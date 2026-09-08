Alberto Gardin
Traduit par
Alvaro Morata refuse de fermer la porte à un retour en Espagne après avoir manqué le sacre à la Coupe du monde 2026
Un attaquant revient sur sa non-sélection
Le nouvel attaquant de Leganés, Morata, s’est confié sur ses émotions après avoir été laissé de côté par la sélection espagnole qui a finalement remporté la Coupe du monde 2026. L’attaquant, qui a récemment rejoint le club en prêt en provenance de Côme, a révélé que De la Fuente l’avait appelé directement avant l’annonce officielle de la présélection. Morata a accepté la décision avec sérénité afin d’éviter un cirque médiatique inutile avant le tournoi.
- Anadolu Agency
Morata se livre avec honnêteté
Malgré la douleur d’avoir manqué le grand rendez-vous, Morata est resté très proche du groupe et a apporté tout son soutien à distance.
Au micro de l’émission « El Larguero » sur Cadena SER, Morata a livré son point de vue : « J’aurais adoré être à la Coupe du monde. Mais je suis allé à New York presque en ayant l’impression d’en faire partie, en voyant tant de joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection en même temps que moi.
« On peut penser à ce qui aurait pu se passer si l’année s’était déroulée autrement, mais cela ne sert à rien. C’était déjà clair pour moi avant que Luis de la Fuente annonce sa liste. Nous sommes humains et, au fond, une partie de toi s’accroche toujours au rêve qu’il t’emmène ; il y a toujours de l’espoir.
« Je pense que j’aurais pu apporter au groupe et amener de bonnes ondes, mais cela allait aussi être plus facile pour le sélectionneur si je n’étais pas là. Imagine commencer une Coupe du monde et voir tout le monde se demander immédiatement ce que je fais là. Il valait mieux éviter ce bruit.
« Borja [Iglesias] et les autres attaquants le méritaient aussi. J’ai toujours dit le plus grand bien de la qualité de [Mikel] Oyarzabal, comme je l’ai fait pour Ferran [Torres]. Il a marqué le but que j’aurais adoré marquer moi-même, et j’étais ravi pour lui. »
Revenant sur l’appel téléphonique du sélectionneur, Morata a ajouté : « Oui, De la Fuente m’a appelé pour me dire que je n’y allais pas. Je crois que c’était même avant la publication de la liste préliminaire. Je l’ai remercié, je lui ai dit que je comprenais parfaitement, et je leur ai souhaité toute la chance du monde.
« La seule chose, c’est qu’il n’a pas tenu sa promesse envers moi : il m’a dit que s’il gagnait le titre, il sortirait à cheval avec le trophée... Peut-être qu’il a encore le temps (rires). Les gars, eux, ont tenu leurs promesses : [Marc] Cucurella a bien son tatouage. »
La concurrence limite les espoirs de retour
Morata compte 87 sélections et 37 buts avec l’Espagne, après avoir joué un rôle clé dans son triomphe à l’Euro 2024 face à l’Angleterre à Berlin. Cependant, sa dernière sortie en sélection remonte à une victoire 6-0 contre la Turquie en septembre 2025. Concernant un possible retour en sélection, Morata a ajouté : « Je ne ferme pas la porte ; bien sûr que j’aimerais revenir. »
Cependant, l’attaquant a reconnu la forte concurrence à la pointe de l’attaque de la Roja : « Il faut être honnête, et en ce moment, c’est fou. Je vois cela comme très difficile à cause de la concurrence. J’en parlais dans le vestiaire l’autre jour ; nous vivons un moment fantastique pour le poste de numéro 9 avec Espi, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... sans compter ceux qui sont déjà bien installés. Je pense que l’Espagne a le plus haut niveau de qualité à tous les postes que nous ayons vu depuis très longtemps. »
- Alterphotos
Le vétéran vise la forme du club
La priorité immédiate de Morata est de retrouver sa meilleure forme avec Leganes en Segunda Division. L’attaquant vétéran fait face à une forte concurrence de la part d’une nouvelle vague de jeunes talents offensifs espagnols pour attirer de nouveau l’attention de De la Fuente. Une production régulière de buts en club représente sa seule voie réaliste pour réintégrer la sélection.
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