.

Au micro de l’émission « El Larguero » sur Cadena SER, Morata a livré son point de vue : « J’aurais adoré être à la Coupe du monde. Mais je suis allé à New York presque en ayant l’impression d’en faire partie, en voyant tant de joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection en même temps que moi.

« On peut penser à ce qui aurait pu se passer si l’année s’était déroulée autrement, mais cela ne sert à rien. C’était déjà clair pour moi avant que Luis de la Fuente annonce sa liste. Nous sommes humains et, au fond, une partie de toi s’accroche toujours au rêve qu’il t’emmène ; il y a toujours de l’espoir.

« Je pense que j’aurais pu apporter au groupe et amener de bonnes ondes, mais cela allait aussi être plus facile pour le sélectionneur si je n’étais pas là. Imagine commencer une Coupe du monde et voir tout le monde se demander immédiatement ce que je fais là. Il valait mieux éviter ce bruit.

« Borja [Iglesias] et les autres attaquants le méritaient aussi. J’ai toujours dit le plus grand bien de la qualité de [Mikel] Oyarzabal, comme je l’ai fait pour Ferran [Torres]. Il a marqué le but que j’aurais adoré marquer moi-même, et j’étais ravi pour lui. »

Revenant sur l’appel téléphonique du sélectionneur, Morata a ajouté : « Oui, De la Fuente m’a appelé pour me dire que je n’y allais pas. Je crois que c’était même avant la publication de la liste préliminaire. Je l’ai remercié, je lui ai dit que je comprenais parfaitement, et je leur ai souhaité toute la chance du monde.

« La seule chose, c’est qu’il n’a pas tenu sa promesse envers moi : il m’a dit que s’il gagnait le titre, il sortirait à cheval avec le trophée... Peut-être qu’il a encore le temps (rires). Les gars, eux, ont tenu leurs promesses : [Marc] Cucurella a bien son tatouage. »